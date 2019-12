Sărbătoarea colindelor și obiceiurilor de iarnă, pe scena Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”

Share



Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin a găzdui duminică, 8 decembrie, ediția cu numărul XXXIX a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă „Flori dalbe, fori de măr”, eveniment organizat de către Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Mureș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș. „Purtăm pe umeri o tradiția care în acest an a împlinit 39 de ani. Aici la Reghin, împreună cu prof. Ioan Conțiu, am dat naștere unui festival internațional de interpretare a cântecului popular pentru tineret, care vină că completeze acest demers artistic dedicat colindelor care în acest an vine cu o premieră. Este pentru prima dată când el are loc la Reghin, grație sufletului deschis al directorului Ioan Conțiu care ne-a ajutat cu organizarea. Pentru toate acestea îi mulțumim din suflet”, a declarat Iulian Praja, directorul Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Mureș. La rândul său, directorul Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”, Ioan Conțiu, s-a declarat optimist că organizarea festivalului la Reghin nu se va rezuma doar la o singură ediție. „Suntem deosebit de onorați că actuala ediție se desfășoară la Reghin, și sperăm ca și următoarele să aibă loc tot aici pe scena Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”, a spus Ioan Conțiu. Au animat seara cu frumoasele colinde precum și cu obiceiurile de iarnă Ansamblul folcloric „Hodăceana” din Hodac, coordonatori Cornelia Butilcă și Maria Pop, care au interpretat colindele ”Veniți oameni la lumină”, ”Dumnezeu dintr-u-nceput”, ”Coborât-a coborât”, ”Domnii aceștia”, urmați de Grupul folcloric „Amintiri din Strămoși” din Idicel Pădure condus de Rafila Moldovan, care a prezentat obieceiul ”Turca”. De la Bistrița au fost prezenți pe scenă Corul „Appassionata” al Palatului Culturii din Bistrița, coordonator Mircea Chira, cu un repertoriu format din colinde românești tradiționale. Seara de colinde a continuat cu Ansamblul folcloric „Coronița” din Solovăstru, coordonator Florentina Batori, care a prezentat obiceiul „Colindul vătavilor”, după care grupurile folclorice „Dor” și „Doruleț” ale Școlii Populare de Artă din Târgu-Mureș, coordonator Dorina Oprea, au interpretat colindele: ”De trei zile tot venim”, ”Am pornit cu vestea bună”, ”Afară ninge liniștit”, ”La nuntă-n Cana Galilei” și au prezentat obiceiul „Umblatul cu Steaua”. De pe Valea Gurghiului au fost prezenți pe scenă Grupul folcloric „Ecou de Ibănești” din Ibănești, coordonator Ingrid Dan, care au interpretat colindele ”Din Valea Gurghiului”, ”Colo sus în vremea aceea”, ”Noi în seara de Crăciun”, urmat de Grupul folcloric „Fluierașii și băcițele” din Dumbrava, coordonator Emilia Dohotar, cu obiceiul ”Colindatul cu turca”, Grupul folcloric „Florile dalbe” din Fiplișu Mic, coordonator Dorina Luca, cu două colinde, ”Bucurăte-a”, ”S-a născut un prunc în iesle”. Seara s-a încheiat cu Grupul folcloric „Doina Mureșului” din Reghin, coordonator Ilie Frandăș, care a prezentat obiceiul „Alduita colacului”.