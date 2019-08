INTERVIU cu Cosmin Cotârlă, solist de muzică populară: „Am copilărit prin tradiții și obiceiuri”

Share



Cosmin Cotârlă este unul dintre tinerii mureșenii care nu permit tradițiilor să moară. Elev al Liceului Vocațional de Artă din Târgu-Mureș, el promovează obiceiurile românești prin activitatea sa de solist de muzică populară, activitate pe care o practică cu mult drag și multă pasiune.

Reporter: Cum ai descoperit talentul pentru muzică?

Cosmin Cotârlă: Talentul l-am descoperit împreună cu părinții mei pe vremea când încă eram la grădiniță. La noi în casă se ascultă foarte multă muzică populară, și am început încet, încet să fredonez niște melodii populare, întruna, peste tot unde mergeam. Apoi, am început să cânt muzică populară la micuțele serbări organizate la grădiniță.

Rep.: Cum de ai ales muzica populară și nu alt gen de muzică?

C.C.: Provenind de la țară și dintr-o vatră folclorică cu multe tradiții și obiceiuri, din Valea Beicii, și participând alături de părinții mei și de sora mea la şezători, clăci și la viața țăranului de rând, îmbrăcat în straie populare. Nu aveam cum să nu fiu atras de folclor și de muzica populară, așa am învățat să trăiesc, în mijlocul folclorului care ne reprezintă pe noi ca popor.

Rep.: Cât de mult repeți în general?

C.C.: Nu am un program regulat, dar încerc să repet destul de mult pentru a mă menține în formă și pentru a nu îmi ieși din ritm.

Rep.: Ce recomanzi celor care doar acum încep să descopere pasiunea pentru muzică?

C.C.: O întrebare foarte bună, si un subiect despre care putem vorbi foarte mult. Celor care acum încep să-și descopere talentul și pasiunea față de folclor și muzica populară, vreau să le spun cele mai importante lucruri pe care eu le-am învățat pana acum în mica mea carieră. În primul rând, le recomand să apeleze la un profesor de canto specializat în muzica tradițională sau să se înscrie la o școală populară, sunt mai multe variante, pentru că e important la început sa înveți tainele muzicii tradiționale și să începi să îți cunoști vocea și limitele ei, care pot fi extinse, dacă beneficiezi de talentul dăruit de Dumnezeu. Nu e ușor, dar dacă ești pasionat de treaba asta o vei face cu brio. Apoi, du-te și caută folclorul adevărat, la sat, caută melodii vechi și autentice, știute de către țăranii din vatra frumoasă a satului. Și nu în ultimul rând, nu uita că trebuie să cânți pentru sufletul tău și pentru sufletele celor care te ascultă.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

C.C.: Plănuiesc să continui pe acest domeniu de care nu mă pot despărți niciodată, să urmez cursurile Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și să ofer publicului care mă asculta tot ce pot eu mai bun.

Rep.: Ce te atrage cel mai tare spre folclor?

C.C.: Totul mă atrage la folclor, de la faptul că până și cel mai mic simbol de pe ie, cum se spune la noi în zonă, cămașa tradițională, care are o poveste întreagă, până la liniile melodice atât de simple dar in același timp extrem de complicate ale doinelor și ale melodiilor de joc. Și cum am specificat mai sus, am copilărit prin tradiții și obiceiuri, așa am învățat să trăiesc și să îmi prețuiesc portul popular, tradiția și vatra.

Rep.: Ce premii sau trofee ai obținut?

C.C.: Pot să mă mândresc cu Marele Premiu și Trofeul Festivalului “Mureș dorurile tale…”, Premiul I Festivalul “Petre Săbădeanu”, Premiul II Festivalul “În memoriam Vasile Contiu”, Premiul II Festivalul “Du-te dor cu Mureşu’ “, Premiul III Festivalul “Rozmarin în coltul mesi”, Premiul III Festivalul “Flori în țara Bârsei”. Dar pentru mine cel mai important premiu este aprecierea publicului care mă ascultă și pentru care muncesc.

Rep.: Ce altceva îți place să faci în timpul liber?

C.C.: În timpul liber îmi place sa călătoresc și să descopăr locuri, lucruri și oameni noi, îmi place sa ascult cât mai multa muzică de toate genurile sa descopăr genuri noi.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN