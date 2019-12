2019, an cu realizări pentru comuna Rușii Munți

Share



Rușii Munți este una din comunele mureșene care încheie anul 2019 cu realizări, conform bilanțului oferit de primarul Chiș Bălan Ilie. Acesta ne-a vorbit despre proiectele de succes, dar și despre cele care își așteaptă finalitatea în cursul anului viitor.

Reporter: Sunteți mulțumit de ce s-a realizat în acest an la nivelul comunei pe care o conduceți?

Chiș Bălan Ilie: Pentru comuna Rușii Munţi anul 2019 a fost unul bun din punct de vedere economico-financiar și social. Spun acest lucru din prisma faptului că am demarat două investiţii importante finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Este vorba de reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale Rușii Munţi, o lucrare în valoare de 1,9 milioane de lei, din care 400.000 de lei a fost finanţarea din bugetul local, restul fiind fonduri guvernamentale, precum și investiția unui dispensar uman, valoarea acestuia fiind de 1 milion de lei, fonduri guvernamentale, la care se adaugă contribuţia proprie de 260.000 de lei. Pe lângă aceste două investiţii, în comună am mai avut și alte lucrări importante, totalul acestora, fără cele două proiecte de care am amintit, la partea de dezvoltare, a fost de 920.000 de lei care asigurați din bugetul local. Aici intră mai multe investiţii, reparat rigole în valoare de 260.000 de lei în satul Maiorești, reabilitare drum forestier de 2,6 kilometri în valoare de 230.000 de lei, plus alte investiţii, valoarea fiind de aproape un milion de lei care au reprezentat partea de dezvoltare din bugetul propriu. Tot la capitolul investiții, la Maiorești s-a început demararea unei capele mortuare, care este deja acoperită, urmând ca din primăvară să dăm drumul la finalizarea lucrării. Astfel, în trei sate din totalul de patru câte are comuna, Rușii Munţi, Morăreni și Maiorești vor beneficia de capele mortuare. Pentru 2020 dorim să cuprindem la culte o sumă de 250.000 de lei să aibă și Sebeșul o astfel de capelă. Sunt investiţii necesare, în beneficiul celor care trebuie să suporte acest necaz pricinuit de un deces în familie. Pentru noi, 2019 a fost un an bun, din venituri proprii am reușit să adunăm la bugetul comunei suma de aproximativ 6 milioane de lei, bugetul comunei ridicându-se undeva la 9,5 milioane de lei. Aici intră și sumele care s-au primit, cotele din TVA, taxe și impozite, precum și sumele care s-au alocat învăţământului.

Rep.: Rușii Munți este o comună aflată la baza munților Călimani, implicit o zonă unde căldura reprezintă un aspect important pentru locuitori. Cum ați rezolvat acest aspect?

C.B.I.: Nu e deloc ușor într-o comună cu peste 800 de gospodării să atribui cetăţenilor lemne pentru încălzire pe timp de iarnă. S-au acordat în acest an în comuna noastră 5.600 de metri cubi de lemne pentru încălzirea populaţiei. Fiecare gospodărie a primit 8 metri cubi de lemne de foc, la cele cu peste 2 persoane, 6 metri cubi pentru gospodării cu o persoană, respectiv 3 metri cubi pe familie care lucrează în străinătate și vin doar ocazional acasă, respectiv 2 metri cubi pentru o persoană singură care lucrează afară și vine acasă pe perioada de iarnă. Când spun treaba asta, preţul la care a fost achiziţionat lemnul de către cetăţeni este unul la jumătatea celui de pe piaţă, 80 de lei pe metru ster, ceea ce înseamnă 150 de lei pe metru cub. Comuna noastră trebuie să atingă standarde de mediu urban. Noi nu mai avem de rezolvat problema canalizării, a apei potabile, ambele investiții sunt predate la Aquaserv, plus iluminatul public pus la punct. Practic, ce avem în continuare sunt investiţiile pe care dorim să le facem pentru 2020.

Rep.: Ați vorbit de realizări. Dar în ce privește nereușitele anului 2019, ce ne puteți spune?

C.B.I.: Am dorit să terminăm dispensarul din Rușii Munţi în acest an dar din cauza constructorului nu am putut finaliza această investiţie. Suntem doar în faza de ridicare, fapt pentru care sunt extrem de nemulţumit de constructor. Din păcate nu am avut ce face. Baiul nostru este că nu mai găsim constructori serioși. Dacă cel care a lucrat la școală a fost unul ok, în schimb cel de la dispensar poate fi trecut cu brio la capitolul exemple negative.

Rep.: Urmează 2020. Ce investiții bat la ușă?

C.B.I.: Pentru 2020 avem în continuare destul de multe obiective îndrăzneţe, investiţii care le putem realiza pentru că fonduri sunt. Vom continua cu ajutorul în ce privește lemnele de foc, precum și alte investiţii cum este cea legată de introducerea gazului metan.

Rep.: Gaz metan la Rușii Munți. E posibil acest lucru?

