Orban îi răspunde lui Zelenski Share

Premierul ungar Viktor Orban a respins cererile formulate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European, întrucât acestea nu corespund intereselor Ungariei, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al lui Orban. Zelenski ceruse Ungariei să voteze în favoarea extinderii sancţiunilor impuse Rusiei şi asupra sectorului energetic, cu interdicţia de a se achiziţiona gaze şi ţiţei rusesc, precum şi de a autoriza livrările de arme prin teritoriul său, a indicat Bertalan Havasi. „Trebuie să decizi tu personal de partea cui eşti", i-a spus Zelenskii lui Viktor Orban, care a participat prin videoconferinţă la summitul liderilor Uniunii Europene, făcând aluzie clară la armonia relaţiilor dintre liderul ungar şi preşedintele rus, Vladimir Putin. Preşedintele ucrainean a comparat situaţia actuală din oraşul Mariupol, aflat sub asediu şi supus unor bombardamente intense care l-au distrus aproape complet, cu masacrarea evreilor în Ungaria la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. „Am fost la Budapesta şi am văzut memorialul 'Pantofi pe malul Dunării'", în memoria persecuţiei evreilor de către gruparea fascistă ungară 'Crucile cu Săgeţi', a spus liderul ucrainean. „Uită-te la pantofii aceia! Şi vei vedea cum asasinatele în masă se pot repeta în lumea de astăzi. Şi asta face Rusia astăzi. Aceiaşi pantofi. În Mariupol, sunt aceiaşi oameni", a spus Zelenski.