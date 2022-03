01 March 2022, Ukraine, Kharkiv: A burnt-out car is seen on the street after shelling by Russian troops. Photo: -/Ukrinform/dpa

Coșmarul războiului urban se profilează în Ucraina

Cu lupte brutale, distrugeri masive, pierderi grele civile şi militare, războiul urban pe care ruşii ameninţă să-l angajeze în Ucraina este un coşmar pentru soldaţi şi o tragedie sângeroasă pentru populaţia prinsă în mijlocul confruntărilor. După aproape două săptămâni de la începutul invaziei ruse în Ucraina, perspectiva unui asalt de mare anvergură asupra oraşelor ucrainene prinde contur. "Ne îndreptăm fără îndoială către încercuiri, cu pseudo-evacuări şi bombardamente, o gestionare incompletă a convoaielor cu alimente şi medicamente, aceasta va produce un număr considerabil de victime civile", apreciază un ofiţer francez. Moscova a anunţat marţi un armistiţiu pentru a permite evacuarea civililor din localitatea Sumî, precum şi din oraşele asediate Harkov (nord-est), Cernigov (nord) şi Mariupol (sud), devastate de bombardamente. În acest timp, locuitorii capitalei Kiev aşteaptă speriaţi declanşarea unei ofensive a trupelor ruse care încercuiesc oraşul, oraşul-port strategic Odesa riscând de asemenea să fie atacat, reamintind de imaginile de la Alep (Siria) şi Groznîi (Cecenia), oraşe distruse de bombele ruseşti. "Ruşii (…) nu dau de înţeles ce ar putea face. Dar mă tem că situaţia se îndreaptă către o versiune mai uşoară a Groznîi. Am impresia că vor încerca să radă oraşe întregi, cum au făcut în Cecenia, dar fără îndoială vor provoca distrugeri mari dacă încearcă asalturi urbane", anticipează Michael Kofman, specialist în probleme ruseşti la centrul de studii american CNA. Cucerirea unui oraş care opune rezistenţă este de obicei sângeroasă, distrugătoare, iar luptele purtate de la mică distanţă, în mijlocul unui câmp de ruine, sunt extrem de brutale. În 2016-2017 a fost nevoie de opt luni pentru cucerirea oraşului irakian Mosul în faţa a câteva mii de jihadişti din gruparea Statul Islamic. Citeste si: Ambasada Ucrainei la Berlin cere noi livrări de arme "Mama" luptelor urbane, bătălia de Stalingrad din 1942-1943 între armatele germană şi sovietică, a mobilizat mijloace militare considerabile şi s-a soldat cu un adevărat măcel, cu pierderi umane civile şi militare estimate la circa două milioane de morţi. "Extrem de dificil de purtat, operaţiunile urbane sunt cel mai urât coşmar al forţelor armate, ofiţerilor şi liderilor politici", subliniază Lance Davies, cercetător la Academia militară regală britanică de la Sandhurst, remarcând faptul că "un asalt asupra Kievului ar necesita o mobilizare colosală de resurse şi personal, şi mai ales va plasa militarii ruşi în contact direct cu populaţia civilă". Pentru ca raportul de forţe să fie favorabil în mediul urban, acesta trebuie să fie de aproximativ 10 la 1, potrivit unei surse militare franceze, întrucât avantajul este de partea celui aflat în defensivă, care dispune de o mai bună cunoaştere a terenului, se poate deplasa mai rapid de la un punct la altul şi deţine controlul punctelor înalte, cum ar fi imobilele. Pe de altă parte, densitatea urbană face mişcările militare mai dificile decât în cazul luptei în teren deschis şi limitează forţa blindatelor, făcându-le în plus şi mai vulnerabile. "Este sinucigaş să trimiţi tancurile în zona urbană. Acolo ele nu pot manevra şi nu se pot mişca. Le puteţi lovi uşor cu o rachetă antitanc", explică Alexander Grinberg, de la centrul de reflecţie israelian JISS. "Pentru a cuceri oraşele este nevoie de infanterie profesionistă şi foarte motivată", rezumă acesta. De altfel, populaţia ucraineană a promis că va opune o rezistenţă îndârjită. "Fiecare casă, fiecare stradă, fiecare post de control va rezista până la moarte dacă va fi nevoie", a asigurat într-un mesaj pe Instagram primarul Kievului, Vitali Kliciko. Citeste si: Antony Blinken laudă Republica Moldova (E.T.) ( www.agerpres.ro )