Bugetul Comunei Gănești, bine gospodărit de primarul Balog Elemér

Ședința Consiliului Local al Comunei Gănești, cu accent principal pe adoptarea Proiectului de buget al comunei pentru anul în curs, a fost stabilită pentru ziua de marți, 19 februarie. La ședință au fost prezenți cei 13 consilieri, alături de membrii administrației primăriei.

În preambulul ședinței, am avut un scurt dialog cu primarul comunei, ing. Balog Elemér, pe tema proiectului de buget, a realizărilor de anul trecut, a investițiilor prevăzute pe acest an și a altor câtorva teme care îi vizează direct pe cetățenii comunei.

Evoluția Comunei Gănești, în viziunea primarului

Reporter: Domnule primar, câteva opinii personale privind proiectul de buget din acest an, raportat la bugetul anului trecut. Există creștere, va fi un buget mai îndrăzneț față de perioada precedentă?

Balog Elemér: „Față de anul trecut, bugetul din 2020 este mai bunicel. Raportat la anul trecut, când s-a aprobat mai târziu bugetul, anul acesta avem un buget de 6.253.000 lei, raportați la cei 5.520.000 lei din anul precedent.

Eu nu am fost niciodată primarul care să mă plâng. În fiecare an, când primesc bugetul, încerc ca din acel buget să mă gospodăresc și să ajungă banii pe care îi am la momentul respectiv, pentru tot ceea ce ține de o comunitate, de o unitate administrativ-teritorială.

Sigur anul trecut, ca și în anii anteriori, s-au efectuat rectificări de buget. Nu am fost omiși niciodată de pe listă și întotdeauna am primit sume suplimentare la rectificare, atât la rectificarea din vară, dar mai ales la sfârșitul anului.

Pot să vă spun că întotdeauna am lucrări de făcut, lucrări demarate. Niciodată nu mă surprinde dacă se face o rectificare de buget, ca eu atunci să mă trezesc atunci că n-am ce să fac cu banii. În permanență încerc să fac părți de proiecte care să se afle în derulare, să fie efectuate lucrări. Pe parcurs – așa cum am spus – ca un gospodar, încerc să mulțumesc oamenii și să împart acești bani peste tot unde este necesar, la fiecare capitol, ca să nu am probleme. Eu nu sunt numai găneștean, să fac totul aici și restul satelor să le las deoparte.

O particularitate care vreau să v-o menționez. Cum bine știți, un buget se împarte în mai multe capitole, mai exact în 9 capitole mai mari. De când sunt primar și asta afirm cu mândrie și o pot susține și consilierii, eu întotdeauna m-am străduit ca la capitolul 70, la Servicii-Dezvoltare, să depășesc procentul de 50% la partea investiții. Anul trecut am avut 56% la partea de investiții, acum avem aproape 55%. Bineînțeles, alocăm și la restul capitolelor strictul necesar. În cursul anului, dacă la vreun capitol am deficite, probleme sau îmi apar niște minusuri, atunci, împreună cu consiliul local încercăm să redresăm lucrurile și să aducem la starea normală acel capitol.”

Reporter: O anumită importanță o au și celelalte 8 capitole

Balog Elemér: „Nu omit nici celelalte capitole, dar pentru mine întotdeauna a fost important capitolul de dezvoltare, care se împarte în funcționare și investiții și pot să vă zic că și anul trecut, față de bugetul inițial aprobat, am mai adus în plus cu aproape 800.000 lei.

Acum fac bugetul pentru 2020 pe care-l am. La început de an l-am conceput și m-am încadrat în acești bani. Pe parcursul anului, o să încercăm la rectificare să mai plusăm sau unde chiar sunt situații de excedent, alocăm banii la alte capitole.”

Reporter: Referindu-ne la infrastructură. Ați avut câteva proiecte, unele pe fonduri europene, aflate în stadii avansate de execuție. Câte s-au finalizat?

