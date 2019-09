Gombos Attila – noutăți referitoare la siguranța imobilelor și persoanelor

Share



Grație tehnicii moderne, sistemele de securitate sunt îmbunătăție în permanență.

„Există trei tipuri mari de monitorizare: monitorizare perimetrală cu camere de luat vederi, monitorizarea cu senzor, cu sistemul de alarmă exterior și monitorizarea cu senzor, cu sistem de alarmă interior. Formula ideală este monitorizarea în cascadă, care presupune toate cele trei variante enumerate anterior”. Gombos Attila

Managerul companiei Gombos Security, una dintre firmele cu experiență în domeniul pazei și monitorizării, ne-a oferit detalii despre noi măsuri de siguranță care vizează persoane, cartiere rezidențiale și obiectivele industriale, în condițiile în care în ultimul timp a crescut numărul de furturi din locuințe.

Rep.: Având în vedere creșterea numărului de cartiere rezidențiale în Târgu Mureș și zonele limitrofe, ce tipuri de monitorizare există pentru creșterea gradului de siguranță a locatarilor ?

Gombos Attila: Desigur, cum am mai spus și în alte dăți, la o investiție de 80.000-100.000 de euro sau mai mult, e păcat să nu mai faci un efort de 25-30 de euro/lună pentru siguranța familiei. Aici vorbim de un sistem de alarmă cu monitorizare în dispecerat și, dacă se dorește, cu camere video. O cheltuială mică poate oferi liniște, siguranță și șanse mari de recuperare a pagubelor, dacă se ajunge la pagube.

Aici aș vrea să scot în evidență un serviciu pe care îl oferim noi, cei de la Gombos Security, pentru zonele rezidențiale. E vorba despre patrulare. Mai exact, dacă locatarii din anumite zone sunt organizați într-o asociație, pot beneficia, contra cost, de un serviciu de patrulare, fie pentru 24 de ore din 24, sau doar pe timpul nopții. Acest lucru înseamnă că echipele Gombos Security asigură patrularea în respectiva zonă, oferind siguranță atât pentru persoanele care locuiesc aici cât și pentru bunuri. Dacă s-ar asocia, de exemplu, într-un astfel de proiect, 100 de locuințe, ar presupune un cost de aproximativ 50 lei lei/lună de familie. Consider că nu este un cost deloc mare, având în vedere beneficiile.

Servicii de gardare

Rep.: Există și alte tipuri de măsuri pentru siguranța persoanelor ?

Gombos Attila: Da. Deși Municipiul Târgu Mureș nu se află pe locuri fruntașe într-un clasament al zonelor cu nivel infracțional de risc mare, există cazuri în care oamenii doresc măsuri sporite de siguranță. Aici noi oferim un serviciu de gardare, altfel spus pază și monitorizare permanentă a siguranței unei persoane. Cu ajutorul telefonului, persoana respectivă este monitorizată permanent și prin apăsarea unui buton de către cel aflat în pericol putem interveni imediat. În câteva minute ajungem la persoana pe care o putem localiza foarte repede. Mai ales în contextul celor petrecute recent la Caracal, cred că măsuri care ar spori siguranța persoanelor sunt binevenite.

Paza automatizată

Rep.: Ne spuneați într-o discuție anterioară despre metode de pază care sunt mai eficiente și mai ieftine decât paza umană…

Gombos Attila: Da, așa este. Noi am dezvoltat în ultimii ani un serviciu care vizează în special segmentul industrial, dar poate fi aplicat și la proprietăți civile, dacă se dorește. E vorba despre pază automatizată. În acest caz, aparatura performantă înlocuiește cu succes paza umană. E vorba despre sisteme moderne de monitorizare, care semnalează precis zona prin care se încearcă pătrunderea într-un perimetru stabilit și apoi, prin supravegherea video, putem vedea despre ce este vorba. Aș preciza că la tipul acesta de monitorizare costurile sunt cu 50 % mai mici decât în cazul monitorizării cu pază umană, iar eficiența este mai mare.

Rep.: Care sunt, în general, timpii de intervenție?

Gombos Attila: De când am pornit această activitate, am încercat permanent să reducem timpul în care ajunge informația la echipajul de intervenție. Nu de mult timp am implementat un sistem foarte modern, prin care informația efracției ajunge direct la echipaj și i se arată acestuia automat prin Google Maps cum să ajungă la obiectiv și cum să evite ambuteiajele din trafic. Uneori, chiar și 20-30 de secunde pot face diferența, deci este nevoie de aparatură cât mai bună pentru rezultate optime. În medie, timpul de intervenție este de 5-7 minute.

Rep.: Care ar fi un cost minimal al serviciilor de monitorizare pe care le oferiți?

Gombos Attila: În funcție de locația obiectivului, costul începe de la 80-100 lei pe lună. Ținând cont de eventualele prejudicii pe care le poate preveni, investiția nu e mare. În plus, liniștea omului în propria casă e neprețuită. Gradul de siguranță și liniștea familiei sunt mult mai mari atunci când există sisteme care să protejeze o casă sau un apartament. (S.G.).