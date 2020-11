Prima cooperativă energetică din România, la Viișoara

Share



În premieră națională, autoritățile locale din comuna Viișoara, împreună cu alte șapte primării din județele Mureș și Sibiu, au înființat o cooperativă energetică a cărei activitate va acoperi un ”patrulater” în suprafață de 1.000 de kilometri pătrați, format din localitățile Mediaș, Sighișoara, Târnăveni și Bălăușeri. Scopul cooperativei este producerea de energie electrică și termică fără emisii de carbon, la costuri cu 40-50% mai mici decât în prezent.

Beneficii pe termen lung

Detalii despre acest proiect inedit la nivelul României au fost prezentate de Ovidiu Stoica, primarul comunei Viișoara, cu prilejul unei conferințe de presă organizată marți, 24 noiembrie, la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Mureș.

”Comuna Viișoara e relativ mică și am zis să încercăm să facem ceva nou. Există în Europa, dar în România nu există deocamdată. Cu un grup de colaboratori din țară dar și din străinătate am încercat și am reușit să realizăm această cooperativă. Discuțiile au început în 2015 și în 2019 am înregistrat la Registrul Comerțului prima cooperativă energetică a viișorenilor. Ca și obiectiv, proiectul propune decarbonizarea unei suprafețe de 1.000 de kilometri pătrați. Sper să fie un model replicabil atât în țară, cât și în Europa. Proiectul are implicații majore atât din punct de vedere economic, cât și social. Ne-am propus ca proiectul să aibă și o finalizare și o susținere atât de la Uniunea Europeană, cât și de la Guvernul României. Prin Ordonanța de Urgență 53 este implicat atât Ministerul mediului, cât și Ministerul Dezvoltării în ceea ce privește decarbonizarea României. Ca și implicare socială, noi preconizăm că la proiect vor participa cel puțin 300 de angajați, iar ca mentenanță în jur de 200 de oameni vor lucra efectiv la proiect”, a declarat Ovidiu Stoica.

Proiectul va fi dezvoltat în etape, suma necesară pentru start fiind de 100.000 de euro.

”În prima fază, noi am depus o documentație la Uniunea Europeană, și am cerut 100.000 de euro ca să începem proiectarea. Se va face etapizat, nu tot odată. Am preconizat că proiectul va dura cam 10 ani până la finalizare. Fiind cooperativă, beneficiile vor fi în folosul membrilor cooperativei. Energia electrică și termică se va distribui tuturor membrilor. Față de cât se plătește acum energia electrică, noi estimăm că facturile se vor diminua cu 40-50%”, a explicat primarul comunei Viișoara, așezare care are circa 1.600 de locuitori, situată în zona central-estică a Podișului Transilvaniei, în sudul județului Mureș, la aproximativ 27 de kilometri de municipiul Sighișoara și 46 de kilometri de municipiul Târnăveni.

De la COP25 Madrid, în Parlamentul României

Inițiativa celor opt localități constituită în cooperativă beneficiază de susținerea președintelui interimar al PSD Mureș, Dumitrița Gliga, aflată pe locul 1 pe lista de candidați social-democrați din Mureș pentru Camera Deputaților.

”Ideea este ca în timp să ajungem să fim independenți din punct de vedere energetic, respectiv comuna Viișoara va produce 8 luni pe an din energie solară și 4 luni pe an din biomasă, având în zonă multe ferme și deșeuri menajere”, a arătat Dumitrița Gliga.

”Am participat chiar la COP25, summitul pentru climă de la Madrid, anul trecut, unde am vizitat sute de standuri și am participat la foarte multe conferințe pe tema aceasta a decarbonizării la nivelul Uniunii Europene și următoarele proiecte până în 2050 care urmează a fi implementate. Din punct de vedere legislativ e evident că sunt direcții foarte clare și legislația de la nivelul Uniunii Europene e foarte clară și se va implementa și în țara noastră. Să aduci la cunoștința tuturor comunelor, nu numai a orașelor, să facilitezi anumite legături ca aceste proiecte să fie implementate cât mai repede, da, poate fi rolul parlamentarului. De asemenea, să susții legislativ primăriile ca să implementeze cât mai repede, da, ai un cuvânt de spus și în Parlamentul României. Mai mult decât atât, așa mi-a venit și ideea, avându-l pe domnul europarlamentar Dragoș Benea în Mureș, cu siguranță accesul direct la Bruxelles și informațiile obținute direct de la Bruxelles vor ajuta foarte mult în plan local comunitățile care doresc să se implice și care vor trebui să se implice în asemenea proiecte”, a completat președintele interimar al PSD Mureș.

Susținere și de la Bruxelles

La conferința de presă a participat și europarlamentarul social-democrat Dragoș Benea, care a caracterizat proiectul ca fiind ”avangardist”.

”E un proiect care mi-a atras atenția și mie și domnului președinte (președintele Consiliului Județean Bacău – n.r.), aș dori nu numai să îl susținem pentru Mureș, ci și să replicăm și la Bacău. E clar că e avangardist și îi voi aloca toată atenția cuvenită”, a declarat Dragoș Benea.

