O expoziție excepțională: „Mureșeni în tranșeele Marelui Război”

Muzeul Județean Mureș a revenit la viață în „Noaptea Muzeelor” cu un nou vernisaj excepțional. Într-un eveniment care a avut loc vineri, 11 iunie, la Secția de Etnografie și Artă Populară din cadrul Muzeului Județean Mureș, situat în Piața Trandafirilor din Târgu Mureș, reprezentanții instituției au deschis oficial pentru public vernisajul „Mureșeni în tranșeele Marelui Război”.

Este un vernisaj de excepție, întrucât este neconvențional, iar printre elementele de expoziție „clasice” vizitatorii pot interacționa cu echipamente și tehnici moderne care vor intensifica experiența. Mai mult, întreaga galerie este făcută să dea impresia că vizitatorul se află chiar într-un tranșeu. Tot ce se poate spune este că vizitarea acestui vernisaj este o experiență unică și nicidecum nu trebuie ratată.

Muncă asiduă

Ötvös Koppány Bulcsú, directorul Muzeului Județean Mureș, a specificat că vernisajul a reprezentat, de altfel, un drum lung de 4 ani, până în punctul în care a putut fi deschis vizitatorilor.

„Expoziția pe care o organizăm acum este rezultatul unei munci deosebite. Am început proiectul în 2017. Proiectul a avut mai multe nuclee expoziționale. În 2018 am deschis pentru o zi nucleul expozițional „Societatea mureșeană dincolo de tranșeele Marelui Război”. În 2019, am început să vernisăm nucleul expozițional „Războiiul tranșeelor în perspectiva arheologiei aeriene”, finanțat de programul interguvernamental România 100 și co-finanțat de Consiliul Județean. Pe această cale aș dori să mulțumesc și curatorilor expoziției, Pánczél Szilamér Péter, care s-a ocupat de perspectiva arheologiei aeriene, Sárándi Tamás, care s-a ocupat de perspectiva istorică și lui Marc Dorel, care s-a ocupat de perspectiva etnografică și antropologică a expoziției. Mulțumesc și Secției de Etnografie și Artă Populară din cadrul Muzeului Județean Mureș pentru toată munca depusă în deschiderea acestei expoziții”, a explicat directorul instituției.

Colaborare interdisciplinară

Angela Pop, directorul adjunct al Muzeului Județean Mureș, a punctat faptul că pentru a aduce la „viață” un asemenea vernisaj a fost nevoie de o muncă asiduă, pentru care au colaborat reprezentanți ai mai multor secții din cadrul instituției și nu numai.

„Pentru construirea unei expoziții de o asemenea anvergură consider că sunt cel puțin trei elemente esențiale: conceptul expozițional, tematica expozițională, realizată în cazul nostru de o echipă de specialiști, pluridisciplinară, arheologi, istorici etnografi, care și-au coordonat abilitățile și cercetările de arhivă, de patrimoniu, de teren, relizând un concept unic de excepție. Un alt element obligatoriu este un proiect muzeotehnic care necesită cunoaștere și înțelegerea tematicii expoziționale, în cazul nostru nu de o echipă, ci de o persoană cu calități experiențe și cunoștințe, istoric de artă, proiectant și un foarte bun designer de expoziții, colegul nostru Karácsony István, care și-a pus amprenta de specialist în fiecare detaliu expozițional, cu elemente moderne de muzeotehnică, cu viziune și inovație artistică, a avut rolul esențial de comunicare și filtrare și înțelegere între echipa de specialiști curatori și o întreagă echipă de execuție”, a specificat Angela Pop.

O expoziție neconvențională

Directorul adjunct al Muzeului Județean Mureș a mai precizat faptul că vernisajul va avea un puternic impact asupra vizitatorilor, întrucât se folosesc tehnici diverse, unele dintre ele fiind interactive, cu rol în a a-i apropia pe vizitatori de expoziție și pentru a intensifica experiența.

„Aceste trei roluri au fost esențiale în verificarea expoziției muzeale, o expoziție modernă, un mix între tehnicile muzeotehnice consacrate și cele neconvenționale care marșează pe impresionarea puternică a publicului, pe imagine și document. Este o expoziție experiment care propune provocarea intenționată a unor fenomene în condițiile clare ale spațiului muzeal. Pe viitor ne propunem ca expoziția să trăiască, să fie vie, să fie cadrul perfect pentru lecții de istorie și etnografie, pentru utilități de pedagogie muzeală atractive, ateliere pentru copii, dar și activități interactive pentru vizitatori, dar și alte activități muzeale. Este o expoziție de descoperire, de învățare, un loc de reflecție, educare și cunoaștere, de căutări și răspunsuri”, a declarat directorul adjunct al instituției.

Mai mult, Angela Pop consideră că pandemia a reprezentat o oportunitate pentru ca echipele din cadrul Muzeului Județean Mureș să poată dezvolta colecția, precum și să deschidă sau să proiecteze expoziții noi.

„Ca Muzeu Județean Mureș, pe care îl reprezentăm aici, perioada pandemiei a fost o perioadă de provocări pentru muzeele secției noastre. Am profitat, însă, cu toții, ne-am dedicat munca, patrimoniului muzeal. Am avut cu toții ca țintă refacerea unor spații muzeale, reamenajarea expozițiilor sau proiectarea și conceperea unor expoziții noi. Ne bucurăm să redeschidem muzeele în acest an și cu ocazia evenimentului „Noaptea Muzeelor”, să fim aproape, să redescoperim muzeele. Noi, personalul Muzeului Județean Mureș, ne propunem să păstrăm tradiția și să ne reconectăm la comunitate”, a conchis Angela Pop.

Mai multe detalii despre instituție, cât și despre vernisajul „Mureșeni în Tranșeele Merelui Război, pot fi găsite pe site-ul Muzeului Județean Mureș, www.muzeulmureș.ro.

Alex PĂTRAȘCU