FOTO: Biblioteca comunală Deda, loc de formare pentru tânăra generație

În spațiul cel nou care găzduiește Căminul Cultural și Sala de Spectacole din localitatea Deda, un loc aparte este dedicat bibliotecii comunale, loc destinat formării și educării, în special al tinerei generații. De acest spațiu al cărții și educației se îngrijește Ana Maria Bota, cea care aduce un suflu nou în ce privește ideea unei biblioteci din mediul rural. „Biblioteca momentan nu este funcționabilă, acum sunt transferate lucrurile în spațiul cel nou provenite din vechiul depozit de carte. Acum are loc transferul cărților, punem cotele, facem inventarierea acestor cărți de la zero, lucru care nu a fost făcut deloc în ultimii zece ani. Avem în jur de 9.000 de cărți, care acoperă toate domeniile de la literatură universală, literatură română, latină, geografie, practic sunt cărți din toate domeniile, atâta doar că unele dintre acestea sunt ceva mai vechi, fapt pentru care au trebuit să fie recondiționate. De asemenea, au fost scose cărțile care erau de domeniul propagandei comunismului și care nu prezentau niciun fel de valoare”, ne-a declarat Ana Maria Bota.

„Biblioteca nu mai e doar acel spațiu unde intri, primești o carte și cam atât”

Biblioteca, prin coordonatorul ei, încearcă să aducă apropierea față de cei mai tineri, atât prin metode moderne de lucru cât și prin culoare, grație tablourilor care însuflețesc spațiul bibliotecii. „Am vorbit cu cei din conducerea primărie Deda, respectiv doamna primar Lucreția Cadar să achiziționăm un raft Montessori, o modalitate de învățătură foarte nouă care se folosește în școlile cele mai bune. De obicei, este un covoraș pe care stau copii, un raft cu cărți care să pară foarte accesibil de unde copilul să-și aleagă de regulă cărți foarte mari ca și mărime. Vorbim aici de o educația copiilor de la 3 ani, în special pe partea vizuală , prin care le citești din cartea aleasă de ei și apoi discuți cu ei. Biblioteca nu a fost în permanență închisă, cei care mai veneau și mai împrumutau cărți, participau și la cursurile de pictură care le organizam, pictura fiind una din marile mele pasiuni. Tablourile expuse în spațiul bibliotecii îmi aparțin. Am găsit de cuviință că aduc un plus de culoare și spiritualitate, grație icoanelor făcute de mine, acestui spațiu destinat cărții. Ca și concluzie, condițiile existente în acest spațiu nou al bibliotecii sunt foarte bune, luminozitatea e cu totul alta, lucru extrem de important, la fel și aerul existent. În spațiul cel vechi aveam o problemă în această privință, plus spațiul, care este unul mult mai generos decât în fosta bibliotecă. Biblioteca va fi dotată cu cinci calculatoare, proiector, ecran de proiecție, dotări extrem de utile pentru diferitele acțiuni interactive ce urmează să fie organizate aici la bibliotecă în perioada următoare, după ce biblioteca va fi deschisă. Trebuie să venim cu activități extrem de complexe, biblioteca nu mai e doar acel spațiu unde intri, primești o carte și cam atât. E nevoie de multă interacțiune, de colaborare între mine și copii”, a subliniat Ana Maria Bota, coordonatorul bibliotecii comunale Deda.