Luptă pe toate fronturile pentru bunul mers al comunei Ideciu de Jos

Anul 2020 se anunță plin pentru comuna Ideciu de Jos, atât în ce privește proiectele de investiții, cât și al luptelor pe care conducerea primăriei le are de dat pentru soluționarea anumitor probleme care frânează bunul mers al lucrurilor în comună. Despre toate acestea ne-a vorbit primarul comunei, Lucian Feier, în interviul care urmează.

Reporter: Cum a fost anul 2019 pentru comuna Ideciu de Jos?

Lucian Feier: Pot spune că a fost un an bun din punctul nostru de vedere, am încheiat 2019 cu anumite realizări. În primul rând, am reușit să finalizăm, în proporție de 80%, lucrările de introducere a apei potabile în localitatea Deleni. De asemenea, am reușit în cursul anului trecut să începem lucrările de asfaltare la drumurile din comună. La final de an am reușit să asfaltăm 10 străzi în localitățile Ideciu de Jos și Ideciu de Sus.

Reporter: Din ce bani?

Lucian Feier: Banii pentru aceste lucrări au provenit de la două proiecte, unul pe fonduri guvernamentale, respectiv un proiect pe fonduri europene. Pe bani guvernamentali am asfaltat undeva la 7,7 kilometri de drum, iar pe bani europeni avem o porțiune de 4,7 kilometri. Lucrările de asfaltare vor continua și în acest an, dat fiind faptul că mai sunt străzi care urmează să fie puse la punct.

Reporter: Ce alte realizări ați contabilizat anul trecut?

Lucian Feier: În primul rând, am semnat un contract de finanțare pentru construcția unei creșe și grădinițe cu program prelungit în localitatea Ideciu de Jos. Urmează să depunem proiectul tehnic spre avizare. Din păcate, aici a intervenit o problemă, am avut un contract cu o firmă de proiectare care din păcate nu s-a ținut de treabă. Nu ne-a predat la timp proiectul tehnic, fapt pentru care suntem nevoiți să reziliem acest contract și să scoatem din nou lucrarea la licitație. Din păcate, ne-a încurcat această treabă câteva luni bune de zile acest consultant care s-a dovedit din păcate a fi unul neserios. Valoarea totală a proiectului este de 1.861.000 de lei, care este finanțat prin Programul Operațional Regional și derulat prin ADR Centru, contractul fiind semnat în cursul anului trecut la Alba Iulia. Această grădiniță va fi construită lângă școala din Ideciu de Jos. Chiar dacă acest consultant ne-a dus înapoi câteva luni de zile, vom remedia situația și vom realiza în termen optim această investiție. Creșa și grădinița vor deservi întreaga comună, investiția va fi structurată pe două grupe a câte 20 de copii, respectiv o grupă de 10 copii la creșă.

Reporter: Dar în ce privește ștrandul?

Lucian Feier: În ce privește ștrandul cu apă sărată, în cursul anului trecut s-au făcut anumite înbunătățiri, care vor continua și în acest an. Cei care au trecut pragul băilor sărate au simțit aceste lucrări, inclusiv în ce privește intrarea la băi, prin asfaltarea drumului de acces. Noi în fiecare an aducem îmbunătățiri condițiilor celor care vin la aceste băi, astfel ca aceștia să petreacă clipe cât mai confortabile la băile sărate de la Ideciu.

Reporter: Cu ce lucrări începeți anul 2020?

