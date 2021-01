Conducerea Comunei Hodac în formula completă. Ioan Feier ales viceprimar

Share



Căminul Cultural din localitatea Hodac a găzduit marți, 12 ianuarie, ședința ordinară a Consiliului Local Hodac, cu două puncte pe ordinea de zi: aprobarea organigramei aparatului de specialitate a primarului Comunei Hodac și alegerea viceprimarului Comunei Hodac.

Cei 15 consilieri prezenți, Cornelia Butilcă (POL), Simion Butilcă (POL), Călin Nicușor Farcaș (USR+PLUS), Ioan Petru Farcaș (PSD), Iuliana Farcaș (PNL), Nicolae Farcaș (PSD), Emil Călin Feier (PSD), Ioan Feier (PMP), Ioan Nicușor Feier (PNL), Liviu Ioan Hărșan (PNL), Dumitru Iacob (Pro România), Florin Vasile Pop (PNL), Ioan Todoran (PSD), Dorin Vasile Farcaș (PNL) și Cosmin Farcaș (PMP), au decis retragerea primului punct de pe ordinea de zi, astfel că s-a trecut la următorul punct, alegerea viceprimarului. Pentru această funcție s-au înregistrat trei propuneri, Florin Vasile Pop din partea PNL, Ioan Feier (PMP) și Ioan Petru Farcaș (PSD).

Ioan Feier, ales viceprimarul comunei Hodac

După exercitarea votului de către consilieri, Florin Vasile Pop și Ioan Feier au întrunit un număr de 6 voturi, iar consilierul PSD, Ioan Petru Farcaș, 3 voturi. Ca urmare, s-a trecut la un nou vot, în urma căruia Ioan Feier a obținut 8 voturi față de doar 7 ale consilierului PNL, fapt ce-i conferă acestuia funcția de viceprimar al comunei Hodac.

Ioan Feier, viceprimarul ales al comunei Hodac

„Mulțumesc consilierilor pentru încrederea acordată, precum și celor care nu m-au votat. Pe cei din urmă, care nu m-au votat, sper să nu-i dezamăgesc. Unii din consilierii mai vechi mă știu, am lucrat împreună, și doresc ca și de acum încolo să avem o bună colaborare. Dorința mea față de domnul primar este ca acum, la început de mandat, să vină clar cu o strategie de dezvoltare a comunei, nu ca la la mijlocul mandatului sau la final să se spună că nu a avut viceprimar, că nu am avut majoritate sau alte motive. Doresc să știu exact ce vom face pentru următorii patru ani. Deja au și apărut tot felul de voci care spun că, dacă voi ieși viceprimar, Comuna Hodac nu se va dezvolta. Din contră, m-am ambiționat și voi face acest lucru și în continuare, pentru a face mai mult pentru comună. Sper într-o colaborare benefică pentru dezvoltarea comunei noastre, să demonstrăm și noi, Comuna Hodac că se poate”, a precizat Ioan Feier, viceprimarul ales al comunei.

Cornelia Butilcă, sceptică față de noul viceprimar

„Vreau ca angajamentul luat de domul Ioan Feier în fața consilierilor să fie unul real. Știm că acest cuplu primar-viceprimar a mai lucrat înainte și nu a dat dovadă de o colaborare deplină, strategică, așa cum trebuie într-o comună. Vrem ca Hodacul să revină iarăși la locul de frunte care l-a avut cândva, dar pentru asta e nevoie de o colaborare între primar, viceprimar și Consiliul Local, să dăm dovadă de unitate cu toții” – Cornelia Butilcă, consilier POL

Cornelia Butilcă, consilier POL

Simion Butilcă vrea respectarea legilor

„Dat fiind faptul că suntem mai mulți tineri, eu mi-aș dori ca acest consiliu local în primul rând să respecte legislația și legile țării, să nu se mai întâmple ca în 2020, când legile aflate în vigoare nu s-au respectat, și aici mă refer la Legea Zootehniei și Legea Pajiștilor. Îmi doresc în continuare să fac parte dintrun consiliu care respectă legislația țării” -Simion Butilcă, consilier POL.

Simion Butilcă, consilier POL.

Dumitru Iacob: „Să fim informați de absolut tot ce se face”

„Doresc o transparență totală în ce privește acest consiliu local, la fiecare lucru care se face, să ne fie și nouă arătat: am cumpărat cutare, s-a făcut asta, s-au cheltuit atâția bani, să ne fie prezentat absolut tot, atât de către primar cât și de viceprimar. Dorința mea este să fim înștiințați și informați de absolut tot ce se face, cât se plătește pentru fiecare lucrare în parte” -Dumitru Iacob, consilier Pro România

Dumitru Iacob, consilier Pro România

Ioan Petru Farcaș: „Fiecare să-și facă treaba”

„În 12 ani de zile nu s-a cunoscut diferența între primar și viceprimar, care e prim și care e vice. S-a început bine în vechiul mandat, dar apoi nu s-a mai știut, între domnul Iacob și domnul Feier care e primar și care e vice. La fel a fost și în mandatul trecut, puțin a fost mai diferit în mandatul domnului Tudoran. Vă rog frumos ca în instituție să se facă un pic de ordine, astfel ca fiecare să-și facă treaba. Dacă e viceprimar, atunci să fie viceprimar, dacă e primar, să rezolve treburile ce țin de el, să existe o colaborare adevărată între ei și toți salariații primăriei. Toți suntem plătiți din bani publici, nu facem fiecare cum vrem. Sunt foarte multe comune în jur care sunt înaintea noastră. Teorii avem foarte multe, mai prost stăm la partea practică” -Ioan Petru Farcaș (PSD)

