IRUM Reghin, investiții de milioane de euro în tehnologii noi

Directorul de dezvoltare al companiei IRUM Reghin, Andrei Oltean, a vorbit luni, 22 noiembrie, despre rolul inovației cu prilejul videoconferinței cu tema ”Cele mai inovatoare companii din România 2021 – Inovatori în vremuri de pandemie” organizată de publicațiile Business Magazin și Ziarul Financiar.

”În contextul pandemic pe care l-am traversat în anul anterior pot să zic că și pe noi ne-a afectat și am fost nevoiți să inovăm foarte mult în zona de producție, de procese de producție, să fim mai eficienți în contextul în care costurile au crescut destul de mult, era o oarecare nesiguranță în piață. Totodată, clienții la un moment dat, din cauza impactului emoțional pe care pandemia l-a avut, au oprit investițiile și automat au oprit investițiile în utilaje și atunci oarecum am fost obligați să inovăm în direcția aceasta”, a afirmat Andrei Oltean referindu-se la impactul pe care pandemia de COVID-19 l-a avut asupra companiei IRUM Reghin.

Inovația, atu pe piața concurențială

În cadrul aceleiași intervenții, Andrei Oltean a afirmat că de la debutul pandemiei și până în prezent la IRUM Reghin s-au investit circa 7 milioane de euro în tehnologii noi.

”Totodată, am încercat să nu ne oprim de la ceea ce ne-am propus pe termen lung și să continuăm proiectele pe care noi le aveam începute, și așa am continuat investițiile în zona de tehnologie, am investit undeva în jur de 7 milioane de euro în tehnologii noi, pentru a ne aduce anumite procese să fie mult mai eficiente, totodată să ne îmbunătățim calitatea în zona utilajelor, pentru că IRUM fiind o fabrică foarte complexă, având de la zona de turnătorie până la prelucrări mecanice, tratament termic, asamblare. Fiind lucrurile atât de complexe și având un flux de producție atât de larg practic suntem nevoiți an de an să aducem noi investiții și să inovăm permanent pentru a putea face față concurenței unde avem practic cei mai mari jucători din lume”, a precizat directorul de dezvoltare al companiei IRUM Reghin.

Afaceri de 125 de milioane de lei, în 2020

Fondată în 1953, IRUM este o companie specializată în construcţii de maşini și utilaje. Funcționând inițial ca și companie de stat, IRUM devine o societate cu capital complet privat în anul 1999, cu Maviprod ca și principal acționar, dedicându-se de atunci în principal industriei forestiere.

Gama de produse realizate la IRUM cuprinde în momentul de față tractoare articulate forestiere, tractoare agricole, funiculare, trolii şi piese de schimb, dar fabrica dispune și de centru prelucrări CNC, turnătorie, linie de tratament termic, sculărie, atelier sudură, vopsitorie și service.

Potrivit www.listafirme.ro, la finalul exercițiului financiar 2020, IRUM Reghin, companie deținută de familia Oltean, respectiv de Violeta, Mircea și Andrei Oltean, a raportat o cifră de afaceri de 125,9 milioane de lei, în creștere cu 39 de milioane de lei față de anul anterior, un profit net de 3,9 milioane de lei și un număr mediu de 342 de angajați.

Alex TOTH