C.B.I.: În cursul anului 2018 am finalizat studiul de fezabilitate pentru o aducţiune de gaz. Avem în plan introducerea gazului metan. În acest sens, cinci comune de pe Valea Mureșului, Rușii Munţi, Brâncovenești, Deda, Aluniș, Vătava, s-au întâlnit și au purtat discuţii cu cei de la Transgaz Mediaș și au fost stabiliţi pașii ce trebuiesc făcuţi. Primul a fost legat de întocmirea unui studiu de fezabilitate legat de o aducţiune de gaz. Există o deschidere de a se construi o reţea de gaz și în zonele unde nu este introdus gazul metan. În zona Văii Mureșului Superior nu avem o magistrală de gaz. Discutând cu cei de la Transgaz, am înțeles că sunt dispuși să cuprindă în programul de investiţii lor și magistrala de aducţiune a gazului de la Solovăstru, unde e capăt de magistrală, să vină pe la Ideciu, Aluniș. Rușii Munţi și Deda, prin Filea, iar de acolo, restul de comune să-și tragă aducţiunea de gaz. Primul lucru care ni s-a cerut a fost legat de debite, de necesarul de gaz pe fiecare comună, o parte l-au comunicat, o parte nu, precum și întocmirea unui studiu de fezabilitate, care să stea la baza elaborării SF-ului Transgazului. Rușii Munţi a terminat acest studiu, a durat aproape un an de zile, în schimb celelalte patru comune nici la data aceasta nu au făcut acest lucru. După întocmirea acestor studii de fezabilitate, ele sunt transmise Transgazului care va face un referat de necesitate. Acesta va fi introdus în Consiliul de Administraţie și apoi vedem ce va urma, dacă este rentabil pentru ei o asemenea investiţie. În momentul în care se aprobă magistrala de gaz, noi vom continua cu pașii următori, concesionarea proiectului tehnic al execuţiei și a distribuţiei, asta doar după ce avem garanţia că magistrala este avizată și aprobată. Noi am plătit acest SF, acum așteptăm și celelalte comune să facă același lucru. În caz că lucrurile vor tărăgăna, avem și o altă variantă. Romgazul ne-a dat un aviz de racordare la Reghin. Este o lucrare mult mai complicată, dar dacă nu putem aduce gazul prin magistrală, voi apela la varianta cu Reghinul, chiar dacă costurile sunt mai mari. Rușii Munţi are două variante, cea cu legarea la Reghin este cea de rezervă, în cazul în care vecinii noștri nu sunt în stare să își depună documentaţia pentru legarea la magistrală, fapt pentru care ne rămâne varianta a doua, una mai costisitoare, dar dacă am, promis-o, o putem și realiza.

Rep.: Am intrat în luna decembrie. Sub ce auspicii întâmpinați sărbătorile de iarnă?

C.B.I.: Luna decembrie este una foarte plină pentru fiecare administraţie, date fiind sărbătorile de iarnă. În acest sens, în seara de joi, 5 decembrie, la copii din comună va veni Moș Nicolae, prilej cu care se va inaugura și iluminatul festiv din comună. Avem un brad foarte frumos în centrul de comună care va fi împodobit cum se cuvine, cu sanie, reni și desigur Moș Crăciun, astfel ca cei mici să se bucure de venirea sărbătorilor. În data de 17 decembrie vom avea un alt eveniment de suflet la Căminul Cultural din Rușii Munţi. Este vorba de o serbare în cadrul căreia vom premia cuplurile de fidelitate din comună, precum, și pe cei care în acest an au serbat majoratul. Vor fi premiate cuplurile care au sărbătorit 40, 50 și 60 de ani de căsnicie, dar și văduvele care ar fi împlinit același număr de ani de căsnicie, precum și tinerii care în acest an au împlinit 18 ani. În data de 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, vom avea un spectacol cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu artiști și ansambluri locale precum și cu soliști invitaţi din Maramureș, după care tinerii vor avea parte de un bal de Crăciun pe cinste. Nu în ultimul rând, în noaptea dintre ani, în centrul comunei, lumea se va aduna pentru a trece împreună în noul an, cu drag și veselie precum și cu un foc de artificii, obicei pe care îl ţinem în comună de zece ani. Vreau să subliniez faptul că toţi copiii, începând de la cei cu vârsta de o zi și până la cei de clasa a 8-a, vor primi un pachet în valoare de 55 de lei, să se bucure de aceste sărbători pe care le doresc să fie cu pace și liniște pentru toată lumea.

Rep.: La final, vă rugăm să faceți o urare pentru locuitorii comunei Rușii Munți.

C.B.I.: Ce s-a realizat în comuna Rușii Munţi s-a făcut în primul rând datorită locuitorilor comunei, pentru că pădurile sunt ale lor, iar noi doar gestionăm veniturile care vin din aceste păduri. Știm să aducem bani, care sunt gestionaţi pentru locuitorii comunei. Vreau acum în prag de final de an să le mulţumesc pentru faptul că au o colaborare bună cu Primăria, fapt pentru care îi asigur că și în continuare, cât voi fi primar, vom continua asigurarea masei lemnoase pentru populaţie. Le urez tradiționalul La mulți ani și multă sănătate. La fel, vreau să le mulţumesc celor din aparatul Primăriei, alături de care ne-am bucurat de roadele muncii depuse, iar celor din Consiliului Local țin să-i felicit și să le mulţumesc, deoarece au scos hotărâri pe care am reușit să le ducem la îndeplinire înspre binele comunei.