Lucian Feier: În primul rând dorim să începem lucrările la canalizare, o mai veche problemă a noastră. În cursul anului trecut au fost făcute lucrări, pe străzile care au fost asfaltate era prevăzută și canalizarea. S-au făcut și racordurile care nu erau prevăzute în proiect, care au costat undeva la 2.500 de lei fiecare, care a trebui să le facem. Ele sunt în regulă pe aceste străzi, dar va trebui să lucrăm la rețeaua principală și la anumite străzi, astfel ca în acest an să dăm drumul și la canalizare. Rețeaua de canalizare străbate cele două sate, Ideciu de Jos și Ideciu de Sus, e finalizată în proporție de 90%. Trebuie spus aici că în anul 2018, am cuprins o inspecție video a lucrării, altfel nu putem prelua lucrarea de la constructor, în urma căreia s-au constatat că sunt foarte multe probleme pe rețeaua actuală, probleme care trebuiesc remediate de către constructor. Din acestă cauză s-a prelungit până în acest an termenul de dare în folosință a canalizării. Canalizarea este una din marile probleme ale comunei Ideciu de Jos, mai mult de atât, avem și o adresă de la Ministerul Dezvoltării care ne spune că dacă nu finalizăm lucrarea în acest an, ni se vor imputa banii. Sper să reușim, mai ales că aceste lucrări de reparații au început, iar în acest an să reușit să dăm drumul la canalizare. În ce privește rețeaua de apă, este funcționabilă în cele două sate, Ideciu de Jos și Ideciu de Sus, unde de asemenea avem anumite probleme datorate anumitor pierderi sau furturi, care generează costuri cre trebuie să le suportăm. Avem apa asigurată, mai puțin în satul Deleni, unde sperăm ca în primăvară să rezolvăm și cu apa în această localitate.

Reporter: Cum se prezintă comuna Ideciu de Jos la capitolul drumuri?

Lucian Feier: Legat de asfalt, el va fi asigurat în toată comuna, mai puțin la Deleni unde iarăși avem o problemă cu două străzi cu denumirea populară „Ulița de la deal”, sau „Drumul spre canton”. Aceste drumuri pe care le-am întăbulat la finele anului 2018 fac obiectul unui litigiu cu cei de la Romsilva care spun că sunt drumurile lor, fapt pentru care ne-au intentat proces. Acesta se află în desfășurare, procesul urmând să stabilească a cui sunt aceste drumuri. Într-o localitate unde există populație, pe una dintre aceste străzi locuiesc undeva la 30 de familii, și atunci cum să le spun lor că pe drumul lor nu pot face investiții. Ce să le spun eu la acei oameni, doar și ei plătesc același impozit, au aceleași drepturi ca și alții. Adică în altă parte oamenii au asfalt, iar la ei pe stradă nu, că vine Romsilva și se fac stăpâni pe acel teren? Oamenii sunt extrem de supărați, de aceea sper din tot sufletul ca instanța din România să ne dea dreptate, astfel ca acest drum să ne aparțină, să putem să-l asfaltăm. Am cerut ca cei care judecă această cauză să se deplaseze la fața locului, să vadă exact despre ce este vorba, deoarece terenul este în intravilanul localității. Un drum are o lungime de 1.500 de metri, iar celălalt undeva la 800 de metri. Prin cele două proiect de asfaltate, trebuia să introduc și aceste două drumuri dar care la momentul respectiv nu erau întăbulate. Am rezolvat și acest aspect, și ne-am gândit că pot face un proiect nou pentru asfaltarea acestor drumuri, dar a venit acestă problemă cu Romsilva în cursul anului trecut, mai exact din vară, când s-a băgat țeava de apă. A fost făcută o sesizare din partea reprezentantului Romsilva care are în subordine această zonă, după care am fost înștiințați de către cei de la Romsilva să sistăm lucrările de introducere a conductei de apă. Evident că nu am fost de acord, apa este vitală pentru oamenii din zonă. Lucrările au continuat, pentru că eu sunt proprietarul drumului, cum este și normal. Ulterior, ne-au intentat proces pentru anularea unei hotărâri de consiliu prin care am trecut cele două drumuri în inventarul comunei. Din punctul meu de vedere, cei de la Romsilva nu sunt corecți, nu față de mine, ci față de cetățenii din acea zonă, în condițiile în care acolo locuiesc zeci de familii. Am speranța ca într-un final aceste probleme să se rezolve în beneficiul acestor oameni care locuiesc în zona respectivă.

Reporter: Care este situația clădirii școlii din Ideciu de Jos?

