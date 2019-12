Prefectul de Mureș și-a anunțat demisia ”cu verticalitate și onoare”!

Share



Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a anunțat marți, 10 decembrie, că și-a înaintat demisia din funcție.

”Motivele sunt mai multe, dar eu sunt un om cu verticalitate și onoare și tocmai de aceea am făcut acest lucru. Văd vorbind pe la televizor tot felul de doamne și de domni despre meritocrație, despre experiență în administrație, despre profesionalism, și cred că eu, care am vreo 40 de ani de vechime în administrație, începând cu trei mandate de primar și viceprimar, unul de prefect, trei mandate de parlamentar unde am îndeplinit și funcții de conducere, fie că e vorba de președinte de comisie sau de vicepreședinte al Camerei Deputaților sau de lider al celui mai mare grup parlamntar din Camera Deputaților, de asemenea și vreo trei mandate de ministru, ministru pentru relația cu Parlamentul, ministru al Administrației și Internelor, ministru al Apărării, secretar de stat și iar prefect, cred că nu am suficientă experiență și e necesar ca specialiști în domeniu să vină să gestioneze problemele administrative, economice, sociale dintr-un județ”, a declarat, într-o mini-conferință de presă, Mircea Dușa.

În aceeași conferință de presă, Mircea Dușa a mai afirmat că motivul demisiei sale vine din faptul că ”una dintre atribuțiile principale ale unui prefect este urmărirea obiectivelor din programul de guvernare.”

”Demnitatea mea este mai presus decât o funcție și nici nu alerg după funcții, că am avut destule la viața mea, dar nu pot să fiu demagog pentru că vreau să mă întâlnesc cu cetățenii, și din județ și din municipiu, și mâine și poimâine pe stradă”, a mai afirmat fostul prefect al județului Mureș.

Alex TOTH