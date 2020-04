Dorin Florea cere renunțarea la ”anumite restricții” pentru ca ”economia să pornească ușor”

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a scris miercuri, 15 aprilie, pe pagina sa de Facebook că în opinia sa autoritățile centrale care gestionează starea de urgență impusă de pandemia de Covid-19 ar trebui să renunțe la anumite restricții, astfel încât ”economia să pornească ușor”.

”Mă deranjează când aud peste tot apelative nepotrivite cu privire la persoanele în vârstă. Referirile făcute la adresa “bătrânilor” le consider ca fiind, în primul rând, lipsă de educație. Îi dau dreptate președintelui Academiei Române, dl. Ioan Aurel Pop, care a scris un articol pertinent în acest sens. Eu consider, în calitate de medic, că persoanele care trebuie să stea în case sunt acele persoane vulnerabile, care au afecțiuni cronice, probleme pulmonare, cardiace, diabet sau de altă natură. Pentru această categorie de persoane vulnerabile, care nu ține seama de vârstă, ci doar de sănătatea individului, o simplă viroză sau orice mică afecțiune poate crea un dezechilibru. Asta însă trebuie să o declare medicii, în primul rând!

Eu vă spun, din experiența pe care am avut-o ca medic, că unii sunt vârstnici de când s-au născut! Sunt “bătrâni” de când se știu, chiar dacă vârsta lor biologică este mult mai mică. Prefer un dialog sau un angajament cu un vârstnic echilibrat, educat decât cu un tânăr needucat, infatuat și ipocrit.

Cei care stabilesc dacă o categorie este vulnerabilă, aceia sunt doar medicii. Iar noi, ceilalți, ar trebui să începem să ne obișnuim încetul cu încetul să purtăm mască atunci când ieșim la cumpărături sau când mergem la locul de muncă. Cei care conduc țara ar fi bine să renunțe la anumite restricții, astfel încât economia să pornească ușor.

Nu văd de ce nu ar putea să se redeschidă anumite sectoare de activitate! Spun asta pentru că observ o anumită protecție magică de care beneficiază, de exemplu, angajații supermarketurilor, despre care nu am auzit că s-ar fi îmbolnăvit, deși intră zilnic în contact cu sute de persoane. În schimb, auzim zilnic cum se infectează personalul medical și angajați din alte domenii, fiind nevoiți să-și suspende activitățile.”

