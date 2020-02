Valea Largă – model de investiţii şi dezvoltare

Share



Comuna Valea Largă, aflată la confluenţa între judeţul Mureş şi Cluj, nu se află mereu pe radarul mass-media, având în vedere şi distanţa faţă de reşedinţa de judeţ. Totuşi, faptele şi realizările administraţiei publice locale nu ar trebui să rămână în anonimat, mai ales că nu sunt puţine.

Alimentarea cu apă a comunei sau ce înseamnă să ai curaj şi perseverenţă

Una dintre cele mai grave probleme din Valea Largă din ultimele decenii a fost lipsa alimentării cu apă curentă a comunei. Această condiţie minimă de civilizaţie a fost cea mai aprigă dorinţă a locuitorilor comunei, care nu înţelegeau „viteza” de melc cu care se mişcau master-planurile de la judeţ şi dădeau vina mai ales pe aleşii locali pentru situaţie. Primarul Beniamin Pădurean şi echipa de specialişti din cadrul Primăriei au analizat cu atenţie toate posibilităţile prin care se putea rezolva alimentarea cu apă, singura soluţie găsită fiind conectarea la reţeaua de apă din judeţul Cluj.

„Am început din 2014 demersurile pentru asigurarea alimentării cu apă a comunei de la reţeaua judeţului Cluj. A fost o întreagă muncă de echipă, cu drumuri la Cluj, cu proiecte de hotărâre depuse la Consiliul Judeţean Cluj, dosare întregi de acte şi avize. Eu spun că a meritat pentru că astăzi locuitorii comunei beneficiază de apă curentă potabilă la robinete, la un preţ mai bun decât restul localităţilor din judeţul Mureş”, a declarat primarul Beniamin Pădurean.

Investiţia în alimentarea cu apă a comunei Valea Largă din sursa sistemului zonal Cluj a avut o valoare de 3.815.177 lei, din care 1.626.156 lei din bugetul local şi 2.189.021 lei din Bugetul de Stat prin PNDL 1.

„Suntem singura comună din zonă care are rezolvată problema alimentării cu apă. Am reuşit acest lucru pentru că am luat decizii dificile la momentul potrivit. A fost o investiţie importantă din bugetul local, dar mai mulţi bani am obţinut prin cofinanţarea de la guvern. Vorbim aici de aproximativ 2,2 milioane de lei aduşi în comună, bani care au dus la realizarea acestui proiect”, a explicat Pădurean.

În plus s-au finalizat 191 branșamente apă în cămin PEID complet echipat din care: 5 bucăți branșamente apă – cămin BA conductă PEID, de 63 mm, valoarea de inventar de 8.921 lei și 186 branșamente apă în cămin PEID complet echipat – conductă PEID de 25 mm având valoarea de inventar de 382.994 lei din buget local, din total de 377 branşamente.

Drumuri asfaltate cu bani guvernamentali şi europeni

O altă parte importantă a investiţiilor din Valea Largă este şi infrastructura rutieră. Vorbim aici de asfaltarea drumurilor comunale şi săteşti pe o lungime de aproximativ 10 km. Proiectele depuse pe PNDL 2 şi la AFIR au fost în valoare de aproximativ 5 milioane de lei.

„Am reuşit în acest mandat să asfaltăm o mare parte a drumurilor din comună. Mai avem proiecte depuse, astfel încât în anii următori să reuşim asfaltarea tuturor străzilor. Nu este o promisiune uşor de îndeplinit, dar cu perseverenţă şi muncă în echipă vom reuşi cu siguranţă”, a mai adăugat edilul local.

Investiţii în educaţie şi infrastructură şcolară

În perioada 2017-2019 s-au realizat o serie de investiţii în reparaţii şi modernizarea Școlii Gimnaziale Valea Largă şi a celorlalte instituţii de învăţământ din comună. Vorbim despre o investiție de peste 1 milion de lei prin care infrastructura şcolară a fost adusă la un nivel ridicat de siguranţă, iar elevii beneficiază, astfel, de condiţii europene de învățare.

„În fiecare an s-a investit în modernizarea Școlii Gimnaziale Valea Largă pentru a permite elevilor și dascălilor să desfășoare procesul de învățământ în condiții cât mai bune. Lucrările care s-au desfășurat constau în realizarea unui grup sanitar cu toate utilitățile necesare, dotarea sălilor de clasă cu mobilier și uși noi, schimbarea pardoselii, amplasarea de camere video atât în interior cât și în exterior. De asemenea, au avut loc schimbarea acoperișului și asfaltarea curții școlii. Au avut loc lucrări de modernizare și la Școala Primară Valea Frății unde s-a construit un nou grup sanitar, iar Grădinița cu Program Normal a fost dotată cu material didactic și educațional pentru preșcolari și a fost schimbată centrala termică”, a declarat directorul Școlii Gimnaziale Valea Largă, Aneta Mărginean.

