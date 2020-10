Liberalii Cristian Chirteș și Ervin Molnar, votați capi de listă pentru parlamentare

Share



Biroul Politic Județean al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș și Consiliul Director Județean al PNL Mureș au decis și au validat joi, 15 octombrie, ordinea pe listele de candidați pentru Senat și Camera Deputaților la alegerile parlamentare care se vor desfășura în data de 6 decembrie. Cele două liste vor fi supuse aprobării Biroului Politic Național al PNL care se va întruni duminică, 18 octombrie.

Chirteș: ”Votul de astăzi înseamnă o responsabilitate”

Astfel, lista de candidați a PNL Mureș pentru Senat are următoarea ordine:

1) Ioan Cristian Chirteș;

2) Ovidiu Tudor Ilieș;

3) Horea Arthur Șarlea;

4) Cosmin Rareș Butiulcă;

5) Ionuț Ovidiu Cengher;

6) Bianca Minodora Belea.

”În primul rând, votul de astăzi înseamnă o responsabilitate pe care mi-am asumat-o și mi-o asum în calitate de președinte de filială, în calitate de senator ales. Fac parte din Partidul Național Liberal din 1999, iată de peste 20 de ani, și modul în care a fost condusă organizația în cele trei campanii electorale de când am preluat conducerea Partidului Național Liberal Mureș în care am avut rezultate mulțumitoare pentru județul Mureș m-a determinat, bineînțeles și cu o consultare cu colegii de partid, să îmi depun intenția de candidatură pentru un nou mandat de senator”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, senatorul Cristian Chirteș, totodată președinte al PNL Mureș.

Ordinea pe liste, votată de două ”filtre”

Procedura de stabilire a ordinii pe cele două liste de candidați a presupus votul a două ”filtre”, Biroul Politic Județean și Consiliul Director Județean al Partidului Național Liberal Mureș.

”Statutul prevede că Biroul Politic Județean stabilește o listă pe baza unui regulament de carieră politică, asta însemnând verificarea criteriilor de integritate pentru fiecare candidat, verificarea CV-urilor. Chiar dacă mulți au uitat lucrul acesta, în 2015, la Pitești, Partidul Național Liberal a aprobat acel ”decalog” care conține criteriile de integritate pentru care un parlamentar poate să candideze sau orice persoană poate să candideze pe listele Partidului Național Liberal. Biroul Politic Județean a trimis lista pentru Senat și pentru Camera Deputaților spre validare Colegiului Director Județean care o va înainta spre aprobare finală Biroului Politic Național care va avea loc duminică, 18 octombrie. Votul a fost secret, cu buletine de vot. A fost transparență, la procesul de numărare a voturilor au putut să asiste inclusiv candidații, inclusiv în Biroul Politic Județean, cât și în Consiliul Director Județean”, a precizat senatorul Cristian Chirteș.

Molnar: ”Colegii mei mi-au oferit încrederea lor”

În ceea ce privește candidații liberalilor mureșeni pentru Camera Deputaților, ordinea acestora pe listă este următoarea:

1) Ervin Molnar;

2) Sebastian Gabriel Toncean;

3) Ciprian Minodor Dobre;

4) Horațiu Suciu;

5) Gyorgy Alexandru;

6) Nicolae Sorin Megheșan;

7) Mircea Mariș;

8) Benedek Theodora;

9) Ioan Vasu;

10) Mihai Valentin Drăghici.

”Am candidat în interiorul partidului pentru că tot mai mulți colegi de-ai mei mi-au cerut acest lucru. Am simțit că am sprijinul lor și cred că prin experiența pe care am acumulat-o în ultimii ani voi putea face mai multe pentru Târgu Mureș și pentru județul Mureș din Parlamentul României. Cred că este o recompensă pe care am primit-o din partea colegilor mei pentru munca mea din ultimii 4 ani și probabil pentru meritele administrative, am primit încrederea aceasta pentru ce am făcut la nivel administrativ în ultimul an. Cred că am făcut destul de multe lucruri bune, am avut multe proiecte deblocate la nivelul Administrației Naționale Apele Române. Colegii mei mi-au oferit încrederea lor pentru a ajunge în Parlamentul României de unde voi putea să modific multe legi care în momentul de față blochează numeroase funcționalități administrative ale administrațiilor publice locale și chiar ale celor centrale”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ervin Molnar, președintele PNL Târgu Mureș, director al Administrației Naționale Apele Române și consilier județean în legislatura 2016-2020.

Alex TOTH