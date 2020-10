Programul de guvernare PSD în domeniul sănătății prezentat de deputatul Corneliu Florin Buicu

Share



Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, deputatul mureșean Corneliu Florin Buicu (PSD), a oferit marți, 27 octombrie, pe pagina sa de Facebook, detalii despre Programul de guvernare în domeniul sănătății propus de Partidul Social Democrat.

”Programul de guvernare in domeniul sănătății, prezentat spre dezbatere de PSD are 2 componente majore:

– un plan de acțiune antiCoVid, coerent, rapid și eficient, gata de aplicare

– programul de guvernare pe sanatate pe următorii 4 ani.

Ce este diferit fata de ce se întâmpla acum?

1. Îmbunatatirea supravegherii epidemiologice, identificarea rapida a persoanelor infectate și creșterea accesibilității la testare.

2. Recâștigarea încrederii și parteneriatul cu populația printr-o informare onesta, corecta, completa și rapida.

3. Asigurarea asistentei medicale corespunzătoare atât pentru pacienții infectați cât și pentru toți ceilalți bolnavi cronici.

4. Protejarea, susținerea și recunoasterea profesioniștilor din sanatate.

In privința programului de guvernare, miza uriașă pe care și-o asuma PSD este accesul universal la servicii de sanatate unde și atunci când oamenii au nevoie. In acest scop, împreuna cu specialiștii din PSD și in urma consultărilor cu partenerii sociali am gândit o reconstrucție efectivă a sistemului românesc de sanatate.

Trebuie sa dam acces sigur și rapid la servicii medicale de calitate de diagnostic și tratament pentru toți cetățenii.

De asemenea ne asumam un obiectiv strategic de a avea comunități sănătoase, comunități educate, comunități sigure prin reașezarea profesionista și revitalizarea sistemului de sanatate publica.

Programul de guvernare al PSD pentru sanatate contează pe creșterea sistematica anuală, a finantarii sistemului de sanatate. Va fi posibila printr-o mai buna colectare a contribuțiilor pentru sanatate dar și ca urmare a alocărilor mai consistente de la bugetul de stat.

Nu in ultimul rând acordam o atenție deosebita specialiștilor. Avem o strategie privind resursele umane care își propune sa sigure personal medical oriunde este necesar, sa păstreze in țara medicii și asistentii și care sa redea prestigiul și demnitatea întregului corp medical românesc.”

(Redacția)