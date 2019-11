Paza viitorului, introdusă de Sirgombos Security

Share



Firma Sirgombos Security, una dintre companiile etalon la nivel național în domeniul calității în servicii de pază și protecție, a început să pună în aplicare tehnologii robotizate care să îmbunătățească serviciile de securitate și pază dintr-o societate modernă și din ce în ce mai aglomerată.

Secretul succesului în business

Prezent la ediția din acest an a Galei ”Topul Firmelor Mureșene”, unde societatea Sirgombos Security s-a aflat din nou pe lista companiilor premiate, managerul acesteia, fostul sportiv Gombos Attila, a precizat că ”o firmă trebuie să fie ca o familie unită ca să poată beneficia de succes”.

Comparativ cu anii anteriori, firma Sirgombos Security și-a schimbat radical filozofia de business în ceea ce privește eficientizarea activităților.

”În prezent, avem 260 de angajați, însă în anul 2015 am avut 530. Din acel moment, firma a crescut ca și cifră de afaceri cu 40%, dar numărul angajaților a scăzut cu aproape 50%. E adevărat că de atunci salariul minim pe economie s-a dublat, acesta fiind una dintre cele mai mari cheltuieli ale unei firme de prestări servicii, dar noi din 2005 de când am început, am avut un maraton de extindere a firmei. În ultimii ani, firma s-a străduit să își crească profitul”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Gombos Attila.

Ca o metodă de dezvoltare și evoluare, firma Sirgombos Security asigură paza și protecția pentru clienți din mai multe zone ale țării, începând de la Arad și București la Iași și Timișoara.

Pază robotizată

În ceea ce privește personalul, angajații trebuie să dețină un atestat pentru a avea dreptul să profeseze într-o firma de pază și protecție. În acest sens, cu ideea bine stabilită de a consolida firma, Gombos Attila a găsit o soluție inovatoare.

”Pentru că trăim într-o eră a tehnologiei care este într-o dezvoltare exponențială am introdus un alt tip de pază care este robotizată, automatizată. În acest fel cheltuiala clientului scade la 50%, iar siguranța și modul de a presta servicii crește cu 50% față de paza umană”, a explicat Gombos Attila.

Chiar dacă paza robotizată reprezintă viitorul, managerul firmei Sirgombos Security susține că pe raza județului Mureș clienții încă nu ”îmbrățișează” pe deplin această schimbare care aduce numai avantaje, fiind și mai sigură, dar și mai puțin costisitoare.

Alex TOTH

Andreea GONDOR