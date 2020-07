Marginalii. Frământările mămăligii. Bolborosirile gulașului. Vom fi capăt de linie?!

Share



Azi sunt mult mai importante cifrele întrucât decisive-s voturile celor tradițional considerați fideli grupării, partidului, uniunii, alianței.

Sunt multe frici. Să se ocupe de ele însă diavolii dezinformării de pe lângă fiecare campanie ce stă să debuteze ori deja existenți la cei ce au furat startul…

Suma trădărilor discrete sau pe față constituie tema zilei, deși am numi-o mai bine a nopților a celor ce sunt împotriva deciziile publice de desemnare a candidaților la Primăria vedetă a județului Mureș.

Cocarda tricoloră va fi moștenită sau câștigată de un alt valah?! Sau scaunul de primar va fi redobândit după două decenii de profunde vise neîmplinite, transformate în coșmar, de un urmaș – fie-i țărâna ușoară – al ultimului primar maghiar Fodor Imre?! Ori e vremea unui administrator ales dintr-o familie mixtă și nu doar româno-maghiară ori viceversa, ci și din combinații cu alte etnii ce și-au adus aportul civilizator în istoria acestui târg?

În mintea lor și pe social media, că doar unde mai poți aspira la vise ce se autoîndeplinesc cu doi – trei lei decât pe Facebook, …esti din Târgu Mureș?, Instagram și TikTok, că Twitter nu prea folosesc decât cei din administrația bruxelleză și cei trăitori peste Ocean, deci în mintea lor sunt primari de la 1 octombrie 2020 – Theodora Benedek, Soós Zoltán, Claudiu Maior, Sergiu Papuc, Marius Pașcan, Adrian Nemeth Gherman, Adrian Mureșan… Va fi totuși un câștigător!

Cert e că vor fi alegerile marginalilor…

Theodora Benedek. La liberali a învins după mai multe seturi târgumureșene, sibiene, albaneze, bucureștene și cotroceniste ori victoriene candidatul Theodora Benedek. Va fi primar în accepțiunea liberală și a mureșenilor din familii mixte, deci și a românilor după sânge și a maghiarilor după soț, a fetelor târgumureșence, dar și a țiganilor care pot fi și au fost printre pacienți, dar și a bucureștenilor, budapestanilor și bruxellezilor după muncă și rezultate și infuzia de capital ce ne lipsește ca aerul. Un altfel de primar multicultural. Nu va avea însă nici o șansă reală dacă echipa lui Cristian Chirteș e doar declarativ alături de echipa Theodora. Și mai ales dacă echipa Ervin Molnar de la PNL Târgu Mureș nu îngroapă securea războiului și nu trece cu arme și bagaje în lupta electorală alături de candidatul PNL. Cu tot cu Biroul Politic Municipal. Două săbii în aceeași teacă nu încap, dar doi-trei medici buni despre legenda Târgu Mureș – orașul inimilor noastre, oare vor putea construi împreună un alt drum liberal – Horațiu Suciu, și ce reprezinta pentru liberali, pe aceeași listă cu Theodora Benedek, dar și împreună?! Cardiologul profesor își vede de abordarea electorală proprie încă din februarie și are mai degrabă un stil atipic politicii locale. Cu cele două vizite ale președintelui și alte câteva ale premierului, dincolo de grijile medicale evidente, din punct de vedere politic au constituit dovezi ale interesului național manifestat față de campania Theodorei Benedek. Interesantă și decisivă va fi consultarea directă cu alegătorii maghiari. Evident, pe lângă strategia și programul efectiv de guvernare ale orașului, după întâlnirile cu mediul de business, comunitatea academică, tinerii antreprenori și cei ce pot concura la crearea unui proiect de oraș conectat. Să vedem și echipa de consilieri…