Lucian Feier: Altă mare problemă cu care ne confruntăm este cea legată de școala din localitatea Ideciu de Jos. Clădirea nu ne aparține, este în proprietatea Bisericii Evanghelice. În acest sens, avem un contract de închiriere prin care plătim chirie lunar suma de 5.000 de lei. Am dorit să achiziționăm clădirea, fapt pentru care Biserica Evanghelică a făcut o evaluare a clădirii, neconcludentă dintr-un anumit punct de vedere, în urma căruia s-a stabilit un preț de 465.000 de lei. Noi aveam un contract în valoare de 2.000 de lei. S-a terminat procesul de stabilire a proprietarului clădirii, l-am pierdut la Înalta Curte de Casație și Justiție, fapt pentru care am fost nevoiți să încheiem un contract de închiriere din cauză că nu aveam altă soluție. Inițial ni s-a cerut o chirie de 8.000 de lei pe lună, iar ca urmare a unor lucrări care trebuiau făcute la încălzirea centrală suportate de către noi, și s-a ajuns la o chirie de 5.000 de lei ca să se potă executa și acele lucrări. Evaluarea făcută de ei a plecat și de la acel contract care a scos la iveală suma de 4,6 miliarde lei vechi. Înțeleg că sunt anumite criterii de evaluare, însă consider neconcludentă această evaluare. Dacă ea se facea la momentul când aveam 2.000 de lei chirie, probabil că ieșea undeva la 3 miliarde lei vechi, sumă pe care noi o considerăm cea reală. Școala arată într-un anumit fel, trebuie reabilitată, acoperișul și exteriorul au nevoie de reparații. Mai mult, Primăria Ideciu de Jos, că place sau nu la unii, a întreținut cum a putut acest imobil, de care nu s-a ținut în evaluarea făcută de către Biserica Evanghelică. Am înaintat o ofertă Bisericii Evanghelice în valoare de 65.000 de euro care nu a fost acceptată, ei argumentând faptul că nu pot vinde cladirea sub prețul stabilit în urma evaluării. Am încercat să port o discuție cu cei din conducerea Bisericii Evanghelice de la Sibiu, eșuată din păcate. La telefon am stabilit o întâlnire cu Friedrich Gunesch, secretarul general al Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice din România, care nu a mai avut loc din păcate, reprezentantul Bisericii Evanghelice nu a mai dorit să se întâlnească cu mine, lucru total lipsit de respect și de bun simț din punctul meu de vedere.

Reporter: Ce veți face în continuare?

Lucian Feier: Dacă nu vom găsi o cale de înțelegere cu Biserica Evanghelică, atunci sunt decis să mă adresez Ministerului Educației, să găsească ei o rezolvare în această privință. Luăm în calcul inclusiv construcția unei școli noi, o dorință de-a mea mai veche pe care doresc să o duc la îndeplinire. Cu regret spun, Biserica Evanghelică nu dorește să întindă o mână de ajutor comunității din Ideciu de Jos.

Reporter: Cum vedeți anul 2020, din prisma alegerilor locale?

Lucian Feier: Indiferent ce se va întâmpla în acest an, dacă voi mai primi un nou mandat sau nu din partea cetățenilor, lucrurile trebuie să meargă înainte. Campania mea s-a referit la cei patru ani din actualul mandat în care a trebuit să dovedesc oamenilor că pot face sau nu ceva. Eu consider că am început acel ceva și că las în urma mea realizări după acești patru ani de mandat. Nu este doar meritul meu, ci al întregii echipe din Primărie, cărora vreau să le mulțumesc. Dacă lumea va crede de cuviință că sunt îndreptățit să continui încă patru ani, cu siguranță voi mai primi un nou mandat. Asta urmează să se decidă prin votul oamenilor. Viața oricum merge înainte, trebuie să fim pregătiți, atât pentru bine cât și pentru rele. Eu sper că vom avea parte numai de lucruri bune în acest an, în beneficul comunei Ideciu de Jos.