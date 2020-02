FOTO: Creația, stare împărtășită publicului de Sergiu Corbu Boldor la Reghin

Share



La 144 de ani distanță de când Constantin Brâncuși vedea lumina zilei, Sergiu Corbu Boldor a poposit miercuri seara la Reghin, mai exact la Muzeul Etnografic „Anton Badea”, parte componentă a turneului „Blana con Dios. Starea 23” derulat în perioada 17-23 februarie. „Acest turneu a fost planificat cu mult timp în urmă de către Luiza Matilda Mitu, ea fiind de fapt îngerul păzitor al acestuiu proiect intitulat „Blana con Dios. Starea 23”. Fiind în căutarea unui concept, am observat că perioada de desfășutare a acestui turneu, 17-23 februarie, se potrivește foarte bine cu ziua de naștere a lui Brâncuși. Așa se face că el s-a transformat într-un turneu dedicat lui Constantin Brâncuși. Spectacolul acestui turneu nu este construit cu ocazia zilei Brâncuși, este mai degrabă un spectacol marca Corbu, personalizat în contextul Brâncuși”, ne-a declarat Sergiu Corbu Boldor.

De unde vine Starea 23?

Se spune deseori că artistul crează, compune, dar prea puțin se scoate în evidență, mai ales într-un spectacol cu public, starea artistului, ce simte el în momentul creației, lucru pe care Sergiu a încercat să-l transpună în proiectul său intitulat „Blana con Dios. Starea 23”. „Pentru a explica de unde vine această stare, ce vrea ea să reprezinte, ne-ar trebui un almanah să putem spune în detaliu despre ce este vorba. Starea 23 explicată cât se poate de scurt este următoarea: e ca un semn de la divinitate atunci când te bate pe urmăr și-ți spune: e bine, prietene, dă-i înainte!. Am spus și în timpul spectacolului, „Blana con Dios” nu e teatru, nu este un concert, nu e stand up, nu spectacol, nu e performance, e starea artistului când crează. Starea 23 este oameni șʾou. Starea 23 face trecerea de la legendă la vis, de la prejudecăți la dizolvarea lor, de la vizual la sunet, de la false credințe la autenticitate. Starea 23 este starea de grație a artistului care nu încetează să creeze”, spune Sergiu.

„Blana con Dios”, al treilea material discografic marca ”Corbu”

Proiectul Corbu are la activ două materiale discografice, „Zbor spre rădăcini” și „Ce-am pățit odată”, urmate cel mai probabil de „Blana con Dios”, după cum afirmă Sergiu. „Acest spectacol se transformă încet, încet în cel de-al treilea material discografic din cadrul proiectului CORBU. Am terminat deja înregistrările de studio, unde accentul se pune tot pe starea de a fi cât mai natural și mai prezent. Am început colaborarea cu un artist pe nume Radu Luchian, designer de profesie, care a început lucrul la coperta albumului”, spune Sergiu. A fost o seară cu un concept de sectacol inedit adus publicului reghinen de către Sergiu Corbu Boldor, o încercare, reușită se pare, de a transpune starea creației într-un spectacol, ajutat fiind de poveștile satului natal, de vioară, caval și chitară, de voce lui Noica sau muzica lui Nick Cave, trase printr-un filtru de stări și redat publicului prezent miercuri seara la Muzeul Etnografic „Anton Badea”.