Soós Zoltán. La UDMR și-a adjudecat – unic pentru Uniune – a doua șansă de a candida la scaunul atât de râvnit de primar de Marosvásárhely – Soós Zoltán – directorul Muzeului Județean Mureș. Soós are discurs și atitudine de primar și până și zonele de influență românești îl dau în acest context cu cele mai mari șanse reale și nu doar matematice primar pe scaunul lui Bernády. Cu un management interesant la Muzee și Palat, pe șantierul arheologic Călugăreni și la expoziții, fie în urbe ori la București și Budapesta, licitator de artă, cu o extravagantă lansare comemorare a orașului și a administrației Florea, Soós va fi sigur primarul maghiarilor. Primarul politic al președintelui Péter Ferenc, dar cu conexiuni și fire puțin vizibile azi – dezbătute amplu în social media maghiare – către acea celebră în media ungară și controversată biserică neoprotestantă de sorginte americană și budapestană, și înspre dorințele qvartetului clasic Marko Bela – György Frunda – Kelemen Attila și Borbély László. Cu 10 consilieri nu poți conduce orașul, oare cu cine negociază Soós să intre la guvernare efectiv în executiv și cui va oferi post de viceprimar? După multe și nesfârșite contestări și nesupuneri și răsturnări de situații în complicata și interesanta construcție reprezentativă a Uniunii Democratice a Marghiarilor din România, visele vor deveni realitate dacă vor găsi o voce comună. Armele interne au fost dintre cele mai sofisticate și în ciuda ultimei întâlniri de la Cluj, unde liderul național Kelemen Hunor a statuat victoria tandemului Péter Ferenc – Soós Zoltán și au renominalizat a ”n”-a oară listele de candidați eligibili ai UDMR pentru Consiliul Local Târgu Mureș 2020 – 2024, undeva 6-4 din primii zece nominalizări, iată ca demisia Monicăi Kozma, liderul recunoscut nu demult interimar la conducerea filialei reședință de județ a UDMR – demisie de pe locul 1 din lista de consilieri la alegerile din 27 septembrie 2020, vine să confirme cu atât mai mult conflictul mocnit și nesoluționat parcă permanent în Uniune la Târgu Mureș… Tradițional – niciodată nu a câștigat candidatul nesusținut de UDMR Târgu Mureș unde numai pace nu este. De urmărit…

Sergiu Papuc. PSD. Avocat și cu o experiență executivă administrativă deloc de neglijat, doar Csegzi Sándor îl depășește în longevitate la rezistență și anduranță în scaunul de viceprimar, liderul social democrat din Primărie pare să fie singurul din partidele românești care nu e din partidul primarului și care are șanse mari să și încheie nedemis – neproscris mandatul. Avem multe experiențe triste… Dimpotrivă chiar fiind unicul candidat serios al PSD la Primăria Târgu Mureș. Neconfirmat la ora asta public de partid. Consecvența și caracterul non-conflictual, precum și profesia avocat – jurist – tot mai rar întâlnită printre politicieni, îl fac pe Sergiu Papuc să se vadă primar în mandatul ce urmează, acum fiind grevat de presiunea misiunii de partid care totuși impune 4 consilieri locali ceea ce pentru PSD aflat în opoziție de 8 luni, va fi greu de obținut. Nu-l văd încă să apeleze la niciun parlamentar din cei trei ai PSD, și nici nu excelează în a propune nume noi dintre intelectualii, tinerii, aduși în partid, ori să-și expună proiectele în Telegraful de Mureș – ziarul și site-ul de partid că să fie timp de critici. Așteptăm hotărârile interne, deși slabe șanse să apară alt nume.

Claudiu Maior a profitat de vizita îndelungată a liderului Pro România, Victor Ponta, la Târgu Mureș acasă la președintele filialei locale, Călin Buzgău. Și am aflat de la onor presa americană prin Zuckerberg nu de mult că cei trei au bătut palma și că viceprimarul și consilierul primarului în funcție Claudiu Maior va candida la primărie din partea Pro. Acum că există un drept de veto și de fapt un acord urmat de un sprijin al primarului pentru Maior e un fapt de netăgăduit. Sigur, Maior nu e Pașcan. El este cealaltă față a monedei de două decenii. Cum vor trece intenția de vot și încrederea în imaginea primarului la alegeri în voturi reale pentru Claudiu Maior rămâne de văzut, dacă și cum se va realiza acest transfer, rămâne un mister, deocamdată. Ca și pendularea de la stânga la dreapta. De la ALDE la Pro România. Ar fi o premieră – pentru care se pregătește de 8-12 ani: în sfârșit, candidatura lui Claudiu Maior. De multe ori pregătită și chiar alimentată, dar abia acum anunțată deși nu și cu prezența patriarhului administrației locale. 24 de ani…