Cadrele didactice s-au implicat şi în activităţi culturale dedicate păstrării tradiţiilor populare ale comunei. „În plus, la începutul acestui an școlar (n. r. anul 2019) am înființat ansamblul de dansuri populare al Școlii Gimnaziale “Jucăușii din Valea Largă”, condus de instructorii Mariana şi Petru Pop, care vizează menținerea valorilor tradiționale românești. Toate acestea se datorează implicării autorităților locale, în special a domnului primar Beniamin Pădurean, cărora doresc să le mulțumesc pe această cale. Afirm cu certitudine că școala noastră poate fi considerată un etalon și un model instituțional pentru multe școli din județ și nu numai”, a mai adăugat Aneta Mărginean.

„Una dintre priorităţile administraţiei publice locale din comună a fost şi rămâne învăţământul şi viitorul copiilor noştri. Dorim să asigurăm cele mai bune condiţii atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevii care învaţă aici. Am reuşit în ultimii ani să alocăm fonduri consistente către infrastructura şcolară, peste 1 milion de lei din 2017 încoace”, a declarat primarul Beniamin Pădurean.

Investiţii în şcoli:

Şcoala primară Valea Frăției

Reparații grup sanitar şi gard: 18.622 lei

Şcoala Gimnazială Valea Largă:

2019 – Schimbat acoperiş: 165.336 lei

asfaltare curte: 61.322 lei

2017 – parter 90.000 lei

2018 – etaj 1: 191.243 lei

Grădinița cu Program Normal Valea Largă:

Schimbare centrală termică: 210.000 lei

Realizare teren sintetic fotbal în centrul comunei: 292.550, 85 lei fără TVA

Dezvoltarea agriculturii pilon economic principal al comunei

Comuna Valea Largă este recunoscută la nivel judeţean şi regional pentru producţia de legume, în special roşii, fapt care a dus la o dezvoltare accelerată a agriculturii. Fermierii locali au făcut investiţii atât în construcţia de sere cât şi în extinderea producţiei pe terenurile deţinute.

„Sunt producător local de legume, în special roşii, dar şi castraveţi, varză, gogoşari şi ardei. Producem atât în sere acoperite pe o suprafaţă de 25 de arii şi afară în câmp aproximativ 1.5 hectare. Creştem legume naturale, sănătoase pe care le vindem mai mult în judeţul Cluj, Câmpia Turzii, Turda şi Cluj-Napoca, atât în pieţele agro-alimentare cât şi în depozite de tip angro”, ne-a spus Iacob Trifan, un fermier important din comuna Valea Largă.

Afacerea este una de familie, la munca câmpului lucrează cel mai mult fermierul şi soţia sa, împreună cu părinţii mai în vârstă. „Din păcate, există o problemă cu forţa de muncă în agricultură, nu găsim oameni care să dorească să lucreze pământul. Am dori să ne extindem, să ne dezvoltăm, mai ales pe zona de sere, dar ne limităm la ce avem şi putem munci în familie”, ne-a explicat fermierul.

În 2019, Iacob Trifan a avut o producţie de 30 tone de roşii în sere şi aproximativ tot atât la celelalte legume cultivate pe câmp. „Astăzi putem scoate producţii bune doar dacă avem irigaţii, eu am reuşit să îmi fac reţea proprie, pentru a avea această cantitate de legume. O problemă mare este subvenţia pe care o primesc agricultorii români, care sunt defavorizaţi faţă de cei din UE, dar şi piaţa de desfacere a legumelor, care ne obligă să vindem foarte mult en-detail în pieţe”, a mai spus fermierul din Valea Largă.

Alţi producători locali de legume sunt şi Mihail Oltean şi Titi Călugăr, care au împreună peste 80 de arii de sere acoperite.

Mihail Oltean se ocupă cu agricultura încă din anul 2005, având o fermă de familie. Produce anual aproximativ 20 de tone de roşii, 15 tone de cartofi şi 20 de tone de varză.

„Noi cultivăm în Valea Largă în principal roşii, cartofi, vinete, varză, gogoşari şi ardei. Am sere acoperite pe o suprafaţă de 22 de arii şi 1,5 hectare de teren arabil. Fiind o afacere de familie, vindem în principal produsele în pieţele din zonă, Sărmaş, Band şi Cluj”, ne-a declarat Mihail Oltean.

Titi Călugăr, un alt fermier cu vechime în Valea Largă, cultivă legume doar în sere acoperite, pe o suprafaţă de 60 de arii, în special roşii, ardei şi gogoşari. „Agricultura este şansa zonei dar şi a ţării noastre pentru dezvoltare şi bunăstare. Vrem să facem agricultură, vrem şanse egale cu cei din UE şi cred că vom reuşi pe viitor să facem acest lucru”, a afirmat fermierul.

Toţi fermierii au beneficiat de Programul Naţional de sprijin al producţiei de roşii care în acest moment este activ.

Foto și text: Ionel ALBU