E OFICIAL: Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, deschide lista PSD la Senat în Mureș

Share



Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, va deschide lista pentru Senatul României pe lista PSD în județul Mureș, a anunțat, în această după-amiază, într-o conferință de presă desfășurată la București, Marcel Ciolacu, președintele PSD, și Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD.

Prezentat ca un specialist de care Parlamentul României are nevoie, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a declarat următoarele: “Am fost onorat de invitația pe care conducerea PSD mi-a făcut-o de a deveni parte a unei echipe care se reașează din temelii. Probabil că această invitație a venit și prin prisma unei expertize duble pe care o am, pe zona de învățământ superior, pe o parte, ca rector, dar pe de altă parte ca medic primar de anestezie și terapie intensivă. În ambele domenii cunosc și lucrurile bune, dar și deficiențele pe care le are în continuare fie unul, fie celălalt sistem.

Am răspuns acestei invitații pentru că am văzut o dorință, care deja devine deja concretă, de schimbare prin voci noi, prin oameni noi, care au mesaje social-democrate, pentru că, până la urmă, social-democrație este un lucru care trebuie să aducă bunăstare oamenilor și unde, dacă nu în zona de învățământ, de sănătate, aceste domenii sunt mai apropiate de social-democrație.

Vorbim despre politici de sănătateâ, vorbim despre politici de educație, cred că politicile statului trebuie să fie deasupra politicilor de partid și trebuie să creăm un sistem credibil, robust, conectat cu ceea ce se întâmplă în zona europeană.

Misiunea mea ca viitor parlamentar este o misiune pe care o leg în primul rând de Parlamentul României și, binențeles, în plan ulterior de partidul la care am aderat.

Mă simt confortabil având această libertate de gândire și de exprimare, cred că expertiza pe care o aduc, alături de alți universitari din România poate să creeze un suflu nou, important, social-democrației din România.

În egală măsură rămân aderent valorilor universitare care m-au format și niciodată acest lucru nu va fi dat deoparte pentru că până la urmă trebuie să ducem țara într-o direcție pe care, pe lângă alte forțe, forța universitară trebuie să fie auzită”.

Prof. dr. Leonard Azamfirei, aflat la al treilea mandat ca rector, nu a mai făcut politică până acum și a explicat acest lucru în conferința de presă. “Până acum patru zile nu am mai avut niciun fel de cochetărie politică, cu atât mai puțin interacțiune cu un alt partid politic. Am ajuns aici, pentru că, vă mărturisesc, surprins plăcut de turnura pe care o ia acest partid. Până la urmă, profesia medicală, prin componenta ei socială, aș spune chiar empatică, are destul de mult de a face cu social-democrația. Până la urmă, PSD-ul este cel care m-a invitat și nu alt partid și cred că a fost suficient”, a mai spus rectorul UMSFT Târgu Mureș.

Listele PSD Mureș pentru Camera Deputaților și pentru Senat vor fi aprobate mâine în Consiliul Național al PSD.

Vă reamintim că listele pentru alegerile parlamentare trebuie depuse până în 22 octombrie a.c. cel târziu. Alegerile parlamentare sunt programate a avea loc în 6 decembrie.