Festivalul Medieval din Sighișoara revine la viață în 2021!

Share



Mult așteptatul și celebrul eveniment sighișorean Festivalul Medieval revine în forță în 2021. Chiar dacă din cauza pandemiei, anul trecut nu s-a putut ție, anul acesta, odată cu „dezlegarea” la restricții, administrația municipiului nu a stat pe gânduri și a pus planul pe hârtie. Într-un interviu acordat Cotidianului Zi de Zi, Bogdan Burghelea, viceprimar al Sighișoarei, afirmă că, date fiind nu doar relaxările în ceea ce privește starea de alertă la nivel național, dar și gradul scăzut de incidență din municipiu, turiștii se vor putea bucura în acest an de cavaleri, domnițe și mâncare la proțap, la fel ca în oricare an normal. Mai mult, viceprimarul a afirmat că Starea de Urgență și pandemia au avut și o latură pozitivă, în sensul că turiștii români s-au orientat mai degrabă înspre călătoriile interne.

„În perioada de Pandemie, care nu a afectat numai România, ci întreaga Lume, Sighișoara s-a descurcat, în opinia mea, normal. A suferit, numărul de turiști a scăzut în perioada de „lockdown”, dar după aceea, după ce am intrat în Starea de Alertă numărul de turiști, încet și cu temerile care existau în mintea fiecăruia, a început să crească. Foarte importantă a fost campania de vaccinare care cred că a dat mai multă încredere oamenilor și a dus la reducerea restricțiilor. A dat încredere oamenilor să călătorească mai mult. Pe undeva, perioada de pandemie a avut și o latură pozitivă prin faptul că oamenii s-au orientat, cel puțin în ultimii doi ani, spre turismul intern. Ce am observat legat de Sighișoara este că deși numărul de turiști a scăzut, totuși s-a păstrat un număr de turiști fideli. Sighișoara a suferit, dar cred că se reia trendul în care românii vin și vizitează orașul nostru și sunt chiar și turiști străini care au început să vină”, a declarat Bogdan Burghelea.

Evenimentele „re-prind” contur

Odată cu trecerea stării de alertă, încet dar sigur, toate evenimentele „tradiționale” ale Sighișoarei încep să revină la viață, desigur cu respectarea normel în vigoare. Bogdan Burghelea afirmă că pașii luați de administrație sunt înspre revenirea la un calendar normal al evenimentelor.

„În 2021, noi (administrația n.r.) am mers pe ideea de a reveni la normal. Am organizat niște evenimente care făceau parte din tradiția Sighișoarei care din cauza pandemiei au fost anulate anul trecut, de exemplu defilarea absolvenților clasei a XII-a. Evenimentul a avut loc anul acesta, desigur cu repectarea normelor în vigoare. De asemenea, am lansat, cu greutățile inerente și ale acestui an, ideea, și am toată convingerea că se va finaliza, a Festivalului Medieval, tocmai ca să devină un punct de atracție și pentru turiști, dar și să facă tranziția înspre perioada de normalitate. Ne dorim să revină la normal calendarul evenimentelor”, a punctat viceprimarul.

Cetatea Sighișoarei, înapoi la viață

Cetatea Sighișoarei va fi din nou gazda Festivalului Medieval care se va desfășura în ultimul sfârșit de săptămână al lunii iulie din acest an. Normele și restricțiile din acea perioadă vor fi respectate, desigur. Dar luând în considerare rata mică a incidenței, cel puțin la ora actuală, se pare că Festivalul Medieval va fi cât se poate de aproape de normalitate, în condițiile date, desigur.

„Festivalul Medieval se va ține în ultimul weekend din luna iulie. 30 iulie-1 august. Fără îndoială noi vom trebui să respectăm normele impuse la nivel central. Toate evenimentele trebuie să respecte toate normele. Nu facem nimic ilegal sau în afara legii. După toate semnele, în afară de regulile care sunt stabilite în acest moment, participanții vor trebui să poarte mască, vor fi restricții în ceea ce privește numărul de persoane adunate într-un anumit loc. În același timp, regulile sunt foarte fluide. În 5 iulie aveam niște reguli, după care în 12 au fost mai relaxate. Sperăm că rămân în continuare atât de relaxate sau chiar și mai relaxate. Anul acesta așteptăm să vedem. În momentul de față, Sighișoara are un grad de incidență relativ mic. După ultimele mele informații, gradul de incidență era de 0,33 la 1000 de locuitori. Există o tendință ușoară de creștere, dar nu este semnificativă. Cred și sper că festivalul se va putea ține cu regulile și restricțiile pe care le cunoaștem în acest moment. Regulamentul festivalului are prevederi în acest sens. Din câte știu eu, acest regulament se pliază pe normele stabilite la nivel central. Dacă se impune accesul condiționat de prezentarea unui certificat de vaccinare sau a altui document medical, îl vom cere”, a explicat Bogdan Burghelea.

Pentru o experiență diferită…

Turiștii care doresc să participe la oricare din evenimentele organizate de sighișoreni, dar și doar dacă doresc să viziteze frumosul oraș, pot să se „cazeze” și la cort, nu doar la una din multele pensiuni sau hoteluri. La ora actuală, Sighișoara are două locații special amenajate pentru amatorii de dormit între „pereți de pânză”.

„Cred că avem chiar două zone de camping pe teritoriul Sighișoarei. Noi ne bucurăm de orice turiști care ar veni și ar fi interesant ca Sighișoara să aibă și turiști mai deosebiți sau nu doar forma cea obișnuită de turism, cu cazare la hotel”, a specificat viceprimarul sighișorenilor.

Alex PĂTRAȘCU