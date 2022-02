Un deputat mureșean, propunere pentru reducerea numărului accidentelor rutiere

Share



Deputatul USR de Mureș Adrian Giurgiu a propus ministrului Transporturilor şi ministrului Afacerilor Interne înlocuirea rondurilor de la intrările din localităţi, amenajate pe şosele, cu radare fixe semnalizate, ca soluţie pentru reducerea numărului accidentelor rutiere.

„În 2019, România a înregistrat 10.000 de accidente rutiere şi 96 de morţi din accidente rutiere la un milion de locuitori. Am reuşit astfel performanţa de a fi pe primul loc în Uniunea Europeană cu această rată a mortalităţii (…) Mare parte din accidentele rutiere sunt provocate de nerespectarea vitezei legale. În lipsa unei legislaţii care să permită montarea de radare fixe şi mobile ca în ţările civilizate, noi am apelat la soluţii alternative. Am amenajat ronduri la intrarea şi ieşirea din localităţi. În teorie, ele au rolul de limitator de viteză. Dar, după multe drumuri şi vizite la mine în judeţ, în Mureş, am constatat că ele au devenit pur şi simplu un pericol la fel de mortal ca viteza excesivă (…) Concluzia este clară: aceste ronduri nu sunt soluţia pentru siguranţa traficului rutier. De aceea am propus o soluţie viabilă: înlocuirea rondurilor cu radare fixe semnalizate. Este o metodă modernă şi eficientă de monitorizarea continuă a infracţiunilor rutiere”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, deputatul Adrian Giurgiu.



Parlamentarul USR de Mureş susţine că în condiţii de vizibilitate redusă şoferii neexperimentaţi nu văd rondurile amenajate pe şosele şi plonjează direct în ele sau derapează după ce le abordează cu viteză.

„Aceste insule sunt amplasate riscant pe carosabil şi nu îşi îndeplinesc scopul de scădere a vitezei de deplasare în localitate. În schimb, avantajele acestor radare sunt că pot verifica atât vitezele de deplasare la trecerea în dreptul lor, cât şi viteza medie de deplasare prin localitate. Odată instalate şi semnalizate ca atare, radarele vor reduce mult riscul de accidente, atât în zona lor cât şi în localităţile pe care le monitorizează”, a arătat Adrian Giurgiu.

