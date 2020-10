FOTO: Nou început pentru aleșii locali din Batoș

Share



Căminul Cultural din localitatea Dedrad a găzduit luni, 19 octombrie, ședința de investire a noului Consiliu Local și a primarului comunei Batoș.

Au depus jurământul 11 consilieri locali din totalul de 13 consilieri cât însumează Consiliul Local Batoș: Abos Ferenz (UDMR), Elena Baciu (PSD), Valeri-Aurel Bîta (PSD), Vasile Augustin Cîmpean (PMP), Alin-Dumitru Costa (PNL), Fülőp Domokos (UDMR), Ioan Gliga (PSD), Daniela Onofrei (PSD), Emil-Cornel Tămășan (PSD), Maria Todea (PSD) și Urban Walter-Michael (PNL). Consiliul Local al comunei Batoș urmează să fie completat după validarea mandatului consilierilor supleanți, Teodor Andone (PSD) și Ioan Mărcuș (PNL).

„Aș vrea să cred că distanțarea fizică care ne separă în aceste momente din cauze bine știute, va contribui ulterior, după începerea acestui mandat, la o apropiere și la unirea eforturilor tuturor în gestionarea și rezolvarea problemelor multiple cu care se confruntă orice comunitate, inclusiv comuna Batoș. Felicitări tuturor consilierilor, multă sănătate și putere de muncă”, a spus Emil-Cornel Tămășan, decanul de vârstă al noului Consiliu Local Batoș.

Dumitru Cotoi: „Voi fi primarul tuturor”

A urmat depunerea jurământului de către primarul reales al comunei Batoș, Dumitru Dinu Cotoi.

„Iată că prin voia lui Dumnezeu și prin voia oamenilor din comuna Batoș ne aflăm astăzi într-un moment important și totodată emoționat din viața comunității noastre, investirea și depunerea jurământului de către aleșii locali ai comunei Batoș. Vă mărturisesc că realegerea mea în funcția de primar mă onorează și totodată mă obligă pe viitor. Vreau să-i asigur pe toți locuitorii comunei de faptul că voi rămâne același om, simplu, mereu alături de oameni, voi fi primarul tuturor. După cum bine se știe, aici în comuna Batoș trăim într-o comunitate multietnică, multiculturală, fapt pentru care vă asigur că am să mă străduiesc ca împreună cu locuitorii comunei să păstrăm o bună colaborare, o bună unitate între cetățenii acestei comune, indiferent de orice criteriu. Voi face tot posibilul să-i păstrăm pe cetățeni uniți și în bună înțelegere”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comuneri Batoș.

Mulțumiri

Începutul noului mandat a prilejuit primarului Dumitru Dinu Cotoi să mulțumească tuturor celor care au pus umărul la dezvoltarea comunei. „Se cuvine ca la un astfel de moment să aducem mulțumiri, în primul rând lui Dumnezeu pentru că Ne-a dat sănătate, putere de muncă și înțelepciune pentru a putea ajunge aici. Se cuvine să mulțumim familiilor noastre, soției, copiilor, cărora chiar doresc să le mulumesc în mod special. Se întâmplă să ajung seara acasă supărat, nervos sau știu eu ce alte nemulțumiri, iar familia trebuie să suporte situația. Le mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul care mi-l acordă. Mulțumesc, de asemenea, comunității din care facem cu toții parte, oamenilor care ne-au fost alături, care ne-au votat, dar și celor care nu ne-au votat. Tuturor trebuie să le mulțumim și să-i asigurăm că vom face tot ce ne stă în putere, așa cum am jurat, pentru mai binele locuitorilor comunei Batoș. Vreau să mulțumesc echipei care a fost în jurul meu, cea care ma susținut, dar mai ales vreau să-i felicit pentru campania electorală frumoasă și elegantă pe care au dus-o, fără lucruri urâte. De asemenea, doresc să-i mulțumesc domnului viceprimar Ioan Gliga alături de care am avut o bună colaborare care cu siguranță va continua și în acest nou mandat. Nu pot să nu mulțumesc aparatului Primăriei comunei Batoș, dar și membrilor vechiului Consiliu Local cu care, la fel, am avut o colaborare foarte bună. Mulțumiri se cuvin tuturor colaboratorilor, celor care ne-au fost alături. Cu speranța că Dumnezeu ne va ajuta și de acum înainte la drumul pe care ne-am pornit, spun Doamne Ajută și succes tuturor”, a precizat primarul comunei Batoș.