Balog Elemér: „Am să încep cu iluminatul public stradal. Anul trecut, în domeniul infrastructurii, a fost finalizată lucrarea de iluminat stradal pe Drumul Comunal 79 Cocișoara, care ne-a costat 79.404 lei. Vreau să vă zic că nu numai cetățenii satului Cocișoara și ai Comunei Gănești, ci și restul cetățenilor care trec prin zonă, fiindcă sectorul este situat lângă drumul județean, au rămas surprinși că se pot rezolva lucrurile de așa manieră. Distanța iluminată este de circa 1 km, dar fiincă e un câmp liber, fără prea multă circulație, era un sector problematic pentru oamenii care se duc dimineața la serviciu. Eu consider că și iluminatul acesta este oportun pentru satul Cocișoara, fiincă sunt și ei cetățeni ai Comunei Gănești.

Altă investiție, tot în infrastructură, au fost racordurile de canalizare în Comuna Gănești, unde am cheltuit 480.674 lei. Până în prezent avem 680 de racorduri duse până la limita de proprietate. Au mai rămas de efectuat încă 350 de racorduri. Vom încerca și în acest an, chiar am alocat la capitolul de dezvoltare, la investiții, o sumă de 480.000 lei, ca să continuăm lucrările de racordare. Vreau ca până în anul 2021, toți locuitorii comunei să fie racordați la rețeaua de canalizare.

Cea mai mare investiție și cea mai frumoasă totodată, din 2019, a fost darea în folosință a Grădiniței cu program prelungit Gănești. Sunt singurul primar care a reușit să reușit să încheie lucrarea. Sunt 5 sau 6 primării care au încercat acest lucru, eu am fost al șaptelea, dar sunt singurul care am putut să închei investiția. Cu restul primăriilor s-au reziliat contractele. Valoarea lucrării a fost de 1.334.580, din care în 2019 am avut 711.635 lei alocați pentru finalizarea investiției. La inaugurarea grădiniței, la începutul anului școlar, au fost prezente persoane din conducerea Prefecturii Mureș, a ISJ Mureș, alte autorități. Dacă inițial am avut înscriși 41 de copii, în prezent avem 64 de copii la grădiniță, din care 36 de copii rămân și la program prelungit. Grădinița este dotată cu toate utilitățile, este situată la standarde foarte ridicate. Toți cei care au văzut grădinița au menționat că nu au crezut că poate fi făcut așa ceva în mediul rural. Asta dă o notă pentru comunitate și pot să vă zic că nu numai copii din Comuna Gănești vin aici. La grădiniță și la creșă avem deja copii din satele vecine.

O altă lucrare la care am avut recepția lucrărilor, a fost „Reabilitarea și modernizarea străzilor Gănești-Seuca, DC79”, prin fonduri europene, anul trecut. Valoarea totală a proiectului a fost de 4.992.000 lei, dar în 2019 am avut alocați 313.198 lei. În prezent, au mai rămas de asfaltat 180 metri în Gănești și 120 metri în Seuca. Este cel de-al cincilea proiect din 2020 la îmbunătățirea infrastructurii, prin PNDL. În acest an vom finaliza și aceste porțiuni scurte și atunci, toată comuna va fi asfaltată. Pe orice stradă te duci, fiecare cetățean poate să circule în mod civilizat, nu în noroi, mizerie sau praf.”

Reporter: Finalizarea acestor investiții în infrastructură și creșterea gradului de confort presupune o creștere a valorii taxelor și impozitelor pentru populație?

Balog Elemér: Da, chiar după codul fiscal, legea prevede că în această situație se aplică o creștere a impozitelor. În decembrie 2019, când am adoptat Hotărârea de Consiliu pentru impozitele și taxele pe 2020 am operat modificări, dar nu la un nivel maxim. Am aplicat o creștere ponderată de 7,5 procente, în care am cuprins și inflația de anul trecut. Niciodată nu am agreat ideea ca într-un an să mărești impozitele și taxele cu un coeficient ridicat, urmând ca în următorii 3 ani valoarea lor să stagneze. Întotdeauna urmăresc rata inflației, și cum avem acum comuna pusă la punct în ceea ce privește infrastructura, cu străzi asfaltate, apă potabilă și canalizare, conform codului fiscal procentul impozitelor crește câte puțin în fiecare an, ca să nu afecteze buzunarul cetățeanului.

Reporter: Unde vă situați la celelalte capitole, care este evoluția lor?

Balog Elemér: Țin să menționez că, în afară de infrastructură, am avut grijă ca lucrurile să evolueze și în domeniul învățământului sau în domeniul culturii. Am realizat unele lucruri și acum urmează, în 2020, să fac alte investiții și pe domeniul culturii.

