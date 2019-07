Setlist pe cinste la concertul Metallica de la București

Share



Metallica revine în România pe 14 august, cu prilejul concertului de pe Arena Națională din București din cadrul turneul “Worldwired Tour 2019”. În cadrul turneului, Metallica va fi însoțită de trupele Ghost și Bokassa, care vor cânta în deschidere. Organizatorul concertului din București este Emagic.

Cei care vor asista la concertul de pe Arena Națională vor avea parte de un regal muzical marca Metallica. După Hardwired, piesă care va deschide concertul, vor urma piese una și una precum The Memory Remains/Disposable Heroes, Ride the Lightning/Disposable Heroes, The God That Failed/The Thing That Should Not Be, The Unforgiven, Here Comes Revenge/Now That We’re Dead, Moth Into Flame, Sad But True, Fade to Black/No Leaf Clover/Welcome Home (Sanitarium)/Halo on Fire, Frantic/St. Anger, One, Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, Seek & Destroy, Lords of Summer/Spit Out the Bone, Nothing Else Matters, Enter Sandman.