Târgu Mureș: Plan pentru înființarea unui incubator de afaceri!

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a informat că în cursul zilei de luni, 23 noiembrie, a avut o întâlnire care a avut ca subiect înființarea de noi locuri de muncă în oraș.

,,Trebuie create noi locuri de muncă în oraş. Am lansat planul pentru transformarea clădirii Liceului de Chimie, unde vom amenaja un incubator de afaceri pentru firmele start-up locale. Astăzi am discutat despre latura profesională a acestui proces cu consilierul local şi expertul IT, W. Szabó Péter. Nu este însă îndeajuns să acționăm pe plan local în acest scop, ci trebuie să colaborăm îndeaproape şi cu guvernul pentru a fi eficienți. În această perioadă dificilă ar fi deosebit de util dacă pentru firmele care angajează persoane disponibilizate, care au sub 29 de ani sau peste 50 de ani, statul ar asigura jumătate din salariu, în cuantum de maximum de 2500 lei”, a transmis Soós Zoltán.

Andreea ȚIȚIU

Sursa foto: Soós Zoltán