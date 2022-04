WASHINGTON, DC - FEBRUARY 22: U.S. President Joe Biden delivers remarks on developments in Ukraine and Russia, and announces sanctions against Russia, from the East Room of the White House February 22, 2022 in Washington, DC. The White House earlier in the day called Russia's deployment of troops into two pro-Russian separatist regions of Ukraine the beginnings of an invasion. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Biden îi răspunde lui Lavrov

Preşedintele american Joe Biden a respins joi acuzaţia Moscovei că NATO duce un război prin interpuşi în Ucraina împotriva Rusiei. Biden s-a referit la ceea ce el a numit 'retorica deranjantă care vine de la Kremlin', şi a spus: 'Noi nu atacăm Rusia'. Preşedintele american a mai afirmat că Washingtonul ajută Ucraina să se apere singură împotriva agresiunii. 'Rusia este agresorul', a spus el, adăugând că lumea trebuie să tragă la răspundere Rusia. Joe Biden s-a referit la comentariile şefului diplomaţiei ruse Serghei Lavrov, care a declarat că NATO duce un război prin interpuşi, având în vedere livrările de arme către Kiev, în legătură cu care Moscova a atenţionat că le consideră ţinte legitime de atac. Lavrov a vorbit de asemenea despre pericolul real al unui al treilea război mondial. Suntem pregătiţi pentru orice fac ei, a replicat Biden, care a numit iresponsabile afirmaţiile Rusiei despre ameninţarea unui război mondial şi posibila folosire de arme nucleare.