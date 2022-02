Privo In va avea hotel de 13 milioane de euro la Cluj

Compania hotelieră mureșeană va concretiza o unitate turistică adresată tineretului la Cluj-Napoca, pentru viitorul lanț hotelier fiind vizate orașe precum Budapesta sau București.

Adina Plopeanu, proprietarul Privo Târgu-Mureş, spune că are un proiect hotelier în dezvoltare în Cluj, însă pandemia a stopat deocamdată planurile, potrivit ZF. „Am achiziţionat terenul, suntem în proces de proiectare şi de căutare a unui finanţator. Este greu de spus când va fi gata, la finalul anului vom avea mai multe informaţii. Vom merge cu acelaşi brand, dar ideea e să fie un hotel mai mult dedicat tineretului“.

Privo Târgu-Mureş (4*) a avut, anul trecut, un grad de ocupare de 60%, lipsa evenimentelor şi a turiştilor străini fiind compensate de creşterea solicitărilor din partea celor români. Dacă înainte de pandemie, hotelul era orientat doar către business, în ultimii doi ani a crescut cererea pentru turismul de leisure.

Planurile includ dezvoltarea unui hotel în Bucureşti sau în Budapesta, unde managementul Privo In a identificat o lipsă privind hotelurile orientate către partea de design, însă proiectele vor fi puse în aplicare în viitorul îndepărtat. Complexul a fost deschis acum şapte ani, în urma unei investiţii de 7 milioane de euro. Privo In, compania care operează complexul hotelier, a obţinut afaceri de 5 milioane de euro în 2020. Acesta are 46 de camere, șase fiind situate în vila Csonka, o clădire art nouveau, și un restaurant de fine dining.

Proprietarii au primit oferte de cumpărare, dar le-au refuzat, existând și solicitări de a trece hotelul sub un brand internaţional. Adina Plopeanu a fost coordonator al restaurării Hotelului Germisara din Geoagiu-Băi. Este fiica lui Emil Morariu, fost acţionar al companiei Bere Mureş, care a încasat 35 de milioane de euro de la grupul Heineken, pentru vânzarea a 25% din capitalul social. Familia Plopeanu deține compania de construcţii Construct Mapcom, şi o clădire de birouri şi o hală industrială.

Nora DUMITRESCU