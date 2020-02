INTERVIU. Adriana Niculici, de la handmade la cântecul autentic românesc

Share



Împlinește în curând frumoasa vârstă de 22 de ani și se pregătește să devină una din vocile cele mai frumoase ale folclorului mureșean. Solista de muzică populară Adriana Niculici reprezintă cu drag zona Văii Gurghiului și spune, în interviul următor acordat cotidianului Zi de Zi, că un popor care nu menține viu folclorul, valorile tradiționale și portul strămoșesc este fără viitor.

Reporter: Te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Adriana Niculici: Mă numesc Adriana Niculici, în martie împlinesc 22 de ani. În prim plan, muzica este cea mai mare pasiune a mea, dar în timpul liber mă ocup și cu realizarea produselor handmade pentru diferite evenimente. Reprezint cu drag Valea Gurghiului și satul natal Toaca din județul Mureș. În prezent, sunt elevă la Școala Populară de Arte Mureș și fac canto în particular.

Rep.: Când ai început să îndrăgești cântecul popular? Îți amintești când ai cântat prima dată o melodie populară?

A.N.: Am o pasiune pentru muzică de mică, dar mi-am manifestat dorința de a cânta mai târziu, la vârsta de 18 ani, încurajată de familia mea, la nunta surorii mele.

Rep.: Când ai debutat pe o scenă adevărată?

A.N.: Am avut deosebita plăcere de a cânta pentru prima dată pe o scenă adevărată la Festivalul Băilor din Ideci, după care am fost invitată la mai multe evenimente în diferite locații.

Rep.: Ce ne poți spune despre repertoriu pe care îl abordezi?

A.N.: Repertoriul pe care îl abordez în special este specific Văii Gurghiului, dar cânt mai multe genuri de muzică din mai multe zone ale țării. Mie personal îmi place să fiu diversificată în muzică și știu că acest lucru este și pe placul oamenilor pentru că și ei optează pentru multe genuri muzicale.

Rep.: Ai vreun model artistic pe care îl urmezi?

A.N.: Îmi place să fiu originală, dar admir mulți artiști și artiste, printre care vreau să o menționez pe Diana Cârlig.

Rep.: La ce proiecte lucrezi în prezent?

A.N.: Consider că un artist trebuie să investească în propria imagine și să evolueze în îmbunătățirea vocii și îmbogățirea repertoriului

Rep.: Care consideri că este principala reușită din cariera ta muzicală?

A.N.: Consider că cea mai mare realizare a mea sunt cântecele mele, care au ajuns la inimile multor oameni. Ca dovadă sunt numărul de vizualizări și distribuirea lor.

Rep.: Ce ne poți spune despre aparițiile televizate din cariera ta?

A.N.: Pe parcursul carierei muzicale am avut multe apariții televizate alături de colegii din domeniul muzicii populare. Pentru mine dar și pentru cariera mea, consider că apariția la emisiunile televizate a fost un plus în ochii telespectatorilor și astfel am obținut multă apreciere.

Rep.: Câte videoclipuri ai în portofoliu și care îți e cel mai drag?

A.N.: În prezent am șase videoclipuri din care cinci sunt cântecele populare și o colindă. Toate cântecele îmi sunt dragi, dar ultimul cântec, ,,Zâi inimă, zâi”, îmi place în mod deosebit deoarece videoclipul este de actualitate și mai diversificat față de celelalte. Cântecul ,,Vânător de azi, de ieri” este în prezent cel mai apreciat.

Rep.: Ce simți când performezi pe scenă?

A.N.: Satisfacția performanței în carieră este un sentiment deosebit. Consider că noi, tinerii, trebuie să ducem mai departe obiceiurile și folclorul românesc. Muzica a fost și sper să rămână pentru români, și nu doar, cel mai important mod de alinare și bucurie a sufletului. Prin urmare, performanța într-un astfel de domeniu constituie și o împlinire personală dar menține viu și interesul ascultătorilor.

Rep.: De ce e importantă transmiterea tradițiilor către generațiile viitoare?

A.N.: Sunt de părere că un popor care nu menține viu folclorul, valorile tradiționale și portul strămoșesc este un popor fără viitor. În suflet și în conștiință trebuie să păstrăm mereu vie amintirea celor care ne-au transmis din generație în generație cântecul autentic românesc.

A consemnat Alex TOTH