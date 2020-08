Dezvoltarea comunei Crăiești, prioritatea numărul 1 a primarului Vasile Vereș

Share



Aflat la cel de-al patrulea mandat de primar al comunei Crăiești, Vasile Vereș ne-a făcut o radiografie a investițiilor care au prins viață, cu precădere a celor realizate în actualul mandat:

Reporter: Cum ați caracteriza perioada de început la conducerea Primăriei Crăiești?

Vasile Vereș: Începutul muncii mele ca și primar a fost unul destul de greu, ca pentru oricine care intră pentru prima dată în administrația locală, dar cu sârguință, multă muncă, cu dorința de a învăța, eu zic că am reușit să mă achit de toate sarcinile. Spun că am reușit, în contextul în care pot spune că în 2004 am pornit de jos. În urmă cu 16 ani comuna Crăiești era destul de jos față de alte comune din apropierea noastră, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu dorința de a învăța, de a cunoaște și de a face ceva, eu zic că am reușit să facem multe lucruri pe raza comunei Crăiești.

Rep.: Care au fost prioritățile comunei în momentul în care ați ajuns primar?

V.V.: Principalele priorități au fost legate de construirea unui sediu administrativ nou, sediu în care ne desfășurăm activitatea în prezent, alimentarea cu apă a comunei, construirea unei rețele noi de iluminat public, aspect care lipsea la nivel de comună, modernizarea școlilor, a lăcașurilor de cult și a căminelor culturale. Practic, cam tot ce este necesar unei comune pentru a funcționa în bune condiții, în urma cărora locuitorii să beneficieze de condițiile minime de trai.

Rep.: Care au fost proiectele importantre derulate în actualul mandat la nivelul comunei Crăiești?

V.V.: Vreau să mă refer aici doar la proiectele începute și finalizate în acest mandat. Aș dori aici să amintesc de asfaltarea drumului comunal 150, sat Milășel, comuna Crăiești, proiect derulat prin PNDL II în valoare de 1.185.000 lei. Lucrarea este finalizată, recepționată și dată în funcțiune. Mai exact, este vorba de reabilitarea a 2,4 kilometri de drum la nivelul comunei Crăiești.

Avem începute și finalizate lucrările de asfaltare pe străzile Sub vie și Pârâul Bunii din localitatea Crăiești, cu o valoare totală de 795.000 lei, bani din bugetul local. Distanța asfaltată a fost de aproximativ 2 kilometri. Lucrarea a fost începută și finalizată în 2016.

Tot din surse proprii am reușit să mai pietruim circa 5 kilometri de drumuri de pământ care nu au fost pietruite niciodată. Mă refer la drumurile laterale, în rest cele principale sunt rezolvate, mai avem în Crăiești doar o stradă de asfaltat. Dacă toate merg bine, cu ajutorul bunului Dumnezeu, în cursul anului viitor o vom asfalta și pe aceasta.

Tot o lucrare finalizată este modernizarea rețelei de iluminat stradal, proiect început în cursul anului 2019 și finalizat în același an, cu o valoare de 313.000 lei. Fondurile au fost asigurate din bugetul local, plata fiind eșalonată pe o perioadă de cinci ani. Practic, pe fiecare stâlp din comună este montată o lampă cu led economică.

De asemenea, ca și proiecte inițiate în acest mandat, vreau să amintesc de construirea a două capele mortuare în satele Milășel și Lefaia, finalizate, date în funcțiune. De administrarea lor se ocupă cele două parohii ortodoxe de pe cele două sate.

Rep.: Ce ne puteți spune despre rețeaua de alimentare cu apă existentă la nivelul comunei Crăiești ?

V.V.: Am avut un proiect care viza extinderea rețelei de alimentare cu apă pe toată raza comunei Crăiești. Aici, am avut pe Ordonanța 7 alimentarea cu apă a comunei Crăiești, iar în satele Milășel și Lefaia investiția a fost suportată din bugetul local al comunei. Momentan, rețeaua este în administrarea noastră, cel mai probabil în cursul anului viitor va fi preluată de către operatorul regional al rețelelor de apă, Compania Aquaserv.

Rep.: Dar în ce privește investițiile cu caracter social și cultural ?

