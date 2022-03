”Oameni de bine”, platformă digitală lansată de Farcaș Mihai-Dan

Share



Consilierul liberal reghinean Farcaș Mihai-Dan vine cu o nouă inițiativă, de această data având ca subiect facilitarea sprijinului persoanelor refugiate din Ucraina. Este vorba de platforma digitală ”Oameni de bine” (https://oamenidebine.ro) lansată oficial în cursul zilei de 1 martie 2022. Aplicația are ca scop mobilizarea exemplară a comunităților, a voluntarilor, a tuturor ce au aflat de situația din Ucraina, au demonstrat că poporul român ia inițiativă și acționează, după cum afirmă Farcaș Mihai-Dan.

„Sunt implicat ca și mulți alții, de aproape o săptămână în multe aspecte ce privesc nevoile și problemele poporului ucrainean și am gândul și sufletul alături de ei! Sprijin Ucraina și-mi doresc să izbândească și să reușească să oprească pierderea vieților. Am lansat platforma și începem să înregistrăm toate inițiativele, toate ideile, pe toți cei care vor să se alăture și să aducă în vedere acțiunile semenilor săi. Am venit cu acest proiect pentru că am identificat nevoia acută de a putea organiza, sorta și căuta eficient, rapid și sigur între miile de anunțuri și propuneri ale oamenilor de bine, ale organizațiilor și ale companiilor. Am identificat nevoia de a oferi sprijin și vizibilitate tuturor care au început, încep, sau vor începe o acțiune de sprijinire a poporului ucrainean. Am început cu trei oameni, dar urmează să facem training cu o echipă tot mai mare, 5 voluntari pentru suport tehnic, 7 voluntari ce vorbesc limba română, ucraineană, engleză și rusă pentru interacțiunea cu refugiații și identificarea nevoilor, la care se adaugă voluntari care vor ține anunțurile într-o ordine curată, organizată și cu toate informațiile exacte”, a precizat Farcaș Mihai-Dan.

Potrivit acestuia, platforma digitală va fi extinsă pe măsură ce utilizatorii o operează și se identifică nevoi noi. „Nu e nevoie să meargă fiecare în graniță și să aglomerăm drumul sau punctele de trecere. Sunt multe centre coletare/sortare, multe inițiative, multe persoane implicate. Trebuie doar să facilităm să aveți acces la informații. Carne de porc ce nu se prea consumă, mâncarea perisabilă și multe altele, sunt informații de știut, înainte de a face o deplasare. Orice întrebări ai pe subiect, înscrie-te în platformă și vom actualiza toate secțiunile ca să răspundă cât mai bine nevoilor refugiaților, dar și a oamenilor de bine!”, a precizat consilierul reghinean.

(A. Z.)