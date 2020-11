FOTO: Predarea ștafetei la conducerea Primăriei Vătava

Share



Ceremonia de învestire a aleșilor locali ai comunei Vătava, găzduită joi, 29 octombrie, de căminul cultural din localitatea Vătava a prilejuit un moment special pentru Zaharie Șular care după 6 mandate de primar a predat ștafeta lui Emil Bendriș, candidatul PSD, ieșit câștigător la alegerile din 27 septembrie 2020.

Zaharie Șular, 6 mandate în slujba comunei Vătava

Vădit emoționat, Zaharie Șular a trecut în revistă activitatea de 45 de ani din cadrul Primăriei Vătava, iar la final nu s-a sfiit să ofere și câteva sfaturi părintești noilor aleși locali.

„Am început activitatea în cadrul Primăriei Vătava la data de 5 septembrie 1975. Iată că au trecut de atunci 45 de ani și două luni, perioadă care a fost una frumoasă, începută ca și contabil în cadrul primăriei, continuată apoi din 1996 în postura de primar al comunei Vătava, comună de care sunt extrem de mândru. Rugămintea mea adresată celor din Primăria Vătava, noilor și vechilor consilieri, să fiți în continuare în slujba oamenilor și nu invers, oamenii în slujba dumneavoastră. Am fost omul la care poarta a fost mereu deschisă, zi și noapte, am fost omul care i-a înțeles pe fiecare, în limita legii și a posibilităților pe care le-a avut Primăria Vătava. Noului consiliu local îi doresc mult succes, putere de muncă, înțelepciune, să poată scoate hotărâri la nivel de consiliu care să ducă comuna Vătava la realizări și mai multe. Noului primar al comunei, Emil Bendriș îi doresc să aibă parte de multă putere de muncă, să fie alături de oameni, de colegii din primărie, iar împreună cu cei din consiliul local să facă proiecte care să fie realizate la nivelul comunei Vătava. Din suflet vă doresc să duceți acest mandat la bun sfârșit. De acum începeți administrația, lupta politică s-a încheiat, cei aleși să dea dovadă că sunt oameni corecți, iar la final să poată privi în ochii cetățenilor fără să le fie rușine de ce au făcut”, au fost cuvintele adresate noilor aleși locali de către Zaharie Șular.

Depunerea jurământului

Ceremonia de învestire a continuat cu depunerea jurământului de către noii membri ai Consiliului Local Vătava, consilierii Ovidiu Viorel Cămărășan (PSD), Ilie Dorin Crăciun (PSD), Iacob Dohotari (PSD), Ilie German (PNL), Gabriel Florin Ghereș (PSD), Traian Gherman (PNL), Ionel Vasile Groza (Pro România), Grigore Pui (PNL), Paul Dorin Șulariu (PMP), Irimie Tamba (PNL), Ioan Țogea (ALDE), și depunerea jurământului de către primarul nou ales al comunei Vătava, Emil Bendriș.

„Îi mulțumesc fostului primar Zaharie Șular pentru activitatea pe care a depus-o vreme de 24 de ani în fruntea comunei Vătava, oricând, la orice oră, ușa primăriei, a biroului primarului este deschisă pentru domnia sa. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate. De asemenea, țin să-i felicit pe toți consilierii aleși în urma votului din 27 septembrie 2020, sper să avem o colaborare fructuoasă spre binele comunei Vătava. Doresc sănătate, succes și putere de muncă la toată lumea, să avem parte cu toții de un mandat cât mai rodnic și plin de realizări”, au fost cuvintele adresate celor prezenți de noul primar al comunei Vătava.

Continuitate în derularea proiectelor

Potrivit acestuia, prioritățile noului mandat de leagă de continuarea proiectelor începute de către fosta administrație, precum și demararea altor investiții noi și, nu în ultimul rând, asigurarea necesităților pentru anotimpul rece care bate la ușă.

„Am început acest mandat cu multă speranță, cu gânduri bune pentru a aduce și Vătava la nivelul comunelor învecinate. Abia așteptăm să vedem situația exactă pentru a putea să ne apucăm de treabă. În ultimii patru ani am fost consilier, la fel ca în perioada 2008-2012, iar în perioada 2012-2016 am ocupat funcția de viceprimar. Am mai candidat la funcția de primar și în urmă cu patru ani, tot împotriva domnului Zaharie Șular și am pierdut la o diferență de 22 de voturi. Acum, a venit rândul meu să câștig în fața dânsului la o diferență de 193 de voturi. Consider că experianța acumulată în cei 12 ani de când activez în cadrul Consiliului Local Vătava mă va ajuta să duc așa cum trebuie acest mandat de primar. Ca priorități, este extrem de important să finalizăm apa și canalizarea, proiecte începute în mandatele trecute. Ca urgență de gradul zero, este să asigurăm lemnele pentru populație, având în vedere că se apropie anotimpul rece. Tot ca priorități, repararea drumurilor care se prezintă într-o situație nu prea bună, reabilitarea căminelor culturale din Dumbrava și Vătava, precum și reabilitarea dispensarului uman din comună. Pentru aceste obiective am nevoie și de sprijinul consiliului local, unde cred că vom colabora destul de bine. Sunt oameni de-ai locului, cunosc problemele comunității și, dacă vrei să faci o treabă bună, nu va exista niciun motiv ca cineva să se împotrivească”, a precizat Emil Bendriș.

Alin ZAHARIE