V.V.: Tot în acest mandat, ca și proiecte realizate avem reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile Milășel și Lefaia. Cel din Lefaia a fost finalizat în cursul anului trecut, iar la căminul din Milășel suntem în lucru. Cred că în maxim trei săptămâni vom fi gata și cu această lucrare. Este vorba de o reabilitare generală a clădirii, a interioarelor, montare tavan fals, gresie, grupuri sanitare, mobilier, practic tot ce ține de funcționarea în bune condiții a unui cămin cultural. Investițiile au fost realizate din bugetul local, valoarea fiind de 137.000 lei la căminul de la Milășel, respectiv 83.000 lei la căminul de la Lefaia. Mai avem, ca și investiții realizate, modernizarea lăcașurilor de cult, în special în ce privește parohia ortodoxă din satul Crăiești unde am pus iconostas nou, am dotat biserica cu scaune sculptate, am pus gresie. În afară de pictură, practic am modernizat întreg lăcașul de cult.

Rep.: Cum vă îngrijiți de serviciul de gospodărie comunală?

V.V.: Comuna Crăiești face parte din Grupul de Acțiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie prin care am avut un proiect de achiziționare de utilaje necesare gospodăririi comunale, respectiv o lamă de zăpadă, o sărăriță, un retroexcavator, tocător resturi vegetale, perie de curățat drumuri, utilaje recepționate de câteva săptămâni.

Avem de asemenea un tractor și un încărcător frontal, utilaje achiziționate dintr-un proiect anterior, derulat prin Ministerul Mediului prin care s-a construit platforma de gunoi de grajd. Am completat cu aceste utilaje necesare gospodăririi comunale pentru a nu mai încheia contracte pe timp de iarnă cu firme de dezăpezire, acest serviciu fiind făcut în regim propriu, cu utilajele și oamenii noștri.

Rep.: Ați pomenit de platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd. De când datează această investiție?

V.V.: Această investiție a fost realizată prin Fondul de Mediu. Am început-o în 2011 și am finalizat-o în 2012. Valoarea acestei lucrări a fost de 1,7 milioane lei , 95 % fiind suportat de Ministerul Mediului, restul de 5 % fiind acoperit din bugetul local. Această platformă se află între localitățile Crăiești și Milășel, în apropierea Monumentului Eroilor din Milășel, dat fiind faptul că nu puteam obține aviz de la Mediu decât dacă această platformă este la o distanță de cel puțin 500 de metri de la ultima casă. A fost un proiect pilot. Am fost practic prima comună cu o astfel de platformă, după care au urmat și alte comune. Aceasta deservește întreaga comună și nu numai, avem contracte încheiate cu fermieri din Pogăceaua, Sânmartin, Fânațe, lucru absolut firesc în condițiile în care APIA condiționează acordarea subvențiilor doar în cazul în care gunoiul de grajd să fie depozitat în condiții normale, să nu fie aruncat în câmp după bunul plac. Atunci fermierii înțeleg că trebuie să facă în așa fel încât să respecte condițiile de mediu vizavi de primirea subvenției. De asemenea, avem contracte încheiate cu toți fermierii de pe raza comunei Crăiești. Toți deținătorii de animale plătesc 2,6 lei pe tona de gunoi depozitat. Dacă și-l ridică înapoi mai plătesc 2,6 lei, în caz contrar îl valorificăm noi celor interesați, după procesul de fermentație.

Rep.:Ce speranțe aveți pentru perioada următoare?

V.V.: Planurile de viitor se leagă de asfaltarea drumului principal din Lefaia. Dar, cea mai mare dorință a mea o reprezintă construirea rețelei de canalizare. Aici vreau să fac niște precizări. Avem un proiect aprobat încă din anul 2011, respectiv „Construire stație de epurare și rețea de canalizare în comuna Crăiești”, cu Hotărâre de Guvern, cu sumă de bani precizată, dar din păcate acești bani nu au mai fost. Banii trebuiau să vină dintr-un împrumut de la Banca Mondială pentru Ministerul Mediului. Am înțeles că acel proiect a căzut iar acum stăm cu un proiect blocat. Având alimentare cu apă la nivel de comună, având drumuri puse la punct, iluminat public, practic având toate cele necesare, obligatoriu ne trebuie și canalizarea. Avem proiectul aprobat de 9 ani, dar nu avem sursa financiară necesară începerii procedurii de licitație publică. Din ultima discuție avută la Ministerul Mediului am înțeles că spre finalul anului, sau la începutul lui 2021 se vor debloca aceste fonduri. Nu suntem doar noi în această situație, la acel moment au fost 10 comune la nivel național, iar din Mureș suntem singura comună, niciuna neprimind finanțarea prin programul respectiv. Sper din tot sufletul să dau drumul la canalizare prin acest proiect, în caz contrar, vom regândi proiectul, vom merge pe fose septice printr-un serviciu local de salubrizare. Este impetuos necesar să găsim soluții pentru a rezolva acest proiect extrem de important, în contextul în care avem apă în toată comuna plus alte investiții realizate în folosul cetățenilor.

A consemnat Alin ZAHARIE