Șofer cu alcoolemie de peste 1 la mie cercetat de Poliția Luduș

Poliţişti din cadrul Poliției Orașului Luduş au oprit, în data de 25 februarie, pe strada Avram Iancu din localitate, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

”În urma testării cu aparatul etilotest, bărbatului i-a reieşit o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la unitatea spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)