Soós Zoltán promite parcări subterane și supraetajate la Târgu Mureș

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a anunțat vineri, 18 iunie, că autoritățile locale din ”Orașul Trandafirilor” caută soluții pentru construirea unor parcări subterane și supraetajate în zona centrală.

”Scopul nostru este acela de a rezolva problema parcărilor din zona centrală a orașului! Am discutat astăzi despre parcările subterane și supraetajate pe care am plănuit să le construim în zona centrală a orașului. Studiul de fezabilitate precum și cel geotehnic au fost principalele subiecte discutate în detaliu cu specialiștii. La această întânire am subliniat faptul că proiectul pe care îl dorim va trebui să respecte reglementările legate de mediu, mai ales cele privind protecția împotriva radiațiilor a solului și a subsolului, protecția ecosistemelor, protecția așezărilor umane precum și a altor obiective de interes public dar și că va satisface nevoile de confort urban ale orașului”, a precizat primarul municipiului Târgu Mureș.