În domeniul fondului funciar, anul trecut – de fapt începând din 2018 – am eliberat 500 de cărți funciare, din extravilanul localității, lucru pe care-l vom continua și în 2020.

În sectorul sănătății și a ocrotirii sociale avem o colaborare foarte bună cu cei doi medici de familie, unul în Seuca și unul în Gănești. În afară de asta, mai avem un contract de colaborare cu Fundația Creștină „Diakonia” – Filiala Reghin. În anul 2019 s-au bucurat de serviciile acestei fundații un număr de 52 de persoane aflate în dificultate, nu numai pe partea de îngrijire la domiciliu, ci și cu transportul bolnavilor la doctor sau chiar în Târnăveni, la analize. Este un lucru foarte benefic.

Reporter: Ați amintit de domeniul învățământului. Anul trecut ați vorbit de lucrările la Școala Gimnazială din Gănești, de reabilitarea și extinderea acesteia, lucrări ce urmau să fie finanțate din fonduri europene.

Balog Elemér: „Da, iată că după doi ani de așteptare, chiar săptămâna trecută, în 11 februarie, am primit o adresă oficială de la Alba Iulia, de la POR (Programul Operațional Regional). Noi am avut proiectul „Reabilitarea Școlii Fogarasi Samuel” din Gănești și am fost imediat sub linie, din cauza finanțării. La ora actuală, de pe alte axe – prin redistribuire – am ajuns că acum va intra și școala în reabilitare. Sper că până în vară se termină toată documentația de întocmit. Aștept cu răbdare să începem și proiectul efectiv, tot pe fonduri europene. Valoarea proiectului este de circa 900.000 de euro. La școală, tot ce există în interior, totul va fi nou. Vreau să fac exact cum am făcut cu grădinița. Elevii vor beneficia și de încălzire centrală, vom avea separat, lângă școală o clădire pentru încălzirea centrală, pentru cazan. În afară de asta mai construim încă patru clase, noi-nouțe, pe aripa din dreapta a școlii, unde vom avea laboratoare moderne.”

Reporter: Vis-a-vis de cheltuielile cu personalul din administrația locală, cu salarizarea, ne oferiți câteva amănunte?

Balog Elemér: „Noi, deocamdată, am rămas cu salariile la nivelul anului 2019. Oamenii trebuie să înțeleagă că un primar, consiliul sau angajații primăriei, dacă se aplică orice creștere sau mărire de venituri care nu sunt justificate legal, vine curtea de conturi și te taxează pe partea cealaltă. Și-atunci, pentru ca oamenii să stea liniștiți și să știe că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, urmărim legislația. Bineînțeles, ce se dă prin lege se dă prin lege, dar nu operăm modificări ale cheltuielior cu personalul în afara legii.”

Reporter: Care sunt raporturile dumneavoastră cu cetățenii comunei, în privința dialogului social?

Balog Elemér: „În privința dialogului și a transparenței, eu chiar m–am străduit să rezolv în mod legal și în mod corect toate problemele ridicate de cetățenii comunei. Trebuie să știți că am o colaborare foarte bună cu cetățenii comunei. La mine telefonul este deschis pentru locuitorii comunei și timpul liber este alocat, de asemenea, cetățenilor.”

Proiectul de buget – primul pe ordinea de zi a ședinței

Ședința Consiliului Local al Comunei Gănești a debutat cu supunerea la vot a ordinii de zi, care a cuprins trei puncte. Consilieri au votat în unanimitate ordinea de zi.

Primul punct de pe ordinea de zi l-a constituit Proiectul de hotârâre privind aprobarea bugetului Comunei Gănești pe anul 2020.

După acordul primit din partea celor trei comisii, s-a trecut la votul individual, toți consilierii pronunțându-se în favoarea adoptării bugetului pe anul 2020.

La punctul doi de pe ordinea de zi a fost discutată foarte pe scurt aprobarea modificării Hotărârii nr. 33/29.11.2019, modificare adoptată de asemenea, în unanimitate.

Punctul trei de pe ordinea de zi a ședinței l-a constituit prezentarea Raportul de activitate al primarului pe anul 2020, raport din care redăm extrasele importante.