Colaborarea cu noul Consiliu Local

O atenție sporită a noului și totodată vechiului primar al comunei Batoș o reprezintă buna colaborare cu noul Consiliu Local. „Când am ajuns pentru prima dată consilier local în urmă cu mai mulți ani, credeam că voi putea muta munții din loc. A durat câteva ședințe până m-am lămurit ce se întâmplă într-un Consiliu Local. Cu siguranță, fiecare e la fel, vine cu forță, ceea ce e foarte bine, și vor învăța repede ce au de făcut și se vor acomoda. Am convingerea că ne vom înțelege, pentru că eu nu sunt un om de neînțeles. Mă înțeleg cu oricine atâta timp cât există bună intenție și bună colaborare. Vreau să-i felicit pe toți consilieri aleși, chiar dacă doi dintre ei încă nu au depus jurământul, urmează să o facă în zilele următoare și să le urez spor la treabă. Totodată, vreau să-i asigur de faptul că îmi doresc cu ei o bună colaborare, cu fiecare dintre consilieri, dar cu o condiție: colaborarea să fie în interesul cetățenilor și spre binele comunei Batoș. Cu siguranță, atunci vom face lucruri bune. Trebuie să înțelegem cu toții că s-a terminat campania electoral, s-a terminat lupta politică. Oamenii nu votează politic, ei votează pentru mai binele lor, pentru un trai mai bun, pentru lucrări, pentru realizări, și atunci trebuie să lăsăm la o parte toată lupta politică sau orice alte răutăți sau dezbinări. În special consilierii cei noi, care nu au mai fost în Consiliul Local, vor vedea că patru ani trec foarte repede, de aceea va trebui să ne mobilizăm și să facem lucruri pe care oamenii din comună le așteaptă. Îi chem pe toți să punem umărul la ceea ce avem de făcut, cu atât mai mult cu cât am observat că pe timpul campaniei electorale, dorințele noastre, dorințele oamenilor din comună sunt comune până la urmă. Cu toții ne dorim să realizăm aceleași lucruri, și atunci cred că va fi ușor, vom pune urmărul împreună și vom realiza ce ne-am propus, fără să ne războim între noi. Nu va fi ușor, trăim cu toții o perioadă de criză, deocamdată sanitară, dar cu siguranță va veni și o criză economică, cu urmări destul de neplăcute. Dar uniți, vom reuși să depășim și momentele grele”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

Acesta le-a înmânat noilor consilierilor aleși câte un cadou simbolic care să le ghideze drumul pentru următorii patru ani. „La fiecare început de mandat avem acest obicei de a oferi consilierilor o mică atenție, ceva de care au nevoie pe parcusul mandatului. Le-am pus o agendă, un pix, un însemn al comunei Batoș, o monografie a comunei noastre, Cred că aceștia trebuie să aibă cât mai multe cunoștințe despre ce se află în comuna noastră. Poți porni la drum ferm când ști mai multe despre comunitatea din care faci parte”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

Ce urmează?

„Să continuăm proiectele începute, să le finalizăm și să începem altele noi. Am constatat cu bucurie că promisiunile opoziției sunt aceleași cu ale noastre și atunci sper că nu va fi greu să le punem în practică. Avem o strategie de dezvoltare a comunei, va trebui să vedem ce am făcut sau nu din ea, să reluăm și să facem ce ne-am propus, să formăm o nouă strategie împreună. Sper ca în următorii patru ani, toți factorii, de la cel politic, care e un rău necesar, până la situația medicală sau de orice altă natură, ne vor lăsa să ne ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus”, a subliniat Dumitru Dinu Cotoi.

Alin ZAHARIE