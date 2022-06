Green Residence, niciun apartament la fel

Share



Aproximativ 50 de reprezentanți ai principalelor companii mureșene care dezvoltă proiecte imobiliare, ai unor instituții publice și profesioniști din domeniile conexe construcțiilor, imobiliarelor și arhitecturii au participat luni, 23 mai, la conferința ”Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabilă.”

Evenimentul a fost organizat în incinta restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș de către echipa cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business cu scopul de a dezbate public și interactiv proiectele care transformă orașul, viața oamenilor și economia mureșeană, precum și de a prezenta cele mai atractive proiecte imobiliare și cele mai importante investiții de pe piața construcțiilor mureșene.

”Am învățat mult din experiența noastră proprie”

În zona Tudor, spre Livezeni, Fomco Imobiliare a dezvoltat proiectul Greeen Residence. Nyulás Bernát – fondator si proprietar Fomco Group, și Szidónia Székely – director executiv Fomco Imobliare – au fost invitații colegului nostru Florin Marcel Șandor, care au fost, de asemenea, distinși cu un trofeu și un tablou pentru viziune și realizări în domeniul imobiliar.

Echipa Fomco Imobiliare și-a exersat mai întâi mâna într-un proiect de mai mici dimensiuni, după cum a mărturisit proprietarul Fomco Group.

“Suntem poate cei mai noi dezvoltatori imobiliari din Târgu Mureș. Inițial a fost greu, am învățat mult din experiența noastră proprie. Nu am pornit cu un proiect mare, am construit un bloc cu patru etaje, și după ce am gustat un pic domeniul, atunci am avansat un proiect mai mare. Au fost multe experiențe, și plăcute, și neplăcute, dar în final cred că a fost o decizie înțeleaptă, cred că am creat ceva frumos și de viitor”, a explicat Nyulás Bernát.

O doamnă care nu refuză nici echipamentul de șantier, dar care are și experiența vânzărilor și comunicării, Szidónia Székely, le-a mulțumit pentru distincția primită echipei, partenerilor, în special partenerului principal pe partea de agenție imobiliară – lui Raul Truța – Fayora Imobiliare, și clienților, ca apoi să sublinieze ce îi motivează în munca lor cotidiană.

“Ca misiune și viziune avem ca obiectiv foarte clar stabilit la nivelul Fomco Imobiliare și chiar a Grupului Fomco. Dorim să livrăm calitate, dorim să oferim o bunăstare proprietarilor, în special mizăm pe calitate, excelență, integritate, corectitudine atât față de clienții noștri, cât și față de partenerii noi”, a spus directorul executiv Fomco Imobiliare.

Proiectul Green Residence, care înseamnă 6 blocuri cu 10 etaje când va fi finalizat, vine cu provocări zilnice.

“Este greu, dar este frumos să fii în domeniul imobiliare și, mai ales, în activitatea zilnică. Avantajul nostru este că încercăm să îmbunătățim proiectul de la fază la fază. În prima fază am avut predate în jur de 200 de apartamente, unde avem deja locatari care folosesc în mod activ apartamentele, acum suntem în faza de predare a încă 200 și avem în construcție alte 200. Apartamentele le predăm în stare semifinisată, ceea ce credem că este important din punct de vedere al proprietarilor, pentru că se pot finisa după gusturile fiecărui proprietar în parte. Deci niciun apartament nu este la fel. Am introdus tâmplărie din lemn stratificat, am introdus în toate imobilele încălzire în pardoseală, deci încercăm să aducem câte o noutate la fiecare proiect”, a mai completat invitata.

Nyulás Bernát ne-a mai povestit noutăți despre Fomco Solar, însă tema energiei regenerabile o vom readuce în discuție în edițiile noastre viitoare, cum va rămâne de actualitate pentru următoarele două decenii cel puțin.

Alex TOTH, Ligia VORO

Foto: Bristena