Partidul e nou și fără istoric în târg. Pro România. Oricum profilul celor doi lideri trimiși de Ponta să propovăduiască o altfel de stânga la Mureș au istorii palpitante și cu multe elemente asemănătoare în trecutul amândurora. Sau se vor armoniza sau vor exploda. Caracterele. Înainte sau după alegeri. Sau vor fi o surpriză că multe decid doar electorii și nu noi, ziariștii. Laboratoarele din mintea celui ce decide într-un final, încă nu au aprobat ultima rețetă, a VII-a, de retragere sau de reinventare. Deși cifra, fatidică pentru unii, de 24, trebuie să dea de gândit multora dintre noi…

Adrian Nemeth Gherman e candidatul USR și de când au realizat alianța electorală în justiție este și al USR + PLUS. Iertată-mi fie vina, dar am încercat să urmăresc acțiunile candidatului, dar după tavălugul pandemiei rar mi-a fost să văd acțiunile primarului ce se vrea – din gruparea Barna-Cioloș. Am apreciat plecarea partidului lui Tăriceanu din sediul proprietate al candidatului Nemeth, deși preluarea ALDE de un al treilea lider de partid cu domiciliul în Reghin mă face să cred că târgumureșenii efectiv regretă acțiunea unui primar comunist reghinean din anii 60 care a refuzat să accepte industrializarea galopantă a Reghinului și transformarea orașului în reședință de județ. Azi trei partide au președinți reghineni – PSD – PNL – ALDE, interimar. Și cu un UDMR condus de o sovătean, să nu se supere Târgul, că orașul are lideri care, au sau îs duși cu jobul la București – Bruxelles – Hamburg sau fac naveta din județ la centru ca să îi conducă! La amplitudinea și efervescența liderilor naționali și regionali ai PLUS – USR – așteptăm revigorarea. Că altfel gura lumii adevăr grăiește… useriștii și plusiștii au alt pol la Târgu Mureș… Lavinia Cosma știe mai multe.

Marius Pașcan. Omul lui Băsescu din Mureș a reușit să-și adjudece președinția executivă a PMP, și ziarist din presa locală fiind, după ce a scris și declamat în echipa primarului decenii pe post de director executiv adjunct, a ales etapa următoare a scriiturii și dezbaterii – la București, în Parlament și în casa mișcării populare. Populism și popularitate, asta își dorește Pașcan, și e o partitură de care se achită cu brio ca actor de la tribună ori de la tv. Iar ca lider de București, el nu are nicio șansă să nu candideze, pentru că fostul președinte nu prea obișnuit cu democrația reală îi obligă pe toți membrii din staff să-și dea obolul ca de obicei prin vot direct. Și pentru că azi mâine vin și parlamentarele, lectorul universitar Marius Pașcan trebuie să-și joace pe toate părțile cartea naționalistă și vehement anti-udemeristă. Cert e că prin prezența lui pe liste doar aduce ambele echipe naționaliste profunde din oraș la vot. Darămite ca și candidat la primărie… rețeta e clară. Recuperarea amintirilor peuneriste și peremiste sunt ingredientele unei campanii sau – sau. Împărțirea orașului în două. Armatele celor ce nu uită martie 90 și se hrănesc din seva urii vor mărșălui pe la tv-radio și mai ales Facebook, unde fostul coleg al celor din presa locală a anilor 2000 ne va readuce aminte că pericolul nu a trecut. Are și el șansa lui mai ales că uniformele mai cred că diviziile de votanți le aparțin. Important e să ia puncte la Consiliul Local, de fapt…

