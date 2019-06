Cum renovezi o baie de mici dimensiuni?

Share



Fiecare camera a ce numim “acasa” are un rol special, fie ca vorbim despre camera de baie, unde ne relaxam cu o baie fierbinte dupa o zi grea, fie de bucatarie, unde le pregatim celor dragi mancarurile preferate. Cand vine vorba de (re)amenajare, fiecare camera a locuintei noastre merita aceeasi atentie, astfel incat amprenta personala sa fie pusa in decorul ales.

Daca vorbim despre amenajarea baii, in cazul locuintelor aflate la bloc, mai ales in cele vechi, spatiul redus ne pot da batai de cap in ceea ce priveste decorul si preferintele noastre legate de confort. Dar, si baile mici pot fi amenajate rapid si perfect functional, cu ajutorul unor mici trucuri de design, prin care putem transforma camera de baie intr-o oaza de relaxare.

Daca te numeri printre proprietarii de apartamente care cred ca nu au nicio sansa sa isi amenajeze baia dupa preferinte, din cauza spatiului redus, acest articol iti va prezenta cateva trucuri de design, care sa redea impresia unui spatiu mai generos decat in realitate.

Evident, asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam la obiectele sanitare esentiale, precum lavoarele de baie sau WC-ul si nici la un anumit model de cazi de baie. Daca vei tine de urmatoarele sfaturi de design, cu siguranta vei vedea ca baia se transforma intr-un aerisit, placut si relaxant.

Ce trebuie sa iei in calcul?

Achizitia obiectelor sanitare

Intr-o baie de mici dimensiuni este important sa alegi obiectele sanitare potrivite. Cele de mici dimensiuni sunt mult mai practice, se incadreaza perfect in baile restranse si nici nu ingreuneaza accesul.

Sunt multi oameni care nu ar renunta la cada, pentru nimic in lume. Daca, intr-adevar, spatiul este mult prea mic pentru o cada normala, una pe colt sau o cabina de dus, cu pereti din sticla, vor da continuitate spatiului.

Culoarea

In baile generoase, se pot vopsi peretii in orice culoare. In schimb, in baile de mici dimensiuni, se recomanda nuantele deschise (alb, beige, albastru deschis), pentru ca ofera luminozitate si maresc, din punct de vedere vizual, spatiul.

Mobilierul

Ei bine, aici ar trebui sa iei in considerare mobilierul la comanda, nu doar pentru a se incadra perfect in spatiul baii, ci si pentru a eficientiza depozitarea. Pentru baile mici, cele mai recomandate sunt piesele de mobilier suspendate si rafturile, sau mobila slim, inalta pana la tavan, cu spatii de depozitare de diverse marimi, in care sa incapa prosoaspe, produse de igiena si cosmetice.

Un alt truc este alegerea unei oglinzi de mari dimensiuni, care sa mareasca vizual spatiul si sa puna in evidenta si iluminatul natural sau artificial.

Corpurile de iluminat

Pentru a crea impresia unei bai mai mare decat este in realitate, specialistii in design interior recomanda spoturile incastrate in perete sau montate deasupra oglinzii.

Alte elemente importante

Gresia si faianta din baia de mici dimensiuni ar trebui sa constea in placi mari, deschise la culoare, care sa contribuie la crearea de spatiu. Tot pentru a castiga un plus de spatiu, este indicat ca la baia de mici dimensiuni sa se opteze pentru usi glisante, din lemn sau sticla, in detrimentul celor traditionale.

Toate acestea, alaturi de o organizare temeinica si de mentinerea permanenta a unui aspect ordonat si curat, vor contribui la crearea unui spatiu placut si perfect functional chiar si intr-o baie de mici dimensiuni.

Sursa Foto: PixaBay.com