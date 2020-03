RESPECT! Doi antreprenori mureșeni produc și donează viziere de protecție unităților medicale!

Share



În plină situație de urgență generată de pandemia de Covid-19, doi antreprenori mureșeni au decis să vină în ajutorul ”eroilor în halate albe” cărora le furnizează, gratuit, viziere de protecție pentru personal medical.

Firme mici, suflete mari

Tată și fiu, Ioan și Bogdan Forgaci conduc destinele a două firme: Megasoft Systems SRL-D Bărdești, înființată în anul 2016, care are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice, și Draforsa 3D SRL Târgu-Mureș, înființată în anul 2019, care se ocupă cu activități de tipărire.

”Este vorba despre o colaborare dintre două firme, Megasoft Systems, care desfășoară activități de comerț cu aparatură medicală, și Draforsa 3D, care are activitate de printare 3D. În contextul lipsei de viziere și de materiale de protecție pentru cadrele sanitare am hotărât să facem o colaborare între activitatea celor două firme, practic firma care se ocupă de imprimare 3D să facă suporții pentru viziere”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ioan Forgaci, director general Megasoft Systems și acționar la Draforsa 3D.

Donații către unități medicale

Potrivit antreprenorului, producția de viziere de protecție este donată unor unități cu specific medical din județele Mureș și Cluj (spitale, maternități, farmacii), iar cererea a depășit deja 500 de bucăți. Pentru a putea onora necesarul, proprietarii celor două business-uri au decis să achiziționeze în regim de urgență două imprimante.

”Producția a demarat luni, 23 martie. Am donat viziere la SMURD și la alte spitale. Avem cerere destul de mare, de 500-600 de bucăți și cererile mai vin. Suntem oarecum limitați de producția zilnică pentru că avem cinci imprimante 3D, am mai achiziționat încă două acum trei zile, tocmai în ideea de a mări capacitatea de producție. O printare a unei viziere durează cam trei ore, trei ore și jumătate, iar vizierele sunt realizate astfel încât să corespundă standardelor din domeniu. Vizierele le-am donat și le donăm, chiar dacă vorbim despre un cost de producție de 20-30 de lei per bucată. Până acum, tot ce am făcut am donat”, a menționat Ioan Forgaci.

Operațiunea, finanțată din fonduri proprii

Inimoșii antreprenori și-au manifestat încrederea în refacerea stocului de materie primă, astfel încât producția să poată continua în bune condiții.

”Cu materia primă încă ne descurcăm, deocamdată din fonduri proprii, este din stocurile pe care le-am tot făcut de-a lungul timpului. Sperăm să mai putem face în timp rost de materie primă, pentru că de exemplu dintr-o rolă putem face doar 15 – 18 viziere. Materia primă se consumă repede”, a precizat directorul general al Megasoft Systems.

”Autocarantinați” la locul de muncă

Foarte dedicați obiectivului pe care și l-au propus, respectiv oferirea de protecție unui număr cât mai mare de profesioniști din domeniul medical, Ioan și Bogdan Forgaci au decis să se ”autocarantineze” la locul de muncă, un atelier în zona centrală a municipiului Târgu-Mureș, astfel încât fiecare clipă să fie fructificată la maxim în procesul de producție al vizierelor.

”Ne-am autocarantinat noi și imprimantele noastre și lucrăm non-stop. Imprimantele lucrează non-stop, noi venim și le alimentăm, pregătim materialele, finisăm, împachetăm. Chiar dacă sunt donații, încercăm să le împachetăm într-un mod cât mai profesionist. Suntem doi oameni, eu și fiul meu, luptăm ca pe baricade pentru ca în aceste clipe grele personalul medical să fie protejat împotriva coronavirusului”, a conchis Ioan Forgaci.

Alex TOTH