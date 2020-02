La ușa Iadului. Oare mai e timp să alegem?!

Share



Pe cine vei alege să conducă acest oraș?

Cândva minunat…, așa susține memoria colectivă a mureșenilor. A celor fugiți, plecați, transferați sau rămași aici dar cu amintirea vie a ceea ce a fost odinioară. Evident pe grupuri de amintiri pentru că martie ‘90 rămâne stigmatul dihotomic major al gândirii și conviețuirii și, din nefericire, se manifestă ciclic extrem de pregnant în ziua votului…

Ne tot mândrim că suntem ardeleni… În spiritul acesta vin întrebările…

… Cel/cea pe care-l/o vrei și pe care îl/o votezi în iunie știe cum a ajuns Oradea la buget de peste un miliard și opt sute de milioane?! Lei noi… – ca să priceapă toată lumea! Dublu – triplu – de câteva ori cât a avut Târgu Mureșul anul trecut! Parcă-i văd aici pe minunații consilieri cum fiecare din cei 23 dau cifre diferite la această întrebare, într-atât îi preocupă soarta și bugetul orașului. Și Bolojan – primarul, și Dacian Palladi – city managerul și Florin Birta – viceprimarul. Și directorii lor români și maghiari.

… Cel/cea pe care-l/o vrei și pe care îl/o votezi în iunie a fost vreodată în orașul Sebeș din județul Alba sau măcar au citit cum au adus primarii de acolo peste un miliard de euro investiții străine?! Pare ireal…, dar e adevărat și nu e decât la două ceasuri de mers cu mașina sau la un click distanță informațiile despre marile companii ce își desfășoară activitatea în Sebeș. Și despre cum de au reușit – primar – partide – consilieri… Cetatea. Tot români simpli ca și noi.

… Cel/cea pe care-l/o vrei și pe care îl/o votezi în iunie a trecut oare pe centura Brașovului, fie spre Râșnov, fie spre Predeal, pe o centură care există, și o fi văzut multitudinea de firme răsărite ca ciupercile după ploaie, exclusiv datorită facilităților și managementului executivului de sub Tâmpa. Administrație prietenoasă cu investitorii și, de fapt, cu cetățenii propriei urbe. Imposibil să nu fi văzut fiecare dintre noi mai multe instituții ale statului mutate la Brașov în ultimii ani…, amintesc doar Finanțele! Un primar destoinic care a refăcut din temelii infrastructura Brașovului și a dat mesajul clar că orice investitor e foarte bine primit și are sprijinul real al administrației ca să înceapă să producă legal în cel mai scurt timp.

… Cel/cea pe care-l/o vrei și pe care îl/o votezi în iunie oare a fost la vreunul din zecile de festivaluri cultural – artistice – sportive din Sibiu?! Că, sigur, știe toată țara de platformele industriale imense, ambele noi, cu zeci de fabrici moderne de la Sibiu, precum și despre orașul aspirațional unde vin cu drag mii de familii să-și caute o nouă viață.

… Cel/cea pe care-l/o vrei și pe care îl/o votezi în iunie sigur nu a trecut demult pe la Bistrița – mult prea mică față de strălucitorul Târgu Mureș. Această imagine e însă din alt secol. Tot în orașul reședintă de județ funcționează și Consiliul Județean. Și la Bistrița-Năsăud este președintele cel mai invidiat din Ardeal. Investiții de peste un miliard de euro. Drumuri și spital. Toate se văd în felul cum e văzută Bistrița pe harta orașelor unde-ți dorești să muncești și să trăiești. Alt exemplu de management atipic dar extrem de benefic pentru bistrițeni și nu doar în anul votului.

Sau poate tu care citești rândurile astea cunoști, de fapt, Ardealul și cunoști aceste realități, dar nu vrei să fie Târgu Mureșul în rând cu lumea ori măcar la fel și aici?! Sau, de fapt, știi că omul căruia îi vei da votul are experiența, expertiza, valoarea, puterea de muncă, echipa și va manageria fantastic municipiul trandafirilor. Minunat. Va curge din nou sau în continuare lapte și miere pe Mureș.

Cum trăiesc și cum speră și cum visează oare acei români – unguri – sași – evrei – țigani și expați din aceste orașe?! Poate ați dori un manager de oraș care să-ți permită un asemenea lux care nu-i decât o normalitate, de fapt, într-o viață de om… Poate…

Și pentru că toate aceste speranțe vor purta un nume în 14 – 21 – 28 iunie 2020 – după cum va decide executivul de la București prin hotărârea de fixare a datei alegerilor locale – să-i înșirăm precum pe mărgăritare pe cei ce vor intra în bătălia dură văzută și underground pentru scaunul de primar de Târgu Mureș.

