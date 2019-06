UMFST poartă, oficial, numele unui savant celebru!

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș poartă, oficial, numele unui savant american de origine română. Anunțul a fost făcut miercuri, 12 iunie de Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș cu ocazia deschiderii Conferinței “Stronger Together: Building Up Security Through Cooperation, Health, Research and Innovation”, organizate de către UMFST Târgu Mureș împreună cu Comisia Europeană, Platforma Parteneriatului Estic și Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Tîrgu Mureş.

„Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș de trei zile poartă oficial numele ilustrului savant american de origine română, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, George Emil Palade, un simbol al internaționalizării, un argument al titlului pe care acest eveniment îl are: „Mai puternici împreună: consolidarea securității prin cooperare, sănătate, cercetare și inovare”, a fot anunțul făcut de către Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei în deschiderea evenimentului. „Evenimentul organizat de către Universitate împreună cu Comisia Europeană și cu Institutul „Gheorghe Şincai” al Academiei Române este parte a programului președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Medicina, cercetarea și inovarea desfășurate sub cupola academică reprezintă domeniile care creează cel mai ușor punți între oameni și între instituții. Astfel, oamenii fac relațiile, iar instituțiile fac sau ar trebui să facă aceste relații să devină sau să fie funcționale. De aceea, știința, chiar dacă este creată de oameni, devine rapid proprietarea umanității, și ce poate fi mai generos decât ca ea să fie pusă în slujba securității în diversele ei forme de manifestare. Și pentru că vorbim nu doar de securitate, ci și de cooperare, în a aduce în față idei, în a le argumenta, a le oferi și altora, probabil că Alfred Nobel, care a încercat să transforme dinamita distructivă în cercetare umanistă când a spus că „Dacă aș avea mii de idei și doar una dintre ele s-ar dovedi bună, aș fi satisfăcut”, s-a gândit la cei care astăzi vor avea idei și vor schimba idei aici. Una dintre ele, cu siguranță bună, este de a prețui șederea la Târgu Mureș, ospitalitatea unui oraș generos, multicultural, european, cu spirit și academic în cotidianul său”, a spus în încheiere Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Conferința reprezintă o platformă de dezbateri privind prioritățile universitare, precum consolidarea cooperării la nivel universitar, dezvoltarea rețelelor de cercetare și a echipelor multinaționale de cercetători menite să răspundă nevoii de inovare, atât în domeniul sănătății cât și în alte domenii.

La eveniment participă oameni politici, academicieni, profesori universitari, cercetători, reprezentați ai ONG-urilor și think tank-urilor din state precum: Belgia, Italia, Bulgaria, România, Polonia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

În prima parte a conferinței au luat cuvântul Acad. Emil Burzo, Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Olga Cernelev (Republica Moldova) și Prof. univ. dr. Ihar Hancharonak de la Universitatea Tehnică Națională Belarusă.