Fosta școală din Gheja va deveni spital

Share



Cartierul ludușean Gheja este atestat documentar în anul 1366, sub semnele Gese. Atestarea apare într-un document emis la 15 mai la Adunarea de la Turda de către Dionisie, voievod al Transilvaniei și comite de Solnoc, care rezolvă revendicarea unei moșteniri, după cum scrie Adrian Mihai Olaru în lucrarea sa „Luduș o istorie neterminată”, apărută în 2017.

Printre obiectivele edilitare ale cartierului, clădirea școlii care este înscrisă la poziția nr. 72 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Luduș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2001 și Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 are o suprafață de 7.890 de metri pătrați, clădire și teren. Din „Monografia satului Gheja – Județul Mureș” scrisă de învățătorul Mircea Fanea aflăm că o primă școală „înființată înainte de anul 1867 a fost dărâmată în anul 1913”. Elevii beneficiau de o școală construită prin anii 1895 – 1900 „de către familiile maghiare și cu ajutorul celor două familii de nobili maghiari, Baronul Banffy și Groful Bethlen. Azi i se spune „ Școala veche”, sau înainte de război „Școala ungurească”. De-a lungul anilor s-au făcut modernizări corespunzătoare desfășurării unui învățământ modern”. Din aceeași „Monografie” aflăm că numărul elevilor a scăzut mereu, numărul maxim fiind de 283 în anul 1968 ajungând la zero în anul 2018, cauzele închiderii școlii fiind regresul demografic general din țară, precum și dorința părinților de a-și duce copiii la școlile din oraș. Nostalgiile foștilor profesori și a unora dintre locuitorii cartierului, foști elevi ai școlii, au fost nevoiți să capituleze în fața evidențelor și să admită că în Gheja, școala nu mai are viitor, fiind închisă din anul 2017.

Castelul ultimei speranțe

Castelul baronului Banffy din cartierul ludușean Gheja a fost construit cu două nivele în stil Baroc în a doua jumătate a secolului XIX (1868) și de atunci a traversat vremile și vremurile ajungând până în secolul XXI al zilelor noastre. Odinioară reședință nobiliară, după al doilea război mondial a primit mai multe funcții care, fiecare dintre ele, au diminuat cu ceva măreția de altădată.

Ultimii „chiriași” ai falnicului castel de odinioară sunt semeni de-ai noștri care au nevoie de îngrijiri speciale, oameni care au ajuns în situații limită, fără prea multe speranțe de ameliorare a afecțiunilor de care suferă. Cu toate acestea, autoritățile locale, administrative și medicale se preocupă de asigurarea unor condiții cât mai bune pentru personalul medical și pentru pacienții de care au grijă aceștia.

Printr-o adresă trimisă Primăriei orașului Luduș, managerul Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu”, „solicită sprijin în identificarea unei clădiri, sau alocarea de fonduri necesare pentru reabilitarea sau relocarea Secției Psihiatrie cronici de lungă durată”, adăugând că în prezent „condițiile actuale de desfășurare a actului medical nu corespund din punct de vedere epidemiologic și a cerințelor necesare pentru acreditarea spitalului”. După degradările înregistrate în ultima perioadă, o firmă a estimat la 706.817 de lei, plus TVA, reabilitarea turnului de est, iar pentru repararea acoperișului încă 70.000 de lei, fără TVA. În aceeași adresă, managerul Claudia Uțiu propune mutarea Secției de Psihiatrie a Spitalului în clădirea aferentă Școlii din cartierul Gheja, „clădire care necesită extindere pentru a putea să îndeplinească cerințele legislative de funcționare a unei secții de psihiatrie”.

Un proiect de hotărâre disputat

Având în vedere situația actuală, primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan a inițiat un proiect de hotărâre cu privire la propunerea de schimbare a destinației imobilului „Școala Generală Gheja” în secție de psihiatrie a Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu”, cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării. Prezentat în cadrul plenului Consiliului Local, proiectul a suscitat ample discuții. „Pentru școală nu există nicio perspectivă de finanțare până în anul 2025, când se încheie exercițiul financiar, iar până atunci se degradează și școala, și castelul”, a afirmat Gelu Puia.

„Eu sunt pentru un astfel de spital, dar sunt împotriva desființării unei școli”, a declarat Ciprian Cipăian.

„Decât să fie o clădire lăsată în paragină, mai bine să fie un spital frumos, modern”, a precizat Carmen Petac.

„Există bani, nu există?”, a întrebat Cornel Herepean.

Evident, acum nu sunt bani, dar prin proiecte bine întocmite pot să vină și banii care ar pune în valoare două obiective importante, Secția de Psihiatrie și Castelul. Despre viitorul acestor construcții, Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș a afirmat: „Vrem să depunem două proiecte la Gheja, dintre care unul cu șanse foarte mari de izbândă, este vorba de reabilitarea Castelului și introducerea lui în circuitul turistic legat de tot ce înseamnă Foghioș și ieșirea spre județul Alba și spre Mănăstire, să avem o zonă, ca fiind singura zonă turistică a orașului nostru. De asemenea vrem să depunem un proiect pe spital pentru reabilitarea și extinderea școlii, pentru a funcționa acolo Secția de Psihiatrie. Deci, avem posibilitatea să depunem două proiecte prin această mutare”.

Supus plenului Consiliului Local, proiectul a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și o „abținere”. Acum urmează ceea ce este mai greu și anume, obținerea fondurilor necesare pentru realizarea celor două obiective importante pentru oraș, în prima fază cu banii proprii ai Spitalului și ai Consiliului Local.

Ioan A. BORGOVAN