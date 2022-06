File photo dated 27/11/17 of Prince Harry and Meghan Markle, who have revealed eagerly-awaited details of their forthcoming wedding.,Image: 363021143, License: Rights-managed, Restrictions: FILE PHOTO, Model Release: no, Credit line: Profimedia

Meghan și prințul Harry, prea puțin populari în rândul britanicilor Share

Popularitatea prinţului Harry şi a soţiei sale, Meghan, a scăzut la un nivel record în rândul publicului din Marea Britanie, potrivit unui nou sondaj, relatează dpa. Aproape două treimi dintre britanici (63%) au o părere negativă despre Harry şi Meghan, conform unui sondaj YouGov în legătură cu opinia britanicilor privind membrii familiei regale. Sondajul a fost realizat cu câteva zile înainte ca Harry şi Meghan, care s-au retras din casa regală britanică şi s-au mutat în Statele Unite, să revină în Marea Britanie săptămâna aceasta împreună cu cei doi copii ai lor pentru a sărbători Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a. Scorul de favorabilitate al lui Harry a scăzut de la -25 în martie la -26 în mai, ceea ce înseamnă că 58% dintre cei chestionaţi îl văd într-o lumină negativă, comparativ cu 32% care îl percep într-o lumină pozitivă. Potrivit sondajului, scorul de favorabilitate al lui Meghan a scăzut de la -39 la -42, însemnând că doar 23% dintre cei chestionaţi au o opinie pozitivă asupra ducesei de Sussex, în timp ce aproape două din trei persoane au o părere negativă faţă de soţia prinţului Harry. Opinia faţă de Harry s-a schimbat dramatic din 2018, când acesta era considerat cel mai popular membru al familiei regale în rândul publicului britanic, 77% dintre cei chestionaţi având o părere pozitivă despre el la acea vreme. DPA ( www.agerpres.ro ) Foto: https://catine.ro Citeste si: Adunarea OMS condamnă "în cei mai fermi termeni" invazia Rusiei în Ucraina Share