Adrian Mureșan de la POL este candidatul oamenilor liberi care au mai rămas în jurul liderului căruia nu e bine să-i pronunțăm numele pentru că e singurul președinte de partid ce vrea să închidă ziarele, televiziunile, radio tot, tot. Cu toate acestea, din respect și dorința de normalitate în cetate pentru votanții acestei doctrine, prezentăm și candidatura lui Adrian Mureșan când va deveni mai consistentă, deocamdată avem doar un CV, cei drept impresionant cu linii majore de cercetare și management, mai ales pentru o multinațională. De trei ani, Mureșan a revenit acasă. Poate totuși e mai înțelept decât președintele lor. Părere personală: Radu Bălaș ar fi făcut o figură frumoasă cum zic comentatorii de sport, plus ca am fi avut parte de savoarea unui jurnalist ce nu a lăsat degeaba 24 ore mureșene pentru SUA și politică, și ar fi făcut o trecere mai ușoară de la 2016 la ce o să avem în 2020. Mai ales că nu a pierdut meciul juridic cu administrația.

Nicolae Ploeșteanu. Universitar cu conexiuni profesionale în lumea diplomaților, profesorul de la ”Petru Maior”, azi UMFST, s-a decis aparent surprinzător la începutul precampaniei normale la ieșirea din iarnă să intre în cursa electorală pentru Primăria Târgu Mureș. A fost unul dintre puținii juriști care au semnalat și argumentat profesionist că amenzile COVID-19 nu sunt constituționale încă din martie 2020. Absolvent de Drept la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București, Nicolae Ploeșteanu azi este și director al Centrului de Studii GDPR al UMFST. Va candida independent și și-a propus să lanseze I-Partid. Cert este că aduce în campanie, de va trece de furcile caudine ale birocrației BEJ, elemente concrete de naționalism luminat.

Nadia Rață. Unul dintre liderii liberali activi în epoca Dobre, psihologul Nadia Rață a avut disensiuni multiple cu noua echipă a PNL, chiar dacă era prim-vice-președinte la județ, și toate au culminat cu vizita președintelui Iohannis când ruptura a determinat-o pe Nadia să accepte oferta europarlamentarului Cătălin Ivan, fondatorul ADN – Alternativa pentru Demnitate Națională. Rață a constituit la Mureș filiala acestui ADN. Consecventă și persuasivă, rămâne să vedem proiectul de campanie și acțiunile de precampanie și echipa pentru a intra în concretețea șanselor fostului inspector general școlar…

Noile semințe degustând a politici publice de inspirație multiplanetară și defel greco-romană creatoare a civilizației europene și-au testat prima rundă de decepții și reușite…

O singură întrebare exercițiu de democrație la povestea de azi…

Cine e Ovidiu Natea din 2020, dacă se vrea un candidat serios unic pentru a contrabalansa forța numărului unicității candidaturii lui Soós?!

Corolar…

Va învinge cel ce nu-și va lăsa dușmanii competitori interni doctrinar să joace cu echipa adevăratului contracandidat din 27 septembrie 2020.

Sunt nemulțumiți si la PNL. Au și la UDMR. Sunt și la PSD. Cu atât mai mult la partidele de buzunar, deocamdată, din județul Mureș – Pro România, PMP, ALDE, USR-PLUS, POL – care nu au avut timp să-și cunoască toți liderii și să-și securizeze căpitanii… dar ale căror ambiții personale felurite negocieri așteaptă…

Aurelian GRAMA

P.S. Și doar un bob zăbavă – o informație ce ar putea să vă determine să mergeți la vot dintr-un alt motiv: în topul pe care îl găsiți la chioșcuri și în magazinele Inmedio și la benzinăriile OMV Petrom și Mol – deci în topul din revista noastră Transilvania Business despre primele 100 de companii ale românilor, maghiarilor, țiganilor, sașilor, evreilor din Mureș – cifra de afaceri a primelor 100 de companii în 2018 este de 5,4 miliarde de lei.

Dragilor – la Baia Mare – în oraș este o firmă tot privată a unor români cu cifră de afaceri ce depășește 1 miliard de lei. ARAMIS.

… Nu lăsați orașul ăsta să devină capăt de linie…!