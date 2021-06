FOTO: Plimbare prin savană, în cartierul târgumureșean Tudor!

Share



Un cititor Zi de Zi ne-a expediat, miercuri dimineața, 9 iunie, trei fotografii realizate în aceeași zi în zona dintre Corina și benzinăria MOL din cartierul târgumureșean Tudor Vladimirescu.

Așa după cum se poate vedea în imagini, zona se aseamănă mai degrabă cu o savană africană cu vegetație luxuriantă decât cu un cartier din municipiul Târgu Mureș din anul de grație 2021.

În urmă cu o zi, marți, 8 iunie, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, anunța, cu prilejul unei conferințe de presă, că ”în mare parte în oraș s-a făcut ordine” în ceea ce privește cosirea și amenajarea spațiilor verzi.

”În ceea ce privește problema spațiilor verzi și a cositului, având în vedere că bugetul pentru oraș a venit foarte târziu, abia în luna mai am început să pornim achizițiile. Spre sfârșitul lunii mai erau aproximativ 10 zile întârziere în ceea ce privește campania de cosit și curățenie a spațiilor verzi. Acum au revenit foarte bine colegii, serviciile Primăriei și în mare parte în oraș s-a făcut ordine. În cazul în care locatarii observă încă zone necosite sau nearanjate, să ne semnaleze. Am avut multe semnale și foarte prompt în câteva zile am intervenit și am cosit. Chiar și eu personal pe Facebook am primit mesaj că pe strada Armoniei trebuie cosit. A doua zi s-au dus și au rezolvat parcurile din zona respectivă. În mare parte cartierele sunt puse în ordine, dar, evident, se lucrează și dacă se observă orice neregulă, vă rugăm să ne semnalați”, a declarat Soós Zoltán.

Rugăm târgumureșenii care dețin imagini similare să le expedieze pe adresa de e-mail redactia@zi-de-zi.ro.

(Redacția)