Israelul vine cu măsuri pentru palestinieni

Share



Israelul a anunţat că intenţionează să majoreze numărul de permise de lucru acordate locuitorilor din Fâşia Gaza şi de noi autorizaţii de construire în Cisiordania ocupată, gesturi menite să „restabilească încrederea” în relaţia cu palestinienii. Aceste măsuri au fost anunţate cu o zi înainte de vizita preşedintelui american Joe Biden în Israel şi în Cisiordania.



Statul israelian ocupă Cisiordania din 1967 şi impune de 15 ani o blocadă a enclavei palestiniene Gaza, aflată sub controlul islamiştilor din Hamas.



„Ministrul (israelian) al apărării Benny Gantz a aprobat o serie de măsuri menite să restabilească încrederea cu Autoritatea Palestiniană”, a anunţat într-un comunicat COGAT, organism din cadrul Ministerului Apărării ce supervizează activităţile civile din Teritoriile Palestiniene.



Printre aceste măsuri, Israelul va creşte cu 1.500 numărul de permise de lucru acordate locuitorilor din Fâşia Gaza, de la 14.000 la 15.500. Permisele de lucru, dublate cu salarii mai avantajoase în Israel, sunt o gură de oxigen pentru economia din Gaza, teritoriu pauperizat, cu circa 2,3 milioane de locuitori şi o rată de şomaj de circa 50%.



O altă măsură anunţată de COGAT se referă la noi autorizaţii acordate palestinienilor pentru a putea construi în Cisiordania, în zona C aflată în totalitate sub controlul armatei israeliene. Au fost aprobate şase planuri de construcţii în sate palestiniene, potrivit comunicatului. Nu în ultimul rând, un nou punct de trecere va fi deschis pentru a le permite arabilor israelieni să intre în oraşul Jenin din nordul Cisiordaniei.



Preşedintele american a sosit miercuri în Israel, urmând ca astăzi să aibă întrevederi cu liderii israelieni, înainte de a se deplasa vineri în Cisiordania, pentru a discuta cu preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas. Procesul de pace dintre Israel şi palestinieni pentru reglementarea conflictului lor se află într-un punct mort din 2014, iar perspectivele unei relansări a negocierilor par ca niciodată foarte reduse, divergenţele fiind extrem de adânci.

AFP

(www.agerpres.ro)

Foto: www.digi24.ro