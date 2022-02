Autorecenzarea salariaților răsplătită cu o zi liberă

Share



Recensământul populației și al locuințelor a debutat la 1 februarie 2022 prin desfășurarea primei etape, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date a recensământului cu acest prim set de date.

Potrivit paginii web www.recensamantromania.ro, există noutăți în ceea ce privește actualul Recensământ al populației și locuințelor (RPL 2021) acestea fiind: 100% informatizat în etapele de culegere și prelucrare a datelor, posibilitatea autorecenzării, premieră în statistica românească, autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, pe tabletă, laptop sau PC, recenzare prin interviu, cu înregistrarea datelor pe tablete, de către un recenzor, chestionarul pentru autorecenzare este disponibil în limba română și în limbile minorităţilor naţionale precum și în limba engleză.

Autorecenzarea populației se va desfășura în perioada cuprinsă între 14 martie 2022 și 15 mai 2022. Potrivit textului din Ordonanța de Urgență nr. 19 din 4 februarie 2020, privind organizarea și desfășurarea recensamantului populatiei si locuintelor din România în anul 2021, „angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării on-line au obligația de a le acorda acestora ziua liberă, plătită, la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptățite.

Ce presupune autorecenzarea

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Ioan Matei, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Mureș, a oferit câteva detalii pentru cetățenii interesați de procedura de autorecenzare.

„Începând cu data de 14 martie, fiecare persoană care dorește să se autorecenzeze, trebuie să acceseze acel site, www.recensamantromania.ro, intră pe acea secțiune de autorecenzare unde trebuie să se preînregistreze. Persoana respectivă trebuie să aibă un terminal, adică un calculator, un laptop, un telefon, să aibă conexiune la internet și o adresă de e-mail validă. În principiu, ar trebui să fie capul gospodăriei cel care face această preînregistrare cu CNP, nume, adresa de reședință. În momentul în care dă aceste date, i se deschide o pagină în care i se cere adresa de e-mail unde să i se trimită formularul și poate să înscrie pe baza CNP-ului ceilalți membrii ai gospodăriei. Tot așa, la fiecare membru al gospodăriei corespunde fie adresa de e-mail al capului gospodăriei fie adresa de e-mail al fiecărei persoane. După ce a făcut aceste preînregistrări, persoana în cauză trimite această înregistrare către acest site sau către pagina de e-mail a Bucureștiului și de acolo prin fiecare adresă de e-mail îi revin formularele individuale, deci la capul gospodăriei sau acea persoană care a făcut această preînregistrare îi vine și formularul de clădire și locuință pe când la celelalte persoane le vine acel formular de persoană”, a declarat Ioan Matei.

La finalul fiecărui chestionar există o recapitulare care analizează numărul de întrebări la care s-a răspuns corect, numărul de întrebări greșite, câmpurile necompletate, pentru ca formularul, să fie înregistrat. Formularul se corectează în timp real, astfel încât să se poată remedia din mers orice greșeală strecurată din neatenție.

„Acest chestionar are mai multe secțiuni: secțiunea despre învățământ, etnie cultură, ocupație, date demografice, și așa mai departe, fiecare secțiune, în momentul în care a fost completată, se înverzește. Secțiunea necompletată este albastră, și pe măsură ce se completează se înverzește iar dacă are erori acea secțiune se înroșește”, a mai explicat Ioan Matei.

Avantajele autorecenzării online

În contextul pandemic în care se caută evitarea contactului cu persoane străine, această activitate este încurajată de către reprezentanții instituțiilor responsabile, pentru evita anumite riscuri.

„Acele persoane și acele locuințe care nu s-au autorecenzat, vor primi vizita unui recenzor. Diferența este că cineva trebuie să vină în casa omului, pe când în momentul în care cineva se autorecenzează fie el, fie cu ajutorul fiului sau fiicei, etc., persoana răspunde cum crede de cuviință și nu are suspiciunea că recenzorul bifează altceva pe tabletă, plus că nu trebuie să primească pe nimeni în casă. Fiind această perioadă pandemică sunt anumite riscuri pe care le evităm prin această autorecenzare, practic. Evităm contactul cu alte persoane. Acum foarte multă lume are astfel de mijloace, are adresă de e-mail, și atunci este mai ușor să completeze aceste formulare, în liniște, fără ca nimeni să-i grăbească, plus că fiecare răspunde așa cum crede de cuviință și este sigur că a trecut în formular ce este de fapt realitatea”, a explicat Ioan Matei.

Autorecenzarea asistată, o altă alternativă

Directorul Directiei Județene de Statistică Mureș a oferit informații suplimentare despre o alternativă pentru acțiunea de autorecenzare care privește persoanele ce nu dispun de dispozitive digitale pentru a realiza acest demers online.

„Mai este o modalitate, pentru persoanele care nu dispun de adresă de e-mail, care nu dispun de un terminal și vor să se autorecenzeze, ele se pot deplasa la primărie sau la un alt spațiu pe care primăria îl pune la dispoziție pentru așa-zisa autorecenzarea asistată, unde sub îndrumarea unui recenzor această autorecenzare asistată, aceste persoane se pot autorecenza”, a arătat Ioan Matei.

Dovezi solicitate pentru ziua liberă

Potrivit articolului 49, alineat 1, din Ordinanța de Urgență a Guvernului nr.19/2020, dovada autorecenzării online se va realiza prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării. Codul va fi generat automat de aplicația informatică pentru fiecare formular individual transmis către baza de recensământ. Pe baza codului de confirmare, angajatorii vor trebui să ofere salariaţilor o zi liberă plătită, la o dată stabilită de comun acord, în termen de 12 luni de la data autorecenzării.

„În momentul în care acest formular, care trebuie să fie corect și complet completat, se încarcă pe acel site, pe acel server al Bucureștiului, aceste formulare se verifică și se primește prin e-mail o dovadă prin care se spune că s-a înregistrat cu succes la recensământ și că poate să își descarce acea dovadă prin care poate să obțină acea zi liberă de la serviciu. Dacă formularul nu se completează corect și complet, de la acel server se întoarce un mesaj prin care se spune că formularul nu a fost validat pentru că nu este complet și trebuie să reia procedura”, a mai explicat Ioan Matei.

Ce spune legea

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19 din 4 februarie 2020, Articolul 49:

(1) Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării.

(2) Codul de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării este generat automat de soluția informatică funcțională pe site-ul recensământului pentru fiecare formular individual transmis cu succes către baza de recensământ RPL2021.

(3) Angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării on-line au obligația de a le acorda acestora ziua liberă, plătită, prevăzută la alineatul (1), la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptățite. Ziua liberă plătită se acordă în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării.

(4) Se acordă o singură zi liberă, plătită, unei persoane salariate, indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea on-line pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei, sau pentru alte persoane conform prevederilor articolului 43 din prezenta ordonanță de urgență.

Mălina MORARU