Adrian Nemeth Gherman

Adrian Nemeth Gherman a fost ales de corporatiștii din USR pentru a candida pentru Primărie. Greu. În adunare generală. În două AGA diferite – decembrie si ianuarie. La primul set de alegeri din trei candidați, Adrian Nemeth Gherman – Luca Drăgan – Lavinia Cosma, au rămas în turul doi – deputatul Lavinia Cosma și Adrian Nemeth Gherman. Finalul și începutul de an au adus ținte noi printre susținătorii celor doi. A țintit mai bine, cel puțin acum, Adrian Nemeth Gherman care a învins-o pe deputatul USR de Mureș cu două voturi bine transferate de prieteni care știu bine de ce. Echipa de coordonare a PLUS Mureș nu-și dă ghes să nominalizeze vreun candidat. Nimeni nu și-a asumat – precum la București, Nicușor Dan – Vlad Voiculescu, să intre în hora de Târgu Mureș. Va fi un PLUS pentru candidatul USR această situație sau să așteptăm soluționarea contestațiilor de la București ale USR ca să vedem o creștere a grupului Mureș, județul nostru!

Dan Mașca

Dan Mașca. Veșnic revoltat și nemulțumit de toate și de toți, magnatul IT-ului mureșean pregătește din nou surprize pe eșichierul politic local. Mereu implicat civic. Mecenat nuanțat. Sunt multe șanse să vedem o candidatură la Primărie în condițiile în care cei trei – deveniți prin rotație cred 5 consilieri locali ai POL – au fost mai mereu un pinten ghimpe în acțiunile și inacțiunile Executivului. Multe cu rost, dar unele exclusiv cu ținte prestabilite unilateral. De multe ori alături de UDMR sau de opoziția primarului. Sigur vom afla multiplele realizări politice publice în campanie. Sau nu. Să vedem dacă vor ieși din municipiu cu listă de consilieri județeni și pe cine vor arunca în lupta de la Consiliul Județean, dar asta e o altă temă. Rămâne de văzut dacă jurnalistul inovativ Radu Bălaș, fost redactor șef la 24 Ore Mureșene, cel mai longeviv și activ consilier al POL din acest mandat, va rămâne pentru a juca cartea de viceprimar sau îl vom regăsi pe listele de deputat, mișcare politică exersată cu succes de echipa lui Mașca încă de acum 4 ani. Revoluționar în a descifra drepturile administrative, ține minte sigur și epoca oamenilor liberi din ziarul pe care l-a condus ani buni. Viitorul n-ar trebui să ignore istoria.

Soós Zoltán

Soós Zoltán este independentul stabilit de ierarhia politică a UDMR. Ales de sistemul electoral intern unic al Uniunii drept candidat, și acceptat, și impus de președintele Péter Ferenc și liderul Kelemen Hunor. Din vreme. De ce și cât de profundă și benefică este ieșirea cu același candidat înfrânt acum 4 ani vom afla abia după alegeri. Managerul Muzeului Județean de Istorie, cu reale abilități de arheolog, de proiecte în zona de artă, își va arăta partea de șansă când vom vedea lista de consilieri locali pe care o girează și cu care va lucra ca primar. Calitatea lor profesională și verticalitatea acestora vor fi un semn clar cine e candidatul și cine va decide la Primărie pentru UDMR. Despre jocul celorlalte trei partide românești cu liste maghiare, este vreme. Președintele Péter Ferenc mizează totul pe cartea Soós.

PMP

Marius Pașcan anunță că va candida din ziua în care l-a părăsit pe edilul de azi – strângând personal semnături încă înainte de căderea celui ce l-a crescut și l-a făcut om. Au trecut patru ani. Și acum din poziția de președinte executiv al unui PMP s-a adaptat clasic unui politician plecat pe malurile Dâmboviței. Cum zice Șefu’, așa fac. Traian Băsescu folosește PMP ca să-i fie lui bine și familiei sale. Asta vrea și Pașcan în toate acțiunile sale. Vrea să fie primar. Sau dacă nu, să-i fie bine! Și a dovedit ca știe negocia. Să vedem unde: la PMP, la PNL, un nou mandat. De-a dreapta tatălui nu mai are loc, deși Întoarcerea fiului risipitor e valabilă și-n politică. Mai ales.

Primarul

Primar de 20 de ani. Mandat lung.

Câți au mai rămas din 2000?!

Fodor Imre. Marele învins de atunci– a plecat definitiv din scena vieții.

Viceprimarul Csegzi Sándor dintre 2000-2012 – fizicianul, este acum la Universitatea Cultural Științifică. Mulți viceprimari au plecat – unii din țară, alții în alt oraș, definitiv.

Cei maghiari de după Csegzi parcă nu au mai rezistat niciunul un mandat întreg. Cu drept de semnătură ar fi o lucrare de doctorat pe administrație publică care dintre viceprimari ce atribuții a avut, pe ce perioade și motivele acordării și retragerii acestui firman!