Ioan Petru Farcaș (PSD)

Nicolae Farcaș:„Să mergem frumos înainte”

„Important este să mergem înainte împreună. S-a ales un viceprimar și de acum încolo important este să lucrăm pentru comunitate, pentru oameni, pentru tot ce se întâmplă în comuna noastră, să nu treacă anii și noi să nu facem nimic, doar povești, scandaluri, ceea ce nu e bine deloc. Să mergem frumos înainte, să ridicăm această comună la un nivel de dezvoltare care îl dorim cu toții” -Nicolae Farcaș (PSD), decanul de vârstă al consilierilor comunei Hodac

Nicolae Farcaș (PSD), decanul de vârstă al consilierilor comunei Hodac

Valentin Iacob: „Am avut această ambiție să demonstrez că încă se poate face multă treabă bună în comuna Hodac”

La finalul ședinței, primarul comunei Hodac, ing. Valentin Iacob ne-a acordat un scurt interviu:

Valentin Iacob, primarul comunei Hodac

Rep: De ce a fost retras primul punct de pe ordinea de zi?

Valentin Iacob: A fost amânat din cauza unei erori de redactare la referatul de specialitate, astfel încât acest proiect va fi repus pe ordinea de zi într-o ședință viitoare. Este extrem de important dacă ar trece acest proiect, astfel primarul poate să ofere atribuții administratorului public al comunei, cum ar fi de exemplu gestionarea serviciului public de alimentare cu apă, sau aspecte legate de accesarea de fonduri europene sau guvernamentale. Încă nu este stabilit cine va fi persoana care va îndeplini această funcție de administrator public, vom vedea care sunt CV-urile de la doritori. Apoi, o comisie din care vor face parte și consilieri locali, va alege pe cel mai potrivit să îndeplinească această funcție.

Rep.: Cum vedeți colaborarea cu noul viceprimar?

V. I.: Sper să am o bună colaborare cu domnul Ioan Feier. Am mai lucrat împreună, ne cunoaștem, fapt pentru care cred că lucrurile vor decurge bine. Sunt o fire mai maleabilă, mă adaptez oricărei situații, totul ca să fie bine pentru comuna Hodac și pentru locuitorii ei.

Rep.: Cum a fost această revenire a dumneavoastră la conducerea comunei?

V. I.: Am avut această ambiție să demonstrez că încă se poate face multă treabă bună în comuna Hodac. Sper să nu dezamăgesc pe cei care mi-au acordat votul în număr atât de mare.

Rep.: Consilierii nu vă menajează, ridică tot felul de chestiuni. Cât contează ca aceste problemele semnalate să fie rezolvate?

V. I.: E foarte bine că fac acest lucru, e benefic ca orice problemă reală care este ridicată să fie rezolvată, să existe o transparență în tot ceea ce se întâmplă în Primărie, dar nu dus totul la extrem; la fiecare pix sau toc de hârtie cumpărat să vii să ceri tot felul de dovezi. Lucrurile mărunte ar trebui excluse, esential e să primeze lucrurile cu adevărat importante.

Rep.: Care sunt prioritățile comunei Hodac pentru acest an?

V. I.: La finele anului trecut am depus proiectul pentru introducerea gazului metan în comună, care sperăm să fie unul câștigător. Pentru acest început de an avem un proiect pentru achiziționarea de tablete și laptopuri pentru copiii și profesorii din cadrul Școlii Gimnaziale Hodac. De asemenea, avem un proiect câștigat, derulat prin PNDL, care are în vedere reabilitarea și mansardarea Școlii din Toaca, respectiv un proiect de reabilitare a drumului de legătură dintre Hodac și Dubiște, tot prin PNDL, aflat în prezent la un stadiu de execuție de 50%. Din câte se pare vom avea un buget destul de bun, datorită excedentului financiar de anul trecut, fapt care îmi dă speranțe că vom putea asfalta cel puțin 3 kilometri de drum. Un alt proiect important este cel legat de canalizare, care sperăm să-l putem demara în acest an. Cu Masterplanul județului ne-am cam convins, de aceea sperăm să prindem o altă sursă de finanțare pentru a rezolva și acest aspect al canalizării. Legat de rețeaua de alimentare cu apă, în acest an dorim să o extindem și pentru satul Mirigioaia.

Rep.: Cum gestionați pandemia Covid-19?

V. I.: În prezent avem la nivel de comună un număr de 5 cazuri active, o incidență de 0,9 %. Pot spune că stăm destul de bine, nu am trecut niciodată de nivelul de 3 %. În ce privește vaccinarea, medicii de familie și asistentele s-au vaccinat, iar pentru etapa a doua am făcut o listă cu personalul din primărie și alte instituții de pe raza comunei care doresc să se vaccineze. Din 70 de personae, deocamdată și-au exprimat dorința că vor să se vaccineze un număr de 25 de persoane.

Alin ZAHARIE