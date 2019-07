Share



Ce dacă azi ai aruncat în aer 21 de destine?!

Și ce dacă vrerea unilaterală duce la închiderea a 12 chioscuri de ziare din Mureș?!

Important e că te numești Primărie și nu ai adus în ultimii ani nicio investiție în producție în acest oraș, minunat pe vremuri. Români. Unguri. Sau alte nații. Și nicio reglementare clară ori investiții în chioșcuri decente pentru onor cetățenii urbei.

Și ce dacă azi ai zdrobit 21 de destine?! Lucrători în distribuția de presă națională. Și de limbă română și de limbă maghiară. Vindeau și 22, și Dilema. Și Adevărul, și Gazeta sporturilor. Și Monitorul Oficial al României. Și Kronika ori reviste de rebus ori timp liber. Da. Și ziarele locale. Directorul Gheorghe Ștef de la AJOFM știe ce înseamnă încă 21 de șomeri. Doamna Eva Man de la ITM, nu, că mai bine raportate sunt la șefii de la București amenzile. Alte 21 de familii pe drumuri… Și ce…?!

Și ce dacă obiceiul a minimum 3.000 de mureeșeni din cartiere a fost ras de pe fața pământului. Vorba unui asistat guvernamental: să se digitalizeze toți.

Ioan Husar de la Cuvântul Liber a mărit târziu, greu și prea puțin prețul la ziar ca să nu-și piardă cititori și din conservatorism impus de acționarii cotidianului fanion până în anii 2000. Tardiv. Vin vremuri grele.

Borbély Ernő de la Népújság, mult prea elegant în piață datorită siguranței abonaților și a susținerii oficiale intrinseci, nu a crezut că va ramâne fară 3.000 de ziare vândute vinerea și 1.200 zilnic în aceste chioșcuri ale lui Ioan Anghel.

Patrice Desnos, patronul Flash, a crezut că varianta distribuției prin Darina, Palas și Inmedio poate salva situația gravă a anunțurilor clasice în presa scrisă. Varianta inițiată de ani buni de colegii mei de la Zi de Zi, de altfel.

Cristian Teodorescu și Marius Libeg au pus ziarul Punctul în bibliotecă și au anunțat discret că rămân în on line încă de azi primăvară… Și au lansat un nou produs Pontmaros.ro. Gata cu printul.

Despre pruncii ce ne-au furat ani buni știrile de pe site sub finanțarea implicită a unui mic jucător în printul de reclame condus de Eugen Silviu Tothpal și sub oblăduirea preotului ce se face că nu știe cum lucrează fiul, și cu susținere explicită a unui beneficiar de ajutor de stat masiv, dintr-o industrie tot mai obișnuită cu fake news, are rost să scriu când își vor arăta fața și spune numele din spatele ecranului de laptop.

La fel la partidele tradiționaliste. PSD cu grijile realegerii și ale vizitei premierului. E ușor să fii viceprimar numit prin înțelegeri politice și să arunci vina pe Florea. E clar el vinovatul. Dar cu complicități multiple, dle Papuc. PNL cu fervoarea anunțării candidaturii liberale la CJ a lui Cristian Chirteș a uitat cât de mult au bătut la ușa Zi de Zi. UDMR cu tăcerea ciudată a, de altfel, comunicativului nativ Vass Levente și a președintelui atoatestăpânitor mai nou în materie de județ și municipiu Péter Ferenc. Nu doare ceea ce nu văd.

Multora le-aș cere legitimația de la bibliotecă și de la ce vreme au început să practice acest sport extrem de greu. Lectura. Clar, azi toți sunt abonați la scribd.com. Ori te miri ce e-book-uri…

Au răspuns solicitării redactorului șef Alex Toth – evident, pe scula prezidențială, omul care nu mai are 10 like-uri pe postare, D. Mașca, care prima dată – clasic, de altfel, după cum s-a obișnuit de câțiva ani – s-a plâns cum că e el nepublicabil de ceva luni, dar uită să spună câte amenințări cu DNA a lăsat în urmă pentru a provoca spaime și temeri celor ce aveau relații cu Zi de Zi sau Ziarul de Mureș. Ori Cuvântul, Punctul, Népújság. Da. Și s-a minunat câți proști mai citesc azi ziarul. Și cum de nu suntem toți 100% digitalizați. Uită cum a venit el in persona la redacția noastră să ne propună una alta numai să apară și el … Unde?… În ziar. Eram tare buni atunci! O, tempora! Mulțumim, Dane! Și încă nu ești foarte sus.

Cât despre USR, după disputa celor două domnițe de mai ieri, elegant universal și atât mesajul! Plus motiv de atac politic la puterea de azi.

De ALDE nu am auzit nici măcar la ședinta de alegeri a partenerilor social-democrați unde au lipsit cu desăvârșire, darămite să fie cineva la sediul filialei.

Societate civilă în Târgu Mureș? Bine ca vin zilnic emailuri că vor una și vor alta… zilnic…, nu chiar din oră în oră… Zi de zi.

Un oraș peste care s-a așternut tăcerea… Câți dintre mega curajoșii de pe Facebook au dus un război pentru libertatea presei și a investigațiilor? Ca să-și permită să mi spună numele, nu să se lege de echipa noastră și de ce am scris corect, documentat, dur, aspru, ani buni în județul ăsta unde toate tipurile de puteri sunt încrengături de relații tenebroase și unde, la greu, toată lumea tace. Desigur, în afara celor din spatele Facebook. 12 ani am avut proces cu 12 neiubitori de libertate. Am câștigat. Demn și profund. La zero. Până la prăsele.

Da.

E vremea să curățim oglinda verbului scris de mine în acest județ.

Gata cu tăcerea!

Nu va fi ușor. Nu va fi politic. Nu va fi revanșard.

O parte din viața mea o veți afla. Evident, cea profesională.

Aurelian GRAMA

P.S. Așa ca fapt divers, cine nu și-ar fi cumpărat cu 27.000 de euro – casa lui Țerbea de pe Lăpușna cu tot cu 5.700 m2? Ca să vedeți cum lucrează sistemul tuturor cinstiților și știți că prea puțini îi erau prieteni lui Țețe! Ca să nu recitim dosarul de la DNA cu toate numele și prenumele. Spuse. Plus alte tăceri.

P.P.S. Și să nu mai îndrăznească onor primăria prin fostul nostru coleg Cosmin Blaga să tragă cu toate armele puterii executive în locul șefului ADP – F. Moldovan și a primarului împotriva firmei colegului Ioan Anghel, echipă ce a asigurat distribuția de presă vreme de aproape trei decenii. Ați auzit careva de coronițele premianților de la Siletina, ASA, FCM, CSM? Sau de Energomur și Salubriserv?! Să nu intru încă de azi în chirii și case de schimb valutar peste care se vrea așternerea prafului…

P.P.PS. Așa pentru cei ce studiază la universitatea cea nouă istorie orală – ce legătură este între singurul distribuitor de presă rămas în Centru și liderul comunist Janos Fazakas, membru al CC al PCR…?! Așa ca temă de casă. Dorm toate organele iarăși?! Pentru unii mumă, pentru alții ciumă.