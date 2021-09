Soós Zoltán, mesaj special la un an de la alegerile din 2020

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a scris luni, 27 septembrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia împlinirii unui an de la câștigarea alegerilor locale.

”Exact un an a trecut de la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată atunci! Munca propriu-zisă ca edil al orașului am început-o în 26 octombrie când am fost investit în funcția de primar al Târgu Mureșului. Eram conștient că vom începe o nouă pagină în istoria orașului, că acest proces va fi unul de lungă durată. Cum pe parcursul acestui an au apărut deja rezultate, despre primul an de mandat voi prezenta un raport de activitate în data de 26 octombrie 2021”, a transmis Soós Zoltán.

(Redacția)