Secretarii de oraș mai mult sau mai puțin longevi au fost alungați din funcții de procurori. Ce au scris și cât și despre cine, afla-vom dacă presa va redeveni și de investigații.

Arhitecții. Două doamne. Interesant.

PNȚCD, care era pe val și-a a pus prefect în 1996, a murit demult.

Epoca liderului autoritar Ovidiu Natea e istorie, deși inițiativa lui de atunci e readusă în prim-plan, așa cum v-am zis la început, de aceleași frici sădite și mai adânc în mentalul colectiv în martie 90. Independent la maghiari. Și, evident, și la frații români. Etnic clasic de secol XIX. PSD e în reorganizare aparent masivă, să vedem cât de profundă la nivel național.

Seniorii învinși ai UDMR în multele lupte electorale directe sunt cu toții la o binemeritată pensie politică și unională, deși Frunda și Borbély sunt activi profesional, manager acționar la privat și manager public la guvern.

PNL e singurul cu care a dansat mereu multiple cadrile – mazurci – tango – dame vals și acum partituri dramatice cu caznicii, pentru prima dată nereușite, prin mai tânărul veșnic îndrăgostit de putere Tăriceanu.

A transbordat ideile, modul de lucru, echipa de fideli, interesele de fiecare dată. Transpartinic. De la prefectul PNȚCD în 96, la primar PNȚCD în 2000, la independentul susținut de toate partidele în 2004, independent îndrăgit de PDSR, apoi a îmbrățișat strîns PD după un mariaj forțat nereușit, descoperit din vreme cu liberalii. Epoca traseu național, vrând-nevrând, la ordinul lui Băsescu în PD și apoi PDL. Divorț și dragoste mare în sfârșit cu PNL dar și cu afinități spre scoruri absolute cu USL. Sfârșitul de deceniu doi a mizat pentru prima dată o carte națională total falimentară, ALDE.

Jocul – deși mulți îl mută deja în cartea de istorie a cetății, nu-i defel sfârșit. Și nu are defel dramele de conștiință ale personajului cu același nume din Papini. Giovanni Papini. Un om sfârșit…

Claudiu Maior

Claudiu Maior. Umbre și penumbre. Omul din teren. Executivul din partid și primărie. Cu diverse denumiri – viceprimar, consilier personal, secretar general. Mâna dreaptă. Și la bune. Și la drumul spre Harghita. Pe toate tipurile de valuri. Everestciene sau Marianne. Într-adevăr, omul bun la toate oriunde unde nu merge edilul, dar și cu fișă de post plină de teren, dar cu rucsacul tot mai greu după căderea Energomur, Siletina, FCM sau ce nume nou o mai fi acceptat de federațiile de fotbal – baschet în principal. Visul oricărui număr 2: să fie No. One. Cum celălalt fiu adoptiv a ales trădarea, Claudiu Maior e în pole-position de ani buni…

Benedek sau Molnar

Theodora Benedek, Ervin Molnar sau Cosmin Pop la liberali. Am scris despre ei editorial dupa ședința de la București. Mai sunt două săptămâni de lupte intestine cu catacombe și jocuri dure și, de Mărțișor, președintele Cristian Chirteș a promis că anunță candidatul liberal la Primărie. Sigur vom avea timp și de ce să scriem zilele ce vin despre miza imensă a liberalilor mureșeni, care se văd câștigători – fiind pe valul național – al Primăriei, desemnarea. Cine va fi?

PSD

Viceprimarul Sergiu Papuc este prima opțiune a PSD la Primărie, candidatură asumată de avocatul târgumureșean, a susținut senatorul Horea Soporan, președintele filialei municipiului reședință. Liderul Vasile Gliga, la conferința de desemnare a delegaților la Congresul PSD din februarie, a declarat că social-democrații vor anunța candidații la alegerile locale pe 10 martie. Deci așteptăm.

Mai zilele trecute a fost anunțată o candidatură replică la excluderea din PNL a profesoarei Nadia Rață, acum lider ADN Mureș.

Până acum avem o reluare a paradigmei Independentului câștigător și semnale clare de încercare de cucerire a generațiilor tinere de către partidele corporatiste. Toți promit Raiul la Târgu Mureș. Și la Târgu Mureș. Sau flăcările lui pământene în tranșe încă 4 ani. Am ajuns la XX. Și nu mai este mult până când orașul florilor din anii 90 să ajungă unul al bunicilor ce-și cresc nepoții și o anexă la te miri ce firmituri au mai rămas pe la mesele celor ce au știut să cheltuie toți banii guvernamentali, europeni și ai investitorilor români și străini.

Oare, mai e timp să alegem, la ușa Iadului?!

Aurelian GRAMA