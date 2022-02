Former U.S. President Donald Trump speaks during the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida, U.S. February 26, 2022. REUTERS/Octavio Jones

Trump îl laudă pe Putin Fostul preşedinte american Donald Trump l-a lăudat pe „inteligentul" Vladimir Putin şi i-a criticat pe liderii occidentali „atât de proşti" după părerea lui, la marea convenţie anuală a conservatorilor americani, la Orlando (statul Florida). NATO, a spus el, „dă dovadă de orice în afară de inteligenţă" lovind Rusia cu sancţiuni în loc să decidă „să o facă bucăţi – cel puţin din punct de vedere psihologic". „Problema nu este că Putin este inteligent, pentru că, desigur, este inteligent", a continuat el. „Adevărata problemă este că liderii noştri sunt atât de proşti", a spus el, dând vina pe „slăbiciunea" succesorului său Joe Biden pentru invadarea Ucrainei de către Rusia. De asemenea, el l-a caracterizat pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca fiind „un om curajos", afirmând în acelaşi timp neadevărul că preşedintele ucrainean l-ar fi disculpat de scandalul care a dus la primul său proces de destituire. „După cum înţelege toată lumea, acest dezastru oribil nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă alegerile noastre nu ar fi fost trucate", a mai afirmat fostul preşedinte. El a făcut aluzie la o eventuală candidatură în 2024, ca atunci când a spus: „Am făcut-o de două ori şi o vom face din nou", prezentând înfrângerea sa din 2020 ca pe o victorie, dar a lăsat publicul în incertitudine în ce priveşte dorinţa sa de a îl provoacă personal pe Joe Biden pentru următorul mandat prezidenţial.