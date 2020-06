VIDEO: Șofer mureșean abuzat de o patrulă de Poliție pentru o depășire fictivă!

Share



O patrulă de Poliție a sancționat contravențional cu suma de 580 de lei și a suspendat pentru 30 de zile permisul de conducere al unui mureșean pe motiv că acesta ar fi efectuat o depășire interzisă, pe linie continuă.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 iunie, la puțin timp după ora 1.00, în localitatea Sâncraiu de Mureș, iar sancțiunile primite sunt contestate de conducătorul auto care susține că potrivit filmării realizată de camera de luat vederi de la bordul mașinii pe care o conducea, depășirea incriminată de oamenii legi (care nu s-au lăsat impresionați de filmarea care le contrazice decizia) a avut loc pe linie discontinuă.



Totodată, conducătorul auto susține că polițiștii care l-au sancționat nu aveau cum să vadă depășirea, din moment ce erau plasați după o curbă, la aproximativ 300 de metri distanță, și aveau vizibilitate zero asupra zonei în care s-a petrecut respectiva depășire.

”Azi noapte am fost oprit de un domn polițist pe motivul că am efectuat o depășire pe linie continuă. Din câte se vede clar pe cameră am făcut depășirea pe linie discontinuă, dar mă miră faptul că mai nou tinerii polițiști de 22 de ani au ceva night vision în dotare de văd la 300 de metri în curbă. Eu te înțeleg că ești tânăr și abia dacă s-a uscat cerneala pe diploma de bac dar totuși nu trebuie făcut abuz. Nici dacă i-am arătat de 28 de ori filmarea cu încetinitorul nu si-a schimbat afirmația. Ce-i drept i-am arătat filmarea după ce a întocmit procesul pentru că nicidecum nu m-am gândit că îmi va suspenda permisul știind sigur că nu am greșit. Acum întreb și eu, de ce mama sărăciei ăștia tineri polițiști sunteți așa de exagerați? Anul trecut la fel am pățit cu suspendarea carnetului cică, la fel și atunci un pseudopolițist de 21 de ani. Aveți o frustrare sau care-i problema de sunteți atât de…? Pe lângă asta, din moment ce eu nu am văzut Poliția când am intrat în depășire, ei cum m-au văzut de la așa distanță, oare au skill să vadă de după curbă sau cum se explică?”, a precizat conducătorul auto care ne-a dezvăluit că se va adresa instanței de judecată pentru a i se face dreptate în acest caz.

Ne manifestăm speranța că măcar în ceasul al 12-lea autorii acestui abuz evident vor realiza că au greșit, respectiv că principala misiune a unui polițist aflat în misiune este menținerea unui climat de ordine și siguranță în litera și în spiritul legii, în folosul comunității și al cetățenilor.

Alex TOTH