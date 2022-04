Noutăți despre Muzeul Fotografiei din Târgu Mureș

Share



Primăria municipiului Târgu Mureș a demarat, în data de 8 aprilie 2022, procedurile legale pentru achiziționarea serviciilor de întocmire a studiului de fezabilitate pentru Muzeul Fotografiei, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit sursei citate, valoarea totală estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate este 134.453 de lei, fără TVA, durata contractului va fi de trei luni, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 aprilie 2022.

”Clădirea existentă este amplasată în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 18 și are funcțiunea de clădire administrativă cu spații comerciale. Construcția fostului Hotel Domokos, ridicată în 1910, are trei niveluri, demisol parțial, parter și etaj. Are structura de rezistență alcătuită din elemente frecvent folosite la începutul secolului XX. Suprastructura de rezistență a clădirii existente este formată din ziduri portante transversale și longitudinale din zidărie de cărămidă, cu diferite grosimi, planșeul peste subsol și parter din bolțișoare de cărămidă rezemate pe profile metalice, iar planșeul peste etaj din grinzi de lemn. Acoperișul clădirii are structura de rezistență (șarpanta) din lemn de brad, iar învelitoarea din țigle ceramice solzi”, se menționează în caietul de sarcini al licitației.

Alex TOTH