Raportul de activitate al primarului pe anul 2019

„Raportul activității socio-economice și edilitar-gospodărești a Comunei Gănești în anul 2019 reprezintă atât o datorie morală cât și legală, conform prevederilor Art. 155, aliniatul 3, litera a, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ al primarului, care denotă preocupările sale permanente, în deplină transparență, a tuturor acțiunilor și activităților întreprinse de instituția pe care o reprezintă și o conduce, pe parcursul unui an calendaristic.

Scopul raportului meu este acela de a oferi cetățenilor cât mai multe informații despre activitatea primăriei, precum și a altor instituții locale, privind situația socio-economică a Comunei Gănești.

Doresc ca prin acest raport să ofer populației o imagine cât mai clară asupra modului în care s-au gestionat resursele locale, în vederea realizării obiectivelor propuse la începutul anului.

Cu toate greutățile, pot afirma cu certitudine că din punctul meu de vedere, anul 2019 a fost un an foarte bun, chiar peste așteptările noastre.

Față de bugetul estimat la începutul anului am reușit, datorită programelor europene și naționale, să implementăm proiecte locale în valoare de 2.741.712 lei, în diferite domenii de dezvoltare, și anume:

Domeniul infrastructurii locale

Extindere circuit iluminat public zona DC 79 Păucișoara, Comuna Gănești, Județul Mureș: 79.404 lei Racorduri canalizare menajeră în Comuna Gănești, Județul Mureș: 480.674 lei Recepționarea și darea în folosință a Grădiniței cu program prelungit Gănești, proiect PNDR, în valoare totală de 1.334.580,26 lei, din care 711.635 lei în 2019 Recepționarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului „Reabilitare și modernizare străzi”, în localitățile Gănești, Seuca și DC79 din Comuna Gănești (finanțare prin PNDR), în valoare totală de 4.992.330,38 lei, din care 313.198 lei în 2019 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Gănești, Județul Mureș (finanțare prin PNDL), prin care, în anul 2019 s-au asfaltat drumuri în valoare de 986.181 lei Au fost începute demersurile pentru modernizarea, respectiv asfaltarea DC 79A, Sub Pădure – Giuluș

Domeniul Învățământ

În domeniul învățământului primar și gimnazial s-a depus Proiectul „Extindere și reabilitare Școala Gimnazială în localitatea Gănești, Comuna Gănești”, ceea ce va duce la creșterea gradului de învățământ al copiilor din Gănești și, bineînțeles, asigurarea unor condiții moderne și performante de învățământ.

Domeniul Cultură

Au fost refăcute și depuse proiectele privind „Modernizarea și renovarea Căminului Cultural Seuca, Comuna Gănești” și „Modernizarea și renovarea Căminului Cultural Gănești, Comuna Gănești”, având ca scop final asigurarea unor condiții foarte bune și moderne de desfățurare a activităților culturale pe raza comunei noastre.

Domeniul Fondului Funciar

În domeniul fondului funciar s-a continuat procesul de înregistrare sistematică a parcelelor, reușind ca la finele anului să eliberăm proprietarilor peste 500 de cărți funciare pentru terenurile agricole din extravilanul localităților, proces aflat și în prezent în plină desfășurare.

Sănătate și Ocrotire Socială

Serviciile de sănătate sunt asigurate, fiind accesibile tuturor cetățenilor comunei, prin cele două cabinete medicale individuale, respectiv C.M.I. Dr. Fülöp Sára, din Gănești și C.M.I Dr. Kovács Ștefan Titus, din Seuca, cabinete în care populația este tratată de medici profesioniști.

Pe lângă aceste cabinete este asigurat, în colaborare cu Fundația Creștină Diakonia – Filiala Reghin, un serviciu de îngrijire socio-medicală la domiciliu, de care, în cursul anului 2019 s-au bucurat un număr de 52 de personae aflate în dificultate, cu ocazia celor peste 2.000 de vizite la domiciliul acestora.

Pe lângă aceste servicii mai funcționează pe plan comunal o farmacie umană care acoperă în mare parte necesarul de medicamente, un cabinet stomatologic modern, în care sunt asigurate servicii stomatologice complete.

În domeniul asistenței sociale, în cursul anului 2019 au beneficiat de ajutor social, în baza Legii nr. 416/2001, un număr de 91 de persoane aflate în situații precare de existență. Totodată am sprijinit un număr de 4 familii aflate în dificultate evidentă, acordându-le un ajutor de urgență pentru ieșirea din impas.

De asemenea, în cursul anului 2019 au beneficiat de indemnizația lunară de handicap un număr de 24 persoane cu handicap.

În ceea ce privește sănătatea animalelor, aceasta este atent supravegheată și controlată de specialiștii de la dispensarul sanitar-veterinar S.C. Servetrom Gănești.

Dialog permanent și transparență

Pe tot parcursul anului am fost în contact direct cu cetățenii, cunoscându-le problemele și, împreună cu echipa administrativă pe care o conduc, am încercat să rezolvăm în mod legal și corect, în limita posibilităților, a tuturor problemelor ridicate. Mare parte dintre ele au fost rezolvate. Totuși, mai sunt multe de făcut și încercăm să găsim soluții la problemele ridicate de cetățeni, astfel încât să asigurăm condiții cât mai bune de viață pentru toți locuitorii.

În ceea ce privește accesul la informațiile de interes public, este desemnată o persoană cu resonsabilități în domeniu. O secțiune specifică pe site-ul instituției este dedicată acestui scop, unde cei interesați pot solicita informații de interes public.

Fiind adeptul transparenței totale, sunt permanent receptiv la propunerile constructive și totodată contez pe potențialul civic al concetățenilor noștri. Pot afirma și pot dovedi această atitudine prin contactul cu cetățenii la audiențele mele, dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu concetățenii și chiar în cadrul ședințelor publice ale consiliului local.

Țin să menționez că nu am neglijat și nici nu voi scăpa vreodată din vedere solicitudinea, promptitudinea și profesionalismul funcționarilor publici cât și a personalului contractual din subordine, în relația cu cetățenii. Acest lucru a dus la apropierea cetățeanului de instituție, fapt pentru care adresez mulțumiri întregului aparat de specialitate pe care îl am în subordine.

După cum ne permite bugetul local, pentru acest an avem o listă de priorități, obiective pe care le consider deosebit de importante, necesare și benefice comunei noastre, pe care împreună doresc să le realizăm până la finele anului:

Execuție „Racorduri canalizare menajeră, în Comuna Gănești”: 450.000 lei + TVA, finanțare buget local Modernizare și extindere sistem de supraveghere video a localităților componente comunei: 50.000 lei + TVA, finanțare buget local Extindere și reabilitare Școala Gimnazială în localitatea Gănești, Comuna Gănești: 3.780.000 lei + TVA, finanțare POR Finalizarea execuției lucrărilor de „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Gănești”: 382.187 lei + TVA, finanțare PNDL Execuția lucrărilor de „LOT 1” Modernizarea și renovarea Căminului Cultural Seuca și „LOT 2” Modernizarea și renovarea Căminului Cultural Gănești: 2.325.000 lei + TVA, finanțare PNDR Achiziție imobil (teren + construcții) situat în Comuna Gănești, Sat Seuca, nr. 113: suma, 1.123.300 lei + TVA, finanțare buget local Construire podeț Strada Gorga – Valea Sărată, greutate maximă admisă 3,5 tone: 200.000 lei + TVA, finanțare buget local Îmbunătățirea infrastructurii rutiere DC77 și DC79A Sub Pădure – Păucișoara, Comuna Gănești: 12.811.925 lei + TVA, finanțare PNDL Construire zid de sprijin în zona Strada Romilor, Gănești, și taluzare 100 m Școala Primară Seuca: 250.000 lei + TVA, finanțare buget local Executarea unui număr de 45 tronsoane de drum pietruit, la drumurile de exploatare din comună: 300.000 lei + TVA, finanțare PNDL Construire sediu administrativ autoritate locală: 1.230.000 lei + TVA, finanțare PNDL.

În încheiere țin să mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Local Gănești, de a căror sprijin și colaborare mă bucur în continuare. Nu în ultimul rând, mulțumirile mele sunt îndreptate către întreaga populație, de a cărei sprijin și respect mă bucur în continuare, ceea ce mă determină să fac tot posibilul pentru ridicarea calității vieții în Comuna Gănești.” Primar, ing. Balog Elemér